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Новости Политика Украины
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Украина просит Google включить крымскотатарский язык в переводчик, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина просит Google включить крымскотатарский язык в переводчик, - Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к корпорации Google LLC с просьбой включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate.

В письме, которое ведомство направило в американскую корпорацию, говорится, что крымскотатарский - язык одного из коренных народов Украины, он является неотъемлемым элементом ее идентичности и этнокультурной целостности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Убеждены, что интеграция крымскотатарского языка в сервис Google Translate будет способствовать увеличению количества носителей крымскотатарского языка, обеспечит благоприятные условия для расширения сфер применения языка, в частности, путем его популяризации за пределами этнической группы, стимулирует изучение крымскотатарского языка представителями других этносов, в конечном итоге станет большим вкладом в культурное наследие коренного крымскотатарского народа и Украины в целом", - считает глава ведомства, вице-премьер Украины Алексей Резников.

Отмечается, что сейчас в Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч граждан, а во всем мире - около 6 млн, учитывая крымскотатарские диаспоры в Турции, Узбекистане, Румынии и Болгарии, а также в небольших общинах США и Канады. Вместе с тем, согласно классификации ЮНЕСКО, крымскотатарский язык принадлежит к языкам, которые находятся под серьезной угрозой.

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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев сообщил, в свою очередь, что сейчас разрабатывается новый сайт Минреинтеграции, где вся официальная информация ведомства будет также дублироваться еще и на крымскотатарском.

"Крымскотатарский язык должен быть максимально доступным для ежедневного использования, обучения, исследований, обогащения литературы. Мы понимаем, что для включения в сервис Google нужно наработать максимальный массив текстов на крымскотатарском. Поэтому крымскотатарская община готова подключиться к наработке. Это важно для крымчан, для которых крымскотатарский является родным", - сказал Снавер Сейтхалилев.

Министерство заверило Google, что Украина готова присоединиться и содействовать переводу слов или фраз крымскотатарского языка через возможности сервиса Google Translate Community.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
І треба попросити видалити кацапську!
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09.12.2020 23:32
+2
Якийсь дебіл вніс такий відповідник у перекладач. І що? Рано чи пізно виправлять.

Кілька років тому при перекладі слова "Россия" перекладач видавав "Мордор", а один раз я навіть бачив "Кацапстан".
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10.12.2020 09:05
+1
бо це було пару місяців тому, українці побачили, писали фідбек і машина "виправилася". але чекай нових подарунків, це пі/добратія не спить. І подивися коментарем вище: перекладений варіант сам додає слово россия, хоча в оригіналі ще не вспіли нічого написати.
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10.12.2020 11:03
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Они бы еще заодно попросили Goocle, чтобы тот сделал корректный перевод украинского текста, ошибочно набранного в английской раскладке.
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09.12.2020 23:11 Ответить
Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9212"
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09.12.2020 23:42 Ответить
Я не об этом. Попробуйте переключиться на английскую раскладку, а потом набрать украинский текст, ориентируясь по надписям на клавишах. Google потом всю эту белиберду не переведет в нормально читаемый текст - так и оставит в виде белиберды. Попробуйте то же самое проделать с русским текстом. Все работает идеально.
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10.12.2020 01:34 Ответить
бо скоріш за все є команда, яка править такі діла. а не то шо у українців - що сам склепав, бо какаяразніца.
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10.12.2020 08:22 Ответить
першоджерело - українська транслітом? так а переклад дублює транслітом. ну працюють потихеньку. чим більше українці будут править, фідбек писати, тим краще ставатиме. фейсбук теж напрягається. Фідбек писать треба.
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10.12.2020 08:25 Ответить
Я помітив, що коли у ренченні зустрічаються слова з типово українськими літерами типу "ї", "є", "і", то гугл їх просто перетворює на російські "и", та "е".

Це, скоріше за все, робить машина. А щоб машину привчити правильно все розпізнавати, необхідно попрацювати певний час. Можливо, у гугл взагалі про цю проблему не знають. Тому, звісно, потрібен масовий фідбек.
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10.12.2020 10:29 Ответить
на російських сайтах, наприклад рамблер, стоїть фільтр на всі ці українські букви. Тобто твої коменти будуть опубліковані лише без цих букв.
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10.12.2020 10:59 Ответить
Мене російські сайти не цікавлять. Яндексом я не користуюсь. Проблема з гуглом і його алгоритмамии розпізнавання української та російської мов.
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10.12.2020 11:02 Ответить
огранічєнність пагана вада.
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10.12.2020 11:44 Ответить
І треба попросити видалити кацапську!
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09.12.2020 23:32 Ответить
Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 8662"
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09.12.2020 23:45 Ответить
Якийсь дебіл вніс такий відповідник у перекладач. І що? Рано чи пізно виправлять.

Кілька років тому при перекладі слова "Россия" перекладач видавав "Мордор", а один раз я навіть бачив "Кацапстан".
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10.12.2020 09:05 Ответить
здогадайся сам, які дибіли і скліьки їх повинно було написати фідбек на переклад, щоб машина стала обирати саме цей варіант!
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10.12.2020 11:00 Ответить
У мене все нормально перекладає.
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10.12.2020 10:12 Ответить
бо це було пару місяців тому, українці побачили, писали фідбек і машина "виправилася". але чекай нових подарунків, це пі/добратія не спить. І подивися коментарем вище: перекладений варіант сам додає слово россия, хоча в оригіналі ще не вспіли нічого написати.
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10.12.2020 11:03 Ответить
А крымско-татары такие тупые, что им ни один из сотни языков гугла неизвестен?
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10.12.2020 00:47 Ответить
Лапоть, а ти такий тупий, що крім лапотного, інших мов не розумієш?
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10.12.2020 09:01 Ответить
да, русскочелюстной такой тупой, куда ему !!!
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10.12.2020 11:05 Ответить
Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6494"
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10.12.2020 11:04 Ответить
 
 