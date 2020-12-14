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Google відновив роботу своїх сервісів після глобального збою

Google відновив роботу своїх сервісів після глобального збою

IT-гігант Google відновив роботу своїх сервісів після глобального збою.

"Проблема з Gmail має бути вирішена для переважної більшості користувачів, яких торкнувся збій. Ми продовжимо роботу щодо відновлення служби для решти користувачів, але жодних подальших оновлень на панелі стану Google Workspace не буде. Будьте впевнені, що надійність системи є головним пріоритетом у Google і ми постійно удосконалюємо наші системи", - наголошується в повідомленні Google Workspace Status Dashboard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Аналогічні апдейти опубліковано щодо всіх інших сервісів компанії, яких торкнувся глобальний збій.

Також читайте: Глобальний збій в Google: виникли проблеми в роботі YouTube, Google Drive, Gmail і інших сервісів

Як повідомлялося, вдень у понеділок сервіси IT-гіганта Google по всьому світу працювали із суттєвими перебоями.

За даними сервісу Downdetector, збої також відбулися в роботі YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps та інших сервісів. Скарги надходять з Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії, Білорусі, США, Індії, Японії та інших країн. В Україні сервіси Google також працювали з перебоями.

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Топ коментарі
+3
Зумисний збій
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14.12.2020 15:20
+2
И тут без кацапов не обошлось !!!

«Гугл рухнул. А вчера путло-хакеры взломали компьютеры Минфина США, похитив документы по стратегии развития интернета и телекоммуникаций. Цап-царап какой-то истошный происходит. Сегодняшнее обрушение Гугла я склонен связывать с активацией хакер-козлятника. Времени у Куйла мало. ГудБайден уже на пороге…»

Как известно, сегодня вечером по киевскому времени выборщики США должны объявить о победе Джо Байдена. Скорее всего, российская хакерская атака связана с этим событием…(с)
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14.12.2020 15:44
+2
Я тоже... только на ютубе коммент о ************ оставил и ОППА ...
Ну думаю... бан.
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14.12.2020 15:45
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Зумисний збій
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14.12.2020 15:20 Відповісти
интересно, какой це был по плану план мистера фикса: план а, план в, план с , или он просто немного и глубоко курнул?
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14.12.2020 15:29 Відповісти
Таки да... Заработал... Напоминают миру, что не вирусом единым? Многие сегодня ощутили зависимость)) и это было так... чуть-чуть
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14.12.2020 15:35 Відповісти
Смотря где, думаю что в деревнях и селах даже не заметили )
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14.12.2020 15:38 Відповісти
Ну так! В деревнях и сёлах, как вы изволили сказать, главное чтоб 1+1 показывал))) а остальное ерунда)))
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14.12.2020 15:52 Відповісти
К счастью, думаю что там больше интересуются погодой и видами на урожай. Надеюсь что именно это и спасет Украину.
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14.12.2020 15:58 Відповісти
Хотелось бы верить, но как показывает жизнь - увы...К тому же : дистанционное обучение детей и там так же завязано на google classroom, аккаунты... Так что почувствовали везде..
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14.12.2020 16:30 Відповісти
Все так і було
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14.12.2020 17:03 Відповісти
Осиное гнездо: Россия напала на оборонную сеть США и может ощутить на себе гнев реального киберпанка

https://www.youtube.com/watch?v=iJpNowGS2mY
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14.12.2020 15:37 Відповісти
а я подумав,що мене сьогодні забанили в ютубі та гуглі
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14.12.2020 15:39 Відповісти
Я тоже... только на ютубе коммент о ************ оставил и ОППА ...
Ну думаю... бан.
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14.12.2020 15:45 Відповісти
точно так само
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14.12.2020 15:49 Відповісти
Это всё Петя!!!!"1231№"1№!"3
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14.12.2020 15:43 Відповісти
И тут без кацапов не обошлось !!!

«Гугл рухнул. А вчера путло-хакеры взломали компьютеры Минфина США, похитив документы по стратегии развития интернета и телекоммуникаций. Цап-царап какой-то истошный происходит. Сегодняшнее обрушение Гугла я склонен связывать с активацией хакер-козлятника. Времени у Куйла мало. ГудБайден уже на пороге…»

Как известно, сегодня вечером по киевскому времени выборщики США должны объявить о победе Джо Байдена. Скорее всего, российская хакерская атака связана с этим событием…(с)
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14.12.2020 15:44 Відповісти
Те відчуття, коли вночі сидів в інтернеті майже до ранку - і тому сьогодні тупо прохроп цей довбаний збій 😴😜
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14.12.2020 16:47 Відповісти
Мы продолжим работу по восстановлению службы для оставшихся затронутых пользователей, но никаких дальнейших обновлений на панели состояния Google Workspace не будет!!!

Определенно у них грохнулся серверный пул. Более того по....причине питания....скажем на кросс плате, где отсутствуют силовые цепи!! а только сигнальные. И еще удивительнее ...эта плата оплавлена, как будто был дефект текстолита. Замыкание на этой плате потянуло за собой выход из строя всего серверного пула.
Если да? ...а обновления без серверного пула невозможны, то я вам расскажу как оплавилась плата.
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14.12.2020 18:45 Відповісти
 
 