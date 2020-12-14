Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя
IT-гигант Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя.
"Проблема с Gmail должна быть решена для подавляющего большинства затронутых пользователей. Мы продолжим работу по восстановлению службы для оставшихся затронутых пользователей, но никаких дальнейших обновлений на панели состояния Google Workspace не будет. Будьте уверены, что надежность системы является главным приоритетом в Google и мы постоянно совершенствуем наши системы", - отмечается в сообщении Google Workspace Status Dashboard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Аналогичные апдейты опубликованы по всем остальным сервисам компании, затронутым глобальным сбоем.
Как сообщалось, днем в понедельник сервисы IT-гиганта Google по всему миру работали с существенными перебоями.
По данным сервиса Downdetector, сбои также произошли в работе YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps и других сервисов. Жалобы поступают из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран. В Украине сервисы Google также работали с перебоями.
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Ну думаю... бан.
«Гугл рухнул. А вчера путло-хакеры взломали компьютеры Минфина США, похитив документы по стратегии развития интернета и телекоммуникаций. Цап-царап какой-то истошный происходит. Сегодняшнее обрушение Гугла я склонен связывать с активацией хакер-козлятника. Времени у Куйла мало. ГудБайден уже на пороге…»
Как известно, сегодня вечером по киевскому времени выборщики США должны объявить о победе Джо Байдена. Скорее всего, российская хакерская атака связана с этим событием…(с)
Определенно у них грохнулся серверный пул. Более того по....причине питания....скажем на кросс плате, где отсутствуют силовые цепи!! а только сигнальные. И еще удивительнее ...эта плата оплавлена, как будто был дефект текстолита. Замыкание на этой плате потянуло за собой выход из строя всего серверного пула.
Если да? ...а обновления без серверного пула невозможны, то я вам расскажу как оплавилась плата.