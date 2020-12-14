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Держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію проти COVID-19. Ми відстояли три принципові позиції в бюджеті, - Радуцький

Держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію проти COVID-19. Ми відстояли три принципові позиції в бюджеті, - Радуцький

Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету здоров'я нації щодо фінансування галузі охорони здоров'я в наступному році.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ

По-перше, за словами Радуцького, держава повністю профінансує безкоштовну вакцинацію населення проти COVID-19. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус. Крім того, в Бюджетному кодексі буде збережено вимогу про фінансування програми медичних гарантій у розмірі щонайменше 5% ВВП.

"Нагадаю, у вівторок у Верховній Раді розпочнеться розгляд проєкту державного бюджету-2021, поданого урядом до другого читання. Ще з початку бюджетного процесу Комітет з питань здоров’я нації чітко наголошував на тому, що законодавча норма про 5% від ВВП на медицину має бути збережена. Ми також направили уряду наші пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн", - уточнив він.

"На жаль, до наших пропозицій дослухалися лише частково. Економічні умови сьогодні справді вкрай складні. Поки що важко прогнозувати, наскільки швидким буде відновлення економіки наступного року. Але три принципові позиції ми відстояли. Мінфін виділить необхідні кошти на закупівлю вакцин та проведення вакцинації, не має виникнути проблем і з фінансуванням гарантованих "ковідних" пакетів. Норма про 5% ВВП залишається у Бюджетному кодексі, хоча були спроби її позбутися. Це наш орієнтир – мета, до якої держава має рухатись. Збереження норми дає нам можливість вимагати, щоб будь-які додаткові надходження до державної скарбниці спрямовувалися на фінансування сфери охорони здоров’я", - підсумував Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроші на вакцину від COVI-19 у разі потреби виділять додатково, - Радуцький

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Топ коментарі
+6
зебіли, вашій брехні вже ніхто не вірить.
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14.12.2020 15:30
+5
Радуцкий отстоял бесплатную вакцинацию. Долго ржал.
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14.12.2020 15:24
+4
Все, что будет по этой статье, так как : Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.12.2020 16:34
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Скільки собі в карман поклали з бюджету ?
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14.12.2020 15:18 Відповісти
ПОБЕДУН, Победунише (с)
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14.12.2020 15:38 Відповісти
Все, что будет по этой статье, так как : Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.12.2020 16:34 Відповісти
ну да
бесплатные маски уже были
отстояли
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14.12.2020 15:19 Відповісти
Нет сомнений шо Украина профинансирует бесплатную вакцинацию для Крадуцкого.
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14.12.2020 15:19 Відповісти
а як же? Вважаєте, що правдивий тест на % вміст організму в наркотичному дурмані главЗе!біла- втратив свою актуальність?
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14.12.2020 15:45 Відповісти
Я уже достал соус болоньез и тарелку для лапши.
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14.12.2020 15:23 Відповісти
К нам приехали гусары.Тары-бары, тары-бары.
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14.12.2020 15:26 Відповісти
ну тогда и стопу ГраппЭ не помешает...
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14.12.2020 16:16 Відповісти
Радуцкий отстоял бесплатную вакцинацию. Долго ржал.
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14.12.2020 15:24 Відповісти
слуга- служит...
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14.12.2020 16:17 Відповісти
Командующий - командует
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14.12.2020 19:12 Відповісти
ось, які ми слуги, відстояли те, що має бути без будь яких правил!
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14.12.2020 15:25 Відповісти
зебіли, вашій брехні вже ніхто не вірить.
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14.12.2020 15:30 Відповісти
Правильна! А то Путiн нападе! )))))))))
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14.12.2020 19:27 Відповісти
а чем вакцинировать будут- несуществующим мацкальским спутником или импортной вакциной от волчанки, а может и обыкновенная зеленка прокатит?
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14.12.2020 15:33 Відповісти
Вопрос неправильный, правильный: "Кудв вапкционировать будут?"
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14.12.2020 15:39 Відповісти
"Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию от COVID-19. Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий" - интересно, сколько он всего на COVID-19 наварит? На масках этот Радуцкий наварил 186 миллионов.
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14.12.2020 15:48 Відповісти
"Мы отстояли три принципиальные позиции в бюджете, - Радуцкий". Значит будут грабить.
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14.12.2020 15:49 Відповісти
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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14.12.2020 15:51 Відповісти
То же, читал блог на timeze. Вывод напрашивается, сам собой разумеющийся. Вся сумма заложенная на эту статью "бесплатная вакцинацию от COVID-19" будет направлена в ЗЕлёный карманчик.
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14.12.2020 16:33 Відповісти
Вакцина «Спутник V" настолько безопасна и эффективна,-что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков...... Просто самое лучшее должно достаться народу,,-а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой........МЕРТВЕТЧУК - - ты какую "касапсскую" "вакцыну" колол ???..
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14.12.2020 17:07 Відповісти
Закупіть спочатку холодильні камери і шприци. А Вам, пане, той, що продав держзапаси масок і костюмів давно ніхто не вірить.
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14.12.2020 16:01 Відповісти
Медведчук сейчас на всех ресурсах рассказывает, что его партия продавливает бесплатную вакцинацию. Хочет приписать это себе.
Зелёные тоже потихоньку на бесплатную вакцинацию склоняются.
Но первым это потребовал Порох, когда Украине выделили 600 млн. евро.
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14.12.2020 16:11 Відповісти
Уберите масочного мародера , или засуньте в рот ему зелёный носок и наденьте проданную в ********* маску
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14.12.2020 16:13 Відповісти
Безплатной вакциной может быть только русская говновакцина .... я лучше заплачу 500 грн и попрошу документы изделия , сертификат , код и т.д.
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14.12.2020 16:17 Відповісти
после совершенно бесплатного лечения коронавируса во всех во всех больницах Украины...
от я ему как-то ооооочень верю...
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14.12.2020 16:23 Відповісти
В октября Китая также объявил, что присоединяется к COVAX - международной инициативе, направленной на обеспечение равноправного глобального доступа к вакцинам от коронавируса.
Сколько доз китайской вакцины производится?
Конкретной информации о количестве доступных доз китайской вакцины пока нет. По сообщениям некоторых СМИ, дочерняя компания Sinopharm может поставить в этом году 100 млн доз, потенциально увеличивая производственные мощности до 300 млн доз. На прошлой неделе органы здравоохранения заявили, что к концу этого года Китая будет иметь 600 млн доз.
На брифинге в Ухане заместитель главы экспертной группы по разработке вакцин Ван Цзюньчжи не уточнил, вакцины какой именно компании будут производиться, но назвал препарат "неактивной вакциной", сузив круг до тех, что разрабатывают Sinopharm и Sinovac.
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14.12.2020 17:08 Відповісти
Вакцина «Спутник V" настолько безопасна и эффективна,-
что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков...... .Просто самое лучшее должно достаться народу,,-а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской второсортной сивухой......Интересноюю....А МеРтветчук..?..Какую из вакцын ""колол "" ..???...
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14.12.2020 17:09 Відповісти
что то затих еще один ваЗЕлиновско-Ватная Крыса пальчевский, который на пару с радуцким маски-распираторы продавал, под чутким руководством бениного нарко-Дэбила!!!!!
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14.12.2020 17:31 Відповісти
Что денег нету куда деть, пусть каждый сам себе покупает вакцину.
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14.12.2020 17:51 Відповісти
Все правильно! Слуг народа, их семьи и всех их родственников и друзей + (принципиальная позиция!!!) весь состав 95-го квартала обеспечить бесплатной вакцинацией!!!
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14.12.2020 18:19 Відповісти
А яка буде відповідальність,якщо ці обіцянки не будуть виконані?І не потрібно говорити про політичну відповідальність!За брехню - на палю по козацьким Законам!
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14.12.2020 18:27 Відповісти
угу шас разогнались все вакцинироваться под видом вакцины спида накачать
похоже на окончательное решение проблемы украинского народа истребить уничтожить все лиш бы путину не лосталось
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14.12.2020 18:31 Відповісти
 
 