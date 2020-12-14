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Госслужба занятости (113) Кипр (230) Либерия (30) Польша (8142) украинцы (3785) заробитчане (586)

Заробитчане едут на Кипр, в Польшу и Либерию, - Центр занятости

Заробитчане едут на Кипр, в Польшу и Либерию, - Центр занятости

За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи украинцев.

Об этом в Государственном центре занятости сообщили по запросу "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, больше всего украинцев в этом году поехало работать на Кипр (12,3 тысячи человек), в Польшу (4,7 тысячи человек), Либерию (1,9 тысячи человек), Панаму (1,8 тысячи человек), на Маршалловы Острова (1,8 тысячи человек), в Бельгию (1,6 тысячи человек).

В России в 2020 году официально трудоустроились 88 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дальнобойщик-украинец украсил фуру надписью "Бандера", в Польше разразился скандал. ФОТО

Эти данные можно сравнить с данными за второе полугодие 2019 года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию выехали на работу 79 человек.

За январь-октябрь 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил 9,56 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке.

Также на Цензор.НЕТ: Дальнобойщик-украинец украсил фуру надписью "Бандера", в Польше разразился скандал. ФОТО

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Топ комментарии
+3
Либерия (1,9 тысячи человек) - моряки, что ли?
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14.12.2020 16:16
+3
А кацапы в это время на бутылке смирно сидят 😂
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14.12.2020 16:48
+3
У скалько еще перевозят налом или другими способами, который нацбанк не видит. Думаю можео смело на 3 умножать. Деньги заробитчан это единственная причина почему Украина хоть как-то живёт.
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14.12.2020 17:06
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Либерия (1,9 тысячи человек) - моряки, что ли?
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14.12.2020 16:16 Ответить
Швидше за все.У Ліберії,вірніше під прапором Ліберії,один з найбільших торгівельних флотів у світі.
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14.12.2020 16:25 Ответить
А кацапы в это время на бутылке смирно сидят 😂
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14.12.2020 16:48 Ответить
либерасты
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14.12.2020 16:34 Ответить
Звичайно, Ліберія регіструє під своїм прапором будь-яке корито здатне триматись на воді хоч деякий час.
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14.12.2020 18:03 Ответить
Какие ещё варианты работы в стране с подобным описанием:
"Либерия - самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85 % населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире"
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14.12.2020 23:30 Ответить
та и нечего в этой рашке делать, лучше в зимбабве или сомали, там хоть кацапов нема
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14.12.2020 16:18 Ответить
а ты часом не суданский янычар?
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14.12.2020 16:27 Ответить
Ну он же не идиот, как ты. Чего ему "на Донбасс стремиться?
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14.12.2020 16:37 Ответить
а шо ты там забыл?
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14.12.2020 16:38 Ответить
Зараз в тему прибіжить Софія з Словаччини і скаже що українці їдуть працювати в інші країни, бо їм не дозволяють купувати без розмитнення пропірджені благородними європейцями євробляхи.
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14.12.2020 16:22 Ответить
быть не может!

Он призвал трудовых мигрантов вернуться обратно в Украину и привезти с собой опыт, полученный за рубежом и ментальные ценности.
«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы, когда дантист, уборщик сражались и сделали то, во что ничто не верил. И это наш шанс. Мы должны стать исландцами в футболе, японцами в технологиях, израильтянами в способности защищать свою землю, несмотря на любые разногласия», - добавил Зеленский.
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14.12.2020 16:27 Ответить
Президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми повернення в Україну заробітчан і створення стимулів залишатися в Україні для тих, хто хоче виїхати.
Про це йдеться у зверненні президента.
"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап - доступні кредити для власної справи, для тих, хто хоче або почати, або розширити власний бізнес", - сказав він.
Ця програма передбачає можливість взяти в кредит 1,5 млн гривень на п'ять років під 5%, 7% або 9%.
5% - для наявного або нового бізнесу, який створює мінімум два нові робочі місця.
7% - для нового бізнесу або наявного з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові місця; при цьому за кожного нового найнятого робітника ставка буде знижуватися на 0,5 в.п.
9% - для розширення наявного бізнесу з виручкою 25-50 млн гривень.
"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів і, власне, будь-яку справу - будь ласка, повертайтеся і залишайтеся", - сказав Зеленський.
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14.12.2020 16:28 Ответить
Не верят!
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14.12.2020 17:19 Ответить
МОЗ попереджає що перегляд відосиків від ЗЕ може привезти до захворювання на зебілізм.
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14.12.2020 18:06 Ответить
под 7% я бы взял полтора миллиона. Купил доллары, через год сдал по 40 и все отлично.
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14.12.2020 23:49 Ответить
62 тысячи?
10 лярдов, это по сколько, в среднем, перечисляет один заробитчанин?
Сумма их помощи семьям больше, чем 10% ВВП Украины. Сколько ВВП они могли бы создать на Родине?
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14.12.2020 16:32 Ответить
У скалько еще перевозят налом или другими способами, который нацбанк не видит. Думаю можео смело на 3 умножать. Деньги заробитчан это единственная причина почему Украина хоть как-то живёт.
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14.12.2020 17:06 Ответить
Вот и я о том. Это минимум 3 млн. населения. Самого работящего населения. Благодаря им удается удержать торговый баланс в рамках.
Правительство торгует заробитчанами. не прямо а опосредованно. А это торговля людьми на государственном уровне.
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14.12.2020 17:17 Ответить
Сам бы на неделю съездил на Кипр поработать, но не могу, надо таксовать.
Еще говорят в Омане нормально работать можно и на Мальдивах.
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14.12.2020 16:45 Ответить
Брехня! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються на Батьківщину, співаючи народних пісень і славлячи великого ЗЕ!
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14.12.2020 16:45 Ответить
В Либерию и Панаму это моряки под флагом
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14.12.2020 16:47 Ответить
Наш Центр Зайнятості говорить про трудовлаштування наших за кордоном з таким знанням справи,начебто він сам їх туди і трудовлаштовує...А що,непоганий бізнес,замість платити по безробіттю - брати комісійні за роботу в інших країнах...тисячі турфірм з цього жило і живе досі...але з таким ЦЗУ майбутнього у них вже не буде...
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14.12.2020 17:05 Ответить
Либерию 🙄🤫😂🤦🤭 ,даже Либерия живёт лучше , дальше будет Эритрия с Магадишей 🙄
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14.12.2020 17:34 Ответить
Панама, Маршалловы острова и Либерия - это все моряки.
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14.12.2020 22:33 Ответить
не порть зраду
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14.12.2020 23:50 Ответить
 
 