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Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры

Выплаты ФОПам: в работе

Сегодня в Украине начали принимать заявки от предпринимателей на получение помощи в размере 8 тысяч гривен в связи с карантином. При этом в работе портала "Дія", через который можно оставить заявку, возможны задержки из-за рекордной активности пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в действии. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в действии", - сообщили в Минцифре.

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В министерстве заверили, что все желающие смогут подать заявки на получение выплат. Их прием завершится 31 декабря.

Выплаты ФОПам: в работе Дії возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры 01

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Топ комментарии
+6
Денег нет из-за больших нагрузок на систему.
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14.12.2020 15:03
+2
Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры - Цензор.НЕТ 6581
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14.12.2020 15:00
+2
Кароче, мораль сей басни таква: всех с Новым Годом и Рождеством, всего хорошего и вы держитесь там
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14.12.2020 15:03
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Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры - Цензор.НЕТ 6581
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14.12.2020 15:00 Ответить
Кароче, мораль сей басни таква: всех с Новым Годом и Рождеством, всего хорошего и вы держитесь там
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14.12.2020 15:03 Ответить
Денег нет из-за больших нагрузок на систему.
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14.12.2020 15:03 Ответить
Обращайте внимание на то, что уже появились сообщения о мошенничестве. Аккуратнее там со ссылками. А то не только не получите чужого, но еще и своего лишитесь...
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14.12.2020 17:40 Ответить
Слава богу! Зеленые спасены! Теперь можно на дию свернуть большую дулю, которую получат фопы.
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14.12.2020 15:04 Ответить
фопи діджиталізували, діджиталізували, та не видіджиталізували
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14.12.2020 15:05 Ответить
Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры - Цензор.НЕТ 2254
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14.12.2020 15:07 Ответить
лохи это а не минцифры. из разряда зима пришла внезапно
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14.12.2020 15:08 Ответить
Дія-лохотрон пересічних.Усе на долоні аваківцям.
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14.12.2020 15:19 Ответить
А что это такое, ФОПы?
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14.12.2020 15:19 Ответить
Если бы "минцифры" выдали военную тайну: Какая фирма создавала эту самую "Дiю" (опыт, компетенции), за какие деньги, и сколько стоит (нам - украинцам) ежемесячная техподдержка этого, прости господи, программного продукта, то ни у кого не возникло бы вопросов "Шо за нах... творится в этом говноПО.
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14.12.2020 15:29 Ответить
Да даже в кабінет в дії зайти не можливоооо
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14.12.2020 15:42 Ответить
Реестры в пятницу тоже лежали.
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14.12.2020 19:55 Ответить
 
 