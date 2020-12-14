Заробитчане едут на Кипр, в Польшу и Либерию, - Центр занятости

За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи украинцев.

Об этом в Государственном центре занятости сообщили по запросу "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, больше всего украинцев в этом году поехало работать на Кипр (12,3 тысячи человек), в Польшу (4,7 тысячи человек), Либерию (1,9 тысячи человек), Панаму (1,8 тысячи человек), на Маршалловы Острова (1,8 тысячи человек), в Бельгию (1,6 тысячи человек).

В России в 2020 году официально трудоустроились 88 человек.

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Эти данные можно сравнить с данными за второе полугодие 2019 года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию выехали на работу 79 человек.

За январь-октябрь 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил 9,56 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке.

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