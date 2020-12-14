Google відновив роботу своїх сервісів після глобального збою
IT-гігант Google відновив роботу своїх сервісів після глобального збою.
"Проблема з Gmail має бути вирішена для переважної більшості користувачів, яких торкнувся збій. Ми продовжимо роботу щодо відновлення служби для решти користувачів, але жодних подальших оновлень на панелі стану Google Workspace не буде. Будьте впевнені, що надійність системи є головним пріоритетом у Google і ми постійно удосконалюємо наші системи", - наголошується в повідомленні Google Workspace Status Dashboard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Аналогічні апдейти опубліковано щодо всіх інших сервісів компанії, яких торкнувся глобальний збій.
Як повідомлялося, вдень у понеділок сервіси IT-гіганта Google по всьому світу працювали із суттєвими перебоями.
За даними сервісу Downdetector, збої також відбулися в роботі YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps та інших сервісів. Скарги надходять з Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, Білорусі, США, Індії, Японії та інших країн. В Україні сервіси Google також працювали з перебоями.
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https://www.youtube.com/watch?v=iJpNowGS2mY
Ну думаю... бан.
«Гугл рухнул. А вчера путло-хакеры взломали компьютеры Минфина США, похитив документы по стратегии развития интернета и телекоммуникаций. Цап-царап какой-то истошный происходит. Сегодняшнее обрушение Гугла я склонен связывать с активацией хакер-козлятника. Времени у Куйла мало. ГудБайден уже на пороге…»
Как известно, сегодня вечером по киевскому времени выборщики США должны объявить о победе Джо Байдена. Скорее всего, российская хакерская атака связана с этим событием…(с)
Определенно у них грохнулся серверный пул. Более того по....причине питания....скажем на кросс плате, где отсутствуют силовые цепи!! а только сигнальные. И еще удивительнее ...эта плата оплавлена, как будто был дефект текстолита. Замыкание на этой плате потянуло за собой выход из строя всего серверного пула.
Если да? ...а обновления без серверного пула невозможны, то я вам расскажу как оплавилась плата.