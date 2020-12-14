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Новости Коронавирус и карантин
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В парламенте переболели или болеют коронавирусом 128 нардепов, - Разумков

В парламенте переболели или болеют коронавирусом 128 нардепов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал статистику заболеваемости коронавирусом в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время заседания согласительного совета.

"По состоянию на сегодня переболели или болеют в аппарате Верховной Рады 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня - 128 народных депутатов. По состоянию на сегодня (болеют. - Ред.) 21 один человек и 55 представителей аппарата", - сказал Разумков.

Он призвал нардепов и сотрудников аппарата ВР беречь себя.

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Топ комментарии
+2
и все живы?тогда что то пазлы не складываются
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14.12.2020 12:13
+1
при наличии Феофании болеть ковид не страшно
Страшно болеть ковид в коридоре больницы в Гайвороне...
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14.12.2020 12:12
+1
Яркий пример того, что дерьмо не тонет и что коронавирус всего лишь заурядная вирусная инфекция.
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14.12.2020 12:24
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И ни один не доболел до конца,очень странно
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14.12.2020 12:09 Ответить
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14.12.2020 12:43 Ответить
А еще говорят, что зараза к заразе не пристаёт.
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14.12.2020 12:10 Ответить
при наличии Феофании болеть ковид не страшно
Страшно болеть ковид в коридоре больницы в Гайвороне...
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14.12.2020 12:12 Ответить
и все живы?тогда что то пазлы не складываются
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14.12.2020 12:13 Ответить
Так они тестируются постоянно. Там большая часть "переболела" так же, как и Бубочка с Дерьмаком.
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14.12.2020 12:26 Ответить
Раду на карантин!!! А не только рестораны, кафе, магазины...
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14.12.2020 12:17 Ответить
Яркий пример того, что дерьмо не тонет и что коронавирус всего лишь заурядная вирусная инфекция.
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14.12.2020 12:24 Ответить
"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Во даёт начальник отдела насекомых"!
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14.12.2020 12:46 Ответить
"В парламенте переболели или болеют коронавирусом 128 нардепов, - Разумков" - и подозрительно ни один депутат не умер, при смертности от COVID-19 в Украине 1,7%. Два должны были умереть. Наверное ихняя медицина не реформирована.
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14.12.2020 13:15 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!!
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14.12.2020 13:32 Ответить
 
 