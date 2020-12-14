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Виплати ФОПам: у роботі "Дії" можливі перебої через велике навантаження, - Мінцифри

Виплати ФОПам: у роботі

Сьогодні в Україні почали приймати заявки від підприємців на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. При цьому в роботі порталу "Дія", через який можна залишити заявку, можливі затримки через рекордну активність користувачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат у "Дії". Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина у пропускній спроможності користувачів порталу та застосунку для гарантування безпеки в "Дії"", - повідомили в Мінцифрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже надійшло понад 5 тисяч заявок на компенсації ФОП за посилення карантину, - Шмигаль

У міністерстві запевнили, що всі охочі зможуть подати заявки на отримання виплат. Їхній прийом завершиться 31 грудня.

Виплати ФОПам: у роботі Дії можливі перебої через велике навантаження, - Мінцифри 01

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Топ коментарі
+6
Денег нет из-за больших нагрузок на систему.
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14.12.2020 15:03
+2
Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры - Цензор.НЕТ 6581
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14.12.2020 15:00
+2
Кароче, мораль сей басни таква: всех с Новым Годом и Рождеством, всего хорошего и вы держитесь там
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14.12.2020 15:03
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Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры - Цензор.НЕТ 6581
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14.12.2020 15:00 Відповісти
Кароче, мораль сей басни таква: всех с Новым Годом и Рождеством, всего хорошего и вы держитесь там
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14.12.2020 15:03 Відповісти
Денег нет из-за больших нагрузок на систему.
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14.12.2020 15:03 Відповісти
Обращайте внимание на то, что уже появились сообщения о мошенничестве. Аккуратнее там со ссылками. А то не только не получите чужого, но еще и своего лишитесь...
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14.12.2020 17:40 Відповісти
Слава богу! Зеленые спасены! Теперь можно на дию свернуть большую дулю, которую получат фопы.
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14.12.2020 15:04 Відповісти
фопи діджиталізували, діджиталізували, та не видіджиталізували
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14.12.2020 15:05 Відповісти
Выплаты ФОПам: в работе "Дії" возможны перебои из-за большой нагрузки, - Минцифры - Цензор.НЕТ 2254
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14.12.2020 15:07 Відповісти
лохи это а не минцифры. из разряда зима пришла внезапно
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14.12.2020 15:08 Відповісти
Дія-лохотрон пересічних.Усе на долоні аваківцям.
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14.12.2020 15:19 Відповісти
А что это такое, ФОПы?
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14.12.2020 15:19 Відповісти
Если бы "минцифры" выдали военную тайну: Какая фирма создавала эту самую "Дiю" (опыт, компетенции), за какие деньги, и сколько стоит (нам - украинцам) ежемесячная техподдержка этого, прости господи, программного продукта, то ни у кого не возникло бы вопросов "Шо за нах... творится в этом говноПО.
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14.12.2020 15:29 Відповісти
Да даже в кабінет в дії зайти не можливоооо
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14.12.2020 15:42 Відповісти
Реестры в пятницу тоже лежали.
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14.12.2020 19:55 Відповісти
 
 