Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция
За неделю нарушители масочного режима заплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.
Об этом представители Национальной полиции заявили на селекторном совещании по противодействию распространения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - сказано в сообщении.
Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за отсутствие масок в общественных местах.
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За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респиратора или маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн.
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И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
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Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.