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У Раді хочуть скасувати пленарні засідання на час локдауну в січні

У Раді хочуть скасувати пленарні засідання на час локдауну в січні

Перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пропонує змінити календарний план роботи Верховної Ради в січні в зв'язку з локдауном в Україні та провести пленарний тиждень 25-29 січня.

Про це Корнієнко сказав на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є пропозиція, яку вносили колеги, зокрема пан Соболєв з "Батьківщини". Тижні з 1 по 15 січня, з 18 по 22 зробити тижнями роботи в комітетах. Можна було б і з виборцями, але ми пам'ятаємо, що локдаун у країні. А тиждень з 25 по 29 січня зробити замість планерного. Таким чином у нас випадає тільки один тиждень і ми зможемо в січні теж більш-менш попрацювати. Якщо є підтримка і немає заперечень, ми б просили колег підготувати постанову і ми її всі будемо підтримувати в залі", - заявив Корнієнко.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради в січні народні депутати планували з 12 по 15 і з 19 по 22 працювати в пленарному режимі, з 4 по 8 січня - працювати в комітетах.

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Топ коментарі
+3
Какая польза Украине от этих 450 воров?
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14.12.2020 12:32
+1
Перепрацювалися .ляді. "Нада атдахнуть"
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14.12.2020 12:35
+1
Відмінють всім. Собі зоставлють.
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14.12.2020 12:38
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Какая польза Украине от этих 450 воров?
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14.12.2020 12:32 Відповісти
Верховна Рада України має працювати без вихідних і святкових днів до кінця війни! В будь який момент може статись напад ворога, тому депутати мають бути постійно в Києві, бо в будь яку мить може виникнути потреба вводити воєнний стан і оголошувати мобілізацію!
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14.12.2020 12:34 Відповісти
А кто сказал , что они улетают на мальдивы? 😀😀😀
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14.12.2020 12:36 Відповісти
Многие там не были , появилась возможность, чему не воспользовать, а какие депутатки, ........ то разные, а хочется попробывать. Да и голубеньких много, все таки артисты, а там жоб ............. пропадают, не терять же времени. Представь себя на их месте.
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14.12.2020 13:16 Відповісти
Знаете , что интересно , эти болтуны не могут прибиться к бюджету ни в одной другой стране , т к там есть свои болтуны и инородцев к корыту не подпустят
Потому болтуны зубами цыпляются в свои кресла в Украине и сидят на НАЛОГАХ УКРАИНЦЕВ и схемах .
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14.12.2020 12:35 Відповісти
Отмените и зарплаты депутатам на время локдауна и бюджетникам ( кроме медицинской и критической инфраструктуры )
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14.12.2020 12:33 Відповісти
Відмінють всім. Собі зоставлють.
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14.12.2020 12:38 Відповісти
Даже не сомневаюсь
Но надо заставлять , чтобы они были в шкуре бизнесменов , которым бизнес закроют , а налоги потребуют за эти дни
Хотя, я не против локдауна - только всем одинаково . А не так как слуги устроили весной в ресторане ВЕЛЮР
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14.12.2020 12:41 Відповісти
ВООБЩЕ ЗА ВЕЛЮР НАДО ПОСАДИТЬ, бо если кто помнит , они в велюре устроили штаб по борьбе с короновирусом ( такой себе между собойчик ) . В результате их непрофессионализма и дури СЕГОДНЯ СОТНИ ЖЕРТВ от отсутствия кислорода.

Пора предьявить счёт придуркам
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14.12.2020 12:45 Відповісти
Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами(с)
Да здравствует все, благодаря чему, мы, несмотря ни на что!(с)
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14.12.2020 12:33 Відповісти
Перепрацювалися .ляді. "Нада атдахнуть"
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14.12.2020 12:35 Відповісти
Типа гулять, так гулять! Тем более, что от бабла наворованного карманы трещат.
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14.12.2020 12:40 Відповісти
...палят сами себя) немедленно закрыть международное авиосполучення. курортам стоп)
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14.12.2020 12:40 Відповісти
Организуют еще один чартер на Мальдивы.
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14.12.2020 13:44 Відповісти
Перепрацювались!Час вже їх відправити на постійний відпочинок!!!
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14.12.2020 17:43 Відповісти
 
 