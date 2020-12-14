Виплати ФОПам: у роботі "Дії" можливі перебої через велике навантаження, - Мінцифри

Сьогодні в Україні почали приймати заявки від підприємців на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. При цьому в роботі порталу "Дія", через який можна залишити заявку, можливі затримки через рекордну активність користувачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Сотні тисяч українців одночасно намагаються подати заяви на отримання виплат у "Дії". Якщо вам не вдається подати заяву, не хвилюйтеся, а зробіть це трохи пізніше. Причина у пропускній спроможності користувачів порталу та застосунку для гарантування безпеки в "Дії"", - повідомили в Мінцифрі.

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У міністерстві запевнили, що всі охочі зможуть подати заявки на отримання виплат. Їхній прийом завершиться 31 грудня.