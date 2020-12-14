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Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя

IT-гигант Google восстановил работу своих сервисов после глобального сбоя.

"Проблема с Gmail должна быть решена для подавляющего большинства затронутых пользователей. Мы продолжим работу по восстановлению службы для оставшихся затронутых пользователей, но никаких дальнейших обновлений на панели состояния Google Workspace не будет. Будьте уверены, что надежность системы является главным приоритетом в Google и мы постоянно совершенствуем наши системы", - отмечается в сообщении Google Workspace Status Dashboard, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Аналогичные апдейты опубликованы по всем остальным сервисам компании, затронутым глобальным сбоем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глобальный сбой в Google: возникли проблемы в работе YouTube, Google Drive, Gmail и других сервисов

Как сообщалось, днем в понедельник сервисы IT-гиганта Google по всему миру работали с существенными перебоями.

По данным сервиса Downdetector, сбои также произошли в работе YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps и других сервисов. Жалобы поступают из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Австрии, Беларуси, США, Индии, Японии и других стран. В Украине сервисы Google также работали с перебоями.

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Топ комментарии
+3
Зумисний збій
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14.12.2020 15:20
+2
И тут без кацапов не обошлось !!!

«Гугл рухнул. А вчера путло-хакеры взломали компьютеры Минфина США, похитив документы по стратегии развития интернета и телекоммуникаций. Цап-царап какой-то истошный происходит. Сегодняшнее обрушение Гугла я склонен связывать с активацией хакер-козлятника. Времени у Куйла мало. ГудБайден уже на пороге…»

Как известно, сегодня вечером по киевскому времени выборщики США должны объявить о победе Джо Байдена. Скорее всего, российская хакерская атака связана с этим событием…(с)
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14.12.2020 15:44
+2
Я тоже... только на ютубе коммент о ************ оставил и ОППА ...
Ну думаю... бан.
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14.12.2020 15:45
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Зумисний збій
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14.12.2020 15:20 Ответить
интересно, какой це был по плану план мистера фикса: план а, план в, план с , или он просто немного и глубоко курнул?
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14.12.2020 15:29 Ответить
Таки да... Заработал... Напоминают миру, что не вирусом единым? Многие сегодня ощутили зависимость)) и это было так... чуть-чуть
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14.12.2020 15:35 Ответить
Смотря где, думаю что в деревнях и селах даже не заметили )
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14.12.2020 15:38 Ответить
Ну так! В деревнях и сёлах, как вы изволили сказать, главное чтоб 1+1 показывал))) а остальное ерунда)))
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14.12.2020 15:52 Ответить
К счастью, думаю что там больше интересуются погодой и видами на урожай. Надеюсь что именно это и спасет Украину.
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14.12.2020 15:58 Ответить
Хотелось бы верить, но как показывает жизнь - увы...К тому же : дистанционное обучение детей и там так же завязано на google classroom, аккаунты... Так что почувствовали везде..
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14.12.2020 16:30 Ответить
Все так і було
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14.12.2020 17:03 Ответить
Осиное гнездо: Россия напала на оборонную сеть США и может ощутить на себе гнев реального киберпанка

https://www.youtube.com/watch?v=iJpNowGS2mY
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14.12.2020 15:37 Ответить
а я подумав,що мене сьогодні забанили в ютубі та гуглі
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14.12.2020 15:39 Ответить
Я тоже... только на ютубе коммент о ************ оставил и ОППА ...
Ну думаю... бан.
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14.12.2020 15:45 Ответить
точно так само
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14.12.2020 15:49 Ответить
Это всё Петя!!!!"1231№"1№!"3
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14.12.2020 15:43 Ответить
И тут без кацапов не обошлось !!!

«Гугл рухнул. А вчера путло-хакеры взломали компьютеры Минфина США, похитив документы по стратегии развития интернета и телекоммуникаций. Цап-царап какой-то истошный происходит. Сегодняшнее обрушение Гугла я склонен связывать с активацией хакер-козлятника. Времени у Куйла мало. ГудБайден уже на пороге…»

Как известно, сегодня вечером по киевскому времени выборщики США должны объявить о победе Джо Байдена. Скорее всего, российская хакерская атака связана с этим событием…(с)
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14.12.2020 15:44 Ответить
Те відчуття, коли вночі сидів в інтернеті майже до ранку - і тому сьогодні тупо прохроп цей довбаний збій 😴😜
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14.12.2020 16:47 Ответить
Мы продолжим работу по восстановлению службы для оставшихся затронутых пользователей, но никаких дальнейших обновлений на панели состояния Google Workspace не будет!!!

Определенно у них грохнулся серверный пул. Более того по....причине питания....скажем на кросс плате, где отсутствуют силовые цепи!! а только сигнальные. И еще удивительнее ...эта плата оплавлена, как будто был дефект текстолита. Замыкание на этой плате потянуло за собой выход из строя всего серверного пула.
Если да? ...а обновления без серверного пула невозможны, то я вам расскажу как оплавилась плата.
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14.12.2020 18:45 Ответить
 
 