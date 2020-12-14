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карантин (16728) маска (166) Нацполиция (16193) штраф (1264) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция

Полмиллиона гривен штрафов за неделю заплатили нарушители масочного режима, - полиция

За неделю нарушители масочного режима заплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.

Об этом представители Национальной полиции заявили на селекторном совещании по противодействию распространения коронавируса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчину на Тайване оштрафовали на $3500 за нарушение карантина на 8 секунд, - СМИ

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респиратора или маски, закрывающей нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Топ комментарии
+2
То понятно, Боря. А куда свой власовский стяг запрятал?
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14.12.2020 16:18
+2
Самому на цепи в наморднике уже стало скучно?
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14.12.2020 16:24
+1
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай...
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.
!!
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14.12.2020 16:49
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так то так себе гроши, святому тока на мальдивы слетать
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14.12.2020 16:17 Ответить
То понятно, Боря. А куда свой власовский стяг запрятал?
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14.12.2020 16:18 Ответить
"За дерзость такову тебе я яйца, пардон, фаберже оторву ".
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14.12.2020 16:17 Ответить
Мало.
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14.12.2020 16:20 Ответить
Злосных нарушителей садить на цепь.
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14.12.2020 16:21 Ответить
Самому на цепи в наморднике уже стало скучно?
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14.12.2020 16:24 Ответить
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай...
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.
!!
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14.12.2020 16:49 Ответить
В Самбор Львовской заедьте, там на пол миллиарда штрафов будет. Любой магазин, рынок, аптека. У 70% посетителей и продавцов масок или нет вообще или на подбородке.
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14.12.2020 17:05 Ответить
За то за брехливу декларацію навіть не штрафують. Бідність подолана.
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14.12.2020 17:16 Ответить
Как насчет єтого?)
Суд вважає, що пп.1 п. 10 постанови КМУ від 22 липня 2020 р. №641 обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України, а тому такий нормативно правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративною відповідальності. За таких обставин провадження в справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за відсутності складу адміністративного правопорушення.
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14.12.2020 19:42 Ответить
 
 