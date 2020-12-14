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В Раде хотят отменить пленарные заседания на время локдауна в январе

В Раде хотят отменить пленарные заседания на время локдауна в январе

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает изменить календарный план работы Верховной Рады в январе в связи с локдауном в Украине и провести пленарную неделю 25-29 января.

Об этом Корниенко сказал на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть предложение, которое вносили коллеги, в частности господин Соболев из "Батькивщины". Недели с 1 по 15 января, с 18 по 22 сделать неделями работы в комитетах. Можно было бы и с избирателями, но мы помним, что локдаун в стране. А неделю с 25 по 29 января сделать взамен планерной. Таким образом у нас выпадает только одна неделя и мы сможем в январе тоже более-менее поработать. Если есть поддержка и нет возражений, мы бы просили коллег подготовить постановление и мы его все будем поддерживать в зале", -  заявил Корниенко.

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Согласно календарному плану работы Верховной Рады в январе народные депутаты планировали с 12 по 15 и с 19 по 22 работать в пленарном режиме, с 4 по 8 января - работать в комитетах.

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Топ комментарии
+3
Какая польза Украине от этих 450 воров?
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14.12.2020 12:32
+1
Перепрацювалися .ляді. "Нада атдахнуть"
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14.12.2020 12:35
+1
Відмінють всім. Собі зоставлють.
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14.12.2020 12:38
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Какая польза Украине от этих 450 воров?
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14.12.2020 12:32 Ответить
Верховна Рада України має працювати без вихідних і святкових днів до кінця війни! В будь який момент може статись напад ворога, тому депутати мають бути постійно в Києві, бо в будь яку мить може виникнути потреба вводити воєнний стан і оголошувати мобілізацію!
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14.12.2020 12:34 Ответить
А кто сказал , что они улетают на мальдивы? 😀😀😀
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14.12.2020 12:36 Ответить
Многие там не были , появилась возможность, чему не воспользовать, а какие депутатки, ........ то разные, а хочется попробывать. Да и голубеньких много, все таки артисты, а там жоб ............. пропадают, не терять же времени. Представь себя на их месте.
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14.12.2020 13:16 Ответить
Знаете , что интересно , эти болтуны не могут прибиться к бюджету ни в одной другой стране , т к там есть свои болтуны и инородцев к корыту не подпустят
Потому болтуны зубами цыпляются в свои кресла в Украине и сидят на НАЛОГАХ УКРАИНЦЕВ и схемах .
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14.12.2020 12:35 Ответить
Отмените и зарплаты депутатам на время локдауна и бюджетникам ( кроме медицинской и критической инфраструктуры )
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14.12.2020 12:33 Ответить
Відмінють всім. Собі зоставлють.
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14.12.2020 12:38 Ответить
Даже не сомневаюсь
Но надо заставлять , чтобы они были в шкуре бизнесменов , которым бизнес закроют , а налоги потребуют за эти дни
Хотя, я не против локдауна - только всем одинаково . А не так как слуги устроили весной в ресторане ВЕЛЮР
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14.12.2020 12:41 Ответить
ВООБЩЕ ЗА ВЕЛЮР НАДО ПОСАДИТЬ, бо если кто помнит , они в велюре устроили штаб по борьбе с короновирусом ( такой себе между собойчик ) . В результате их непрофессионализма и дури СЕГОДНЯ СОТНИ ЖЕРТВ от отсутствия кислорода.

Пора предьявить счёт придуркам
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14.12.2020 12:45 Ответить
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами(с)
Да здравствует все, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!(с)
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14.12.2020 12:33 Ответить
Перепрацювалися .ляді. "Нада атдахнуть"
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14.12.2020 12:35 Ответить
Типа гулять, так гулять! Тем более, что от бабла наворованного карманы трещат.
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14.12.2020 12:40 Ответить
...палят сами себя) немедленно закрыть международное авиосполучення. курортам стоп)
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14.12.2020 12:40 Ответить
Организуют еще один чартер на Мальдивы.
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14.12.2020 13:44 Ответить
Перепрацювались!Час вже їх відправити на постійний відпочинок!!!
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14.12.2020 17:43 Ответить
 
 