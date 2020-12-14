Заробитчане едут на Кипр, в Польшу и Либерию, - Центр занятости
За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи украинцев.
Об этом в Государственном центре занятости сообщили по запросу "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, больше всего украинцев в этом году поехало работать на Кипр (12,3 тысячи человек), в Польшу (4,7 тысячи человек), Либерию (1,9 тысячи человек), Панаму (1,8 тысячи человек), на Маршалловы Острова (1,8 тысячи человек), в Бельгию (1,6 тысячи человек).
В России в 2020 году официально трудоустроились 88 человек.
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Эти данные можно сравнить с данными за второе полугодие 2019 года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию выехали на работу 79 человек.
За январь-октябрь 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил 9,56 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке.
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"Либерия - самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85 % населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире"
Он призвал трудовых мигрантов вернуться обратно в Украину и привезти с собой опыт, полученный за рубежом и ментальные ценности.
«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы, когда дантист, уборщик сражались и сделали то, во что ничто не верил. И это наш шанс. Мы должны стать исландцами в футболе, японцами в технологиях, израильтянами в способности защищать свою землю, несмотря на любые разногласия», - добавил Зеленский.
Про це йдеться у зверненні президента.
"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап - доступні кредити для власної справи, для тих, хто хоче або почати, або розширити власний бізнес", - сказав він.
Ця програма передбачає можливість взяти в кредит 1,5 млн гривень на п'ять років під 5%, 7% або 9%.
5% - для наявного або нового бізнесу, який створює мінімум два нові робочі місця.
7% - для нового бізнесу або наявного з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові місця; при цьому за кожного нового найнятого робітника ставка буде знижуватися на 0,5 в.п.
9% - для розширення наявного бізнесу з виручкою 25-50 млн гривень.
"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів і, власне, будь-яку справу - будь ласка, повертайтеся і залишайтеся", - сказав Зеленський.
10 лярдов, это по сколько, в среднем, перечисляет один заробитчанин?
Сумма их помощи семьям больше, чем 10% ВВП Украины. Сколько ВВП они могли бы создать на Родине?
Правительство торгует заробитчанами. не прямо а опосредованно. А это торговля людьми на государственном уровне.
Еще говорят в Омане нормально работать можно и на Мальдивах.