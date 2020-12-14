Держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію проти COVID-19. Ми відстояли три принципові позиції в бюджеті, - Радуцький

Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету здоров'я нації щодо фінансування галузі охорони здоров'я в наступному році.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ

По-перше, за словами Радуцького, держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію населення проти COVID-19. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, в Бюджетному кодексі буде збережено вимогу про фінансування програми медичних гарантій у розмірі щонайменше 5% ВВП.

"Нагадаю, у вівторок у Верховній Раді розпочнеться розгляд проєкту державного бюджету-2021, поданого урядом до другого читання. Ще з початку бюджетного процесу Комітет з питань здоров’я нації чітко наголошував на тому, що законодавча норма про 5% від ВВП на медицину має бути збережена. Ми також направили уряду наші пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн", - уточнив він.

"На жаль, до наших пропозицій дослухалися лише частково. Економічні умови сьогодні справді вкрай складні. Поки що важко прогнозувати, наскільки швидким буде відновлення економіки наступного року. Але три принципові позиції ми відстояли. Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин та проведення вакцинації, не має виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих "ковідних" пакетів. Норма про 5% ВВП залишається у Бюджетному кодексі, хоча були спроби її позбутися. Це наш орієнтир – мета, до якої держава має рухатись. Збереження норми дає нам можливість вимагати, щоб будь-які додаткові надходження до державної скарбниці спрямовувалися на фінансування сфери охорони здоров’я", - підсумував Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші на вакцину від COVI-19 у разі потреби виділять додатково, - Радуцький