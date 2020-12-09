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Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулося до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову в сервіс Google Translate.

У листі, який відомство направило в американську корпорацію, йдеться, що кримськотатарська - мова одного з корінних народів України, вона є невід'ємним елементом її ідентичності та етнокультурної цілісності, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Переконані, що інтеграція кримськотатарської мови до сервісу Google Translate сприятиме збільшенню кількості носіїв кримськотатарської мови, забезпечить сприятливі умови для розширення сфер застосування мови, зокрема, шляхом її популяризації за межами етнічної групи, стимулюватиме вивчення кримськотатарської мови представниками інших етносів, що в кінцевому результаті стане великим внеском в культурну спадщину корінного кримськотатарського народу та України в цілому", - вважає віцепрем‘єр-міністр Олексій Резніков.

Нині в Україні кримськотатарською мовою розмовляють понад 300 тисяч громадян, а в усьому світі - близько 6 мільйонів, враховуючи кримськотатарські діаспори Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, а також у невеликих громадах США та Канади. Разом з тим, згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, 2010), кримськотатарська мова належить до мов, що перебувають під серйозною загрозою.

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Снавер Сейтхалілєв повідомив зі свого боку, що зараз розробляється новий сайт Мінреінтеграції, де вся офіційна інформація міністерства буде також дублюватися ще й кримськотатарською.

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"Кримськотатарська мова повинна бути максимально доступною для щоденного використання, навчання, досліджень, збагачення літератури. Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова підключитися до напрацювання. Це важливо для кримців, для яких кримськотатарська є рідною. Бо найкращий рівень розповсюдження та використання будь-якої мови, що сприяє її розвитку, реалізується через її інтеграцію в сучасні цифрові платформи. Саме тому Мінреінтерації робить все, аби кримськотатарська мова з’явилася у "цифрі" та користування нею було полегшене завдяки сервісу Google Translate", - сказав Снавер Сейтхалілєв.

У Мінреінтеграції усвідомлюють, що наразі  обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів, що представлені в мережі Інтернет, можуть бути недостатніми, аби зробити кримськотатарську мову готовою до автоматичної інтеграції в системи машинного перекладу для подальшого аналізу і цифрового розпізнавання. Тому міністерство запевнило Google, що Україна готова долучитися та сприяти перекладу слів або фраз кримськотатарської мови через можливості сервісу Google Translate Community.
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Топ коментарі
+4
І треба попросити видалити кацапську!
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09.12.2020 23:32
+2
Якийсь дебіл вніс такий відповідник у перекладач. І що? Рано чи пізно виправлять.

Кілька років тому при перекладі слова "Россия" перекладач видавав "Мордор", а один раз я навіть бачив "Кацапстан".
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10.12.2020 09:05
+1
бо це було пару місяців тому, українці побачили, писали фідбек і машина "виправилася". але чекай нових подарунків, це пі/добратія не спить. І подивися коментарем вище: перекладений варіант сам додає слово россия, хоча в оригіналі ще не вспіли нічого написати.
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10.12.2020 11:03
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Они бы еще заодно попросили Goocle, чтобы тот сделал корректный перевод украинского текста, ошибочно набранного в английской раскладке.
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09.12.2020 23:11 Відповісти
Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9212"
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09.12.2020 23:42 Відповісти
Я не об этом. Попробуйте переключиться на английскую раскладку, а потом набрать украинский текст, ориентируясь по надписям на клавишах. Google потом всю эту белиберду не переведет в нормально читаемый текст - так и оставит в виде белиберды. Попробуйте то же самое проделать с русским текстом. Все работает идеально.
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10.12.2020 01:34 Відповісти
бо скоріш за все є команда, яка править такі діла. а не то шо у українців - що сам склепав, бо какаяразніца.
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10.12.2020 08:22 Відповісти
першоджерело - українська транслітом? так а переклад дублює транслітом. ну працюють потихеньку. чим більше українці будут править, фідбек писати, тим краще ставатиме. фейсбук теж напрягається. Фідбек писать треба.
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10.12.2020 08:25 Відповісти
Я помітив, що коли у ренченні зустрічаються слова з типово українськими літерами типу "ї", "є", "і", то гугл їх просто перетворює на російські "и", та "е".

Це, скоріше за все, робить машина. А щоб машину привчити правильно все розпізнавати, необхідно попрацювати певний час. Можливо, у гугл взагалі про цю проблему не знають. Тому, звісно, потрібен масовий фідбек.
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10.12.2020 10:29 Відповісти
на російських сайтах, наприклад рамблер, стоїть фільтр на всі ці українські букви. Тобто твої коменти будуть опубліковані лише без цих букв.
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10.12.2020 10:59 Відповісти
Мене російські сайти не цікавлять. Яндексом я не користуюсь. Проблема з гуглом і його алгоритмамии розпізнавання української та російської мов.
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10.12.2020 11:02 Відповісти
огранічєнність пагана вада.
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10.12.2020 11:44 Відповісти
І треба попросити видалити кацапську!
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09.12.2020 23:32 Відповісти
Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 8662"
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09.12.2020 23:45 Відповісти
Якийсь дебіл вніс такий відповідник у перекладач. І що? Рано чи пізно виправлять.

Кілька років тому при перекладі слова "Россия" перекладач видавав "Мордор", а один раз я навіть бачив "Кацапстан".
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10.12.2020 09:05 Відповісти
здогадайся сам, які дибіли і скліьки їх повинно було написати фідбек на переклад, щоб машина стала обирати саме цей варіант!
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10.12.2020 11:00 Відповісти
У мене все нормально перекладає.
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10.12.2020 10:12 Відповісти
бо це було пару місяців тому, українці побачили, писали фідбек і машина "виправилася". але чекай нових подарунків, це пі/добратія не спить. І подивися коментарем вище: перекладений варіант сам додає слово россия, хоча в оригіналі ще не вспіли нічого написати.
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10.12.2020 11:03 Відповісти
А крымско-татары такие тупые, что им ни один из сотни языков гугла неизвестен?
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10.12.2020 00:47 Відповісти
Лапоть, а ти такий тупий, що крім лапотного, інших мов не розумієш?
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10.12.2020 09:01 Відповісти
да, русскочелюстной такой тупой, куда ему !!!
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10.12.2020 11:05 Відповісти
Україна просить Google включити кримськотатарську мову в перекладач, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6494"
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10.12.2020 11:04 Відповісти
 
 