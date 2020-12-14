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Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов

Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов

В сервисах Google наблюдаются проблемы с доступом. Пользователи фиксируют сбои в Gmail, YouTube и Google Drive.

Пользователи по всему миру сообщают о недоступности сервисов Google, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В частности, не работает Gmail (почта от Google), ютьюб, облако Google Drive, сервис Google Docs. Также невозможно войти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы выдают ошибку 500.

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Как следует из данных downdetector.com, проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в Украине, в Южной Америке, на восточном побережье США.

Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна. Компания пока не предоставила никакой информации. Когда полноценная работа будет восстановлена тоже неизвестно.

Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов 01

Стоит отметить, что сервисы YouTube, Gmail и другие работают через анонимную вкладку до момента ввода информации учетной записи пользователя, пишет techno.24tv.ua.

Представители Google обещают оперативно решить проблему.

Наблюдаются затруднения в работе следующих сервисов:

  • YouTube;
  • Gmail;
  • Google;
  • Google Drive;
  • Pokémon Go;
  • Google Classroom;
  • Youtube TV;
  • Nest;
  • Google Home;
  • Google Play;
  • Youtube Music;
  • Discord.

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Топ комментарии
+15
это что-то страшное творится. Американцы - отключайте скорее рашу от свифт
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14.12.2020 14:31
+8
Бо росісосія це азіопа.
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14.12.2020 14:29
+8
Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 7285
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14.12.2020 14:43
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Правила форума Совет форумчан
у меня только ютуб не работает. остальное (почта, гугл) пашет
пишут что проблема с аккаунтами. если выйти из акка то ютуб работает
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14.12.2020 14:25 Ответить
все. почта уже не работает. "аккаунт отсутствует"
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14.12.2020 14:28 Ответить
Вважаю в таких випадках не ризикувати виходом з аккаунту, стирять
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14.12.2020 14:35 Ответить
НУ да, гугл уже предупреждение прислал, увидит безхозный аккаунт-потрет все файлы , это будет действовать с 1 июля 2021 года
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14.12.2020 14:43 Ответить
Аналогічно! Але вже усе запрацювало.
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14.12.2020 14:41 Ответить
>проблемы с доступом к продуктам Google испытывают пользователи в Европе, в том числе в России

Мне нравиться подача новости на украинском ресурсе.
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14.12.2020 14:27 Ответить
Бо росісосія це азіопа.
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14.12.2020 14:29 Ответить
+1
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14.12.2020 14:31 Ответить
это что-то страшное творится. Американцы - отключайте скорее рашу от свифт
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14.12.2020 14:31 Ответить
У понеділок, 14 грудня, члени Колегії виборників офіційно проголосують за Джо Байдена у ролі наступного президента США. Хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. І це. Одночасно.
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14.12.2020 14:31 Ответить
А сайт Киевпастранса не работает по причине того, что криворукие кулхакеры напрограммировали обязательную связь с картами?
Помнится, один из них меня учил, что я отстал от жизни и без интернета даже холодильник не должен работать.
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14.12.2020 14:32 Ответить
интересно - это рука кремля или соросят))))??
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14.12.2020 14:32 Ответить
Отводишь подозрение от *********? Кому нужен позарез трамп? Только рашке, только ее спецура там роется серъезно и давно.
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14.12.2020 14:46 Ответить
Ольга Пелле, улыбайтесь, нельзя так серьезно реагировать на иронию
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14.12.2020 15:10 Ответить
А из чего я должна была сделать выводы об иронии? Вы бы хоть смайлик поставили.
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14.12.2020 17:35 Ответить
*Соросята* мешают плешивому и его шестеркам.
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14.12.2020 14:54 Ответить
А ви впевнені, що це порохоботи? Адже з помилками пишуть в основному виборці зе - у зв'язку з ....
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14.12.2020 15:03 Ответить
Ютуб повернувся.
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14.12.2020 14:35 Ответить
це, однозначно, проделки фикса
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14.12.2020 14:36 Ответить
точно)) это таки он
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14.12.2020 15:11 Ответить
Успокойте Дональда...
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14.12.2020 14:36 Ответить
Всё работает.
И почта и ютуб.
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14.12.2020 14:37 Ответить
да, починили
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14.12.2020 14:38 Ответить
При этом Ланет.TV работает с авторизацией через гугл
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14.12.2020 14:37 Ответить
Все, Google піднявся! Працює!
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14.12.2020 14:38 Ответить
Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 7285
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14.12.2020 14:43 Ответить
У меня свой сервер и всё работает.
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14.12.2020 14:44 Ответить
В предверии объявления Джо Байдена новым президентом США, кацапская подводная лодка перекусила интернет-кабель на дне океана
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14.12.2020 14:44 Ответить
Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів - Цензор.НЕТ 6413
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14.12.2020 14:47 Ответить
Это часом не связано с тем воякой из "днр" что с роутером на ноге и с дыркой в башке нашли
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14.12.2020 14:45 Ответить
скорей всего он как раз был с команды хакеров и слишком много знал
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14.12.2020 14:48 Ответить
Та всё уже в порядке!
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14.12.2020 14:46 Ответить
то что нарасеянских хакеров раскрыли и что сбой в Гугл очевидно связано
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14.12.2020 14:46 Ответить
Не смогла зайти в свой аккаунт гугл. А так все работает.
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14.12.2020 14:50 Ответить
Первая мировая кибер началась?
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14.12.2020 14:50 Ответить
Она уже давно идет, и первый (а может и не первый?) результат: демонтаж демократической системы Америки с помощью трампа - кремлевского инструмента. Будет Байден, будет возможность наладить разрушенное.
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14.12.2020 14:57 Ответить
Клятiiiiiiiii москалiiiiiiiuui((((!!!!!!
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14.12.2020 14:56 Ответить
Ого! Может тебе пожарную вызвать?
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14.12.2020 15:04 Ответить
усе вже відновили.
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14.12.2020 15:10 Ответить
Мериканцi молодцi)))
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14.12.2020 15:15 Ответить
відкиньте конспірології. усе набагато буденніше. ідентифікаційний сервіс ліг. ніхто кабель не кусав, ніхто не хакав.
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14.12.2020 15:15 Ответить
Вони якесь оновлення робили.
Присилали листи на пошту.
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14.12.2020 15:17 Ответить
у меня вроде все работает
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14.12.2020 15:27 Ответить
а зачем над ютубом зелю нарисовали
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14.12.2020 15:33 Ответить
А що нам скажуть "свідєтєлі хранєния данних в облаках"? Прикиньте, в один прекрасний момент хтось на когось розсердився - і бац! Все пропало, все пропало!
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14.12.2020 18:44 Ответить
 
 