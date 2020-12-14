РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12349 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 061 37
карантин (16728) медицина (2471) финансирование (1771) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий

Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий

Министерство финансов выполнит три требования Комитета здоровье нации по финансированию отрасли здравоохранения в следующем году.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Во-первых, по словам Радуцкого, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных на коронавирус. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.

"Напомню, во вторник в Верховной Раде начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко второму чтению. Еще с начала бюджетного процесса Комитет по вопросам здоровья нации четко отмечал, что законодательная норма о 5% от ВВП на медицину должна быть сохранена. Мы также направили правительству наши предложения, предусматривающие увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн.", - уточнил он.

"К сожалению, к нашим предложениям прислушались лишь частично. Экономические условии сегодня действительно очень сложные. Пока трудно прогнозировать, насколько быстрым будет процесс восстановления экономики в следующем году. Но три принципиальные позиции мы отстояли. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидних" пакетов. Норма о 5% ВВП остается в Бюджетном кодексе, хотя были попытки от нее избавиться. Это наш ориентир - цель, к которой государство должно двигаться. Сохранение нормы дает нам возможность требовать, чтобы любые дополнительные поступления в государственную казну направлялись на финансирование сферы здравоохранения", - подытожил Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
зебіли, вашій брехні вже ніхто не вірить.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:30
+5
Радуцкий отстоял бесплатную вакцинацию. Долго ржал.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:24
+4
Все, что будет по этой статье, так как : Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
14.12.2020 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки собі в карман поклали з бюджету ?
показать весь комментарий
14.12.2020 15:18 Ответить
ПОБЕДУН, Победунише (с)
показать весь комментарий
14.12.2020 15:38 Ответить
Все, что будет по этой статье, так как : Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
14.12.2020 16:34 Ответить
ну да
бесплатные маски уже были
отстояли
показать весь комментарий
14.12.2020 15:19 Ответить
Нет сомнений шо Украина профинансирует бесплатную вакцинацию для Крадуцкого.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:19 Ответить
а як же? Вважаєте, що правдивий тест на % вміст організму в наркотичному дурмані главЗе!біла- втратив свою актуальність?
показать весь комментарий
14.12.2020 15:45 Ответить
Я уже достал соус болоньез и тарелку для лапши.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:23 Ответить
К нам приехали гусары.Тары-бары, тары-бары.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:26 Ответить
ну тогда и стопу ГраппЭ не помешает...
показать весь комментарий
14.12.2020 16:16 Ответить
Радуцкий отстоял бесплатную вакцинацию. Долго ржал.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:24 Ответить
слуга- служит...
показать весь комментарий
14.12.2020 16:17 Ответить
Командующий - командует
показать весь комментарий
14.12.2020 19:12 Ответить
ось, які ми слуги, відстояли те, що має бути без будь яких правил!
показать весь комментарий
14.12.2020 15:25 Ответить
зебіли, вашій брехні вже ніхто не вірить.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:30 Ответить
Правильна! А то Путiн нападе! )))))))))
показать весь комментарий
14.12.2020 19:27 Ответить
а чем вакцинировать будут- несуществующим мацкальским спутником или импортной вакциной от волчанки, а может и обыкновенная зеленка прокатит?
показать весь комментарий
14.12.2020 15:33 Ответить
Вопрос неправильный, правильный: "Кудв вапкционировать будут?"
показать весь комментарий
14.12.2020 15:39 Ответить
"Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий" - интересно, сколько он всего на COVID-19 наварит? На масках этот Радуцкий наварил 186 миллионов.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:48 Ответить
"Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий". Значит будут грабить.
показать весь комментарий
14.12.2020 15:49 Ответить
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
14.12.2020 15:51 Ответить
То же, читал блог на timeze. Вывод напрашивается, сам собой разумеющийся. Вся сумма заложенная на эту статью "бесплатная вакцинацию от COVID-19" будет направлена в ЗЕлёный карманчик.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:33 Ответить
Вакцина «Спутник V" настолько безопасна и эффективна,-что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков...... Просто самое лучшее должно достаться народу,,-а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой........МЕРТВЕТЧУК - - ты какую "касапсскую" "вакцыну" колол ???..
показать весь комментарий
14.12.2020 17:07 Ответить
Закупіть спочатку холодильні камери і шприци. А Вам, пане, той, що продав держзапаси масок і костюмів давно ніхто не вірить.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:01 Ответить
Медведчук сейчас на всех ресурсах рассказывает, что его партия продавливает бесплатную вакцинацию. Хочет приписать это себе.
Зелёные тоже потихоньку на бесплатную вакцинацию склоняются.
Но первым это потребовал Порох, когда Украине выделили 600 млн. евро.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:11 Ответить
Уберите масочного мародера , или засуньте в рот ему зелёный носок и наденьте проданную в ********* маску
показать весь комментарий
14.12.2020 16:13 Ответить
Безплатной вакциной может быть только русская говновакцина .... я лучше заплачу 500 грн и попрошу документы изделия , сертификат , код и т.д.
показать весь комментарий
14.12.2020 16:17 Ответить
после совершенно бесплатного лечения коронавируса во всех во всех больницах Украины...
от я ему как-то ооооочень верю...
показать весь комментарий
14.12.2020 16:23 Ответить
В октября Китая также объявил, что присоединяется к COVAX - международной инициативе, направленной на обеспечение равноправного глобального доступа к вакцинам от коронавируса.
Сколько доз китайской вакцины производится?
Конкретной информации о количестве доступных доз китайской вакцины пока нет. По сообщениям некоторых СМИ, дочерняя компания Sinopharm может поставить в этом году 100 млн доз, потенциально увеличивая производственные мощности до 300 млн доз. На прошлой неделе органы здравоохранения заявили, что к концу этого года Китая будет иметь 600 млн доз.
На брифинге в Ухане заместитель главы экспертной группы по разработке вакцин Ван Цзюньчжи не уточнил, вакцины какой именно компании будут производиться, но назвал препарат "неактивной вакциной", сузив круг до тех, что разрабатывают Sinopharm и Sinovac.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:08 Ответить
Вакцина «Спутник V" настолько безопасна и эффективна,-
что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков...... .Просто самое лучшее должно достаться народу,,-а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой......Интересноюю....А МеРтветчук..?..Какую из вакцын ""колол "" ..???...
показать весь комментарий
14.12.2020 17:09 Ответить
что то затих еще один ваЗЕлиновско-Ватная Крыса пальчевский, который на пару с радуцким маски-распираторы продавал, под чутким руководством бениного нарко-Дэбила!!!!!
показать весь комментарий
14.12.2020 17:31 Ответить
Что денег нету куда деть, пусть каждый сам себе покупает вакцину.
показать весь комментарий
14.12.2020 17:51 Ответить
Все правильно! Слуг народа, их семьи и всех их родственников и друзей + (принципиальная позиция!!!) весь состав 95-го квартала обеспечить бесплатной вакцинацией!!!
показать весь комментарий
14.12.2020 18:19 Ответить
А яка буде відповідальність,якщо ці обіцянки не будуть виконані?І не потрібно говорити про політичну відповідальність!За брехню - на палю по козацьким Законам!
показать весь комментарий
14.12.2020 18:27 Ответить
угу шас разогнались все вакцинироваться под видом вакцины спида накачать
похоже на окончательное решение проблемы украинского народа истребить уничтожить все лиш бы путину не лосталось
показать весь комментарий
14.12.2020 18:31 Ответить
 
 