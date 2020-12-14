Заробітчани їдуть на Кіпр, до Польщі та Ліберії, - Центр зайнятості
За дев'ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувалися 61,9 тисячі українців.
Про це в Державному центрі зайнятості повідомили за запитом "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, найбільше українців цього року поїхало працювати до Кіпру (12,3 тисячі осіб), Польщі (4,7 тисячі осіб), Ліберії (1,9 тисячі осіб), Панами (1,8 тисячі осіб), Маршаллових Островів (1,8 тисячі осіб), Бельгії (1,6 тисячі осіб.
Офіційно працевлаштувалися в Росії в 2020 році 88 осіб.
Ці дані можна порівняти з даними за друге півріччя 2019 року: тоді агентствами з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, з них у Росію виїхали на роботу 79 осіб.
За січень-жовтень 2020 року об`єм приватних переказів офіційними і неформальними каналами в Україну з-за кордону становив 9,56 мільярда доларів, повідомили в Національному банку.
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"Либерия - самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85 % населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире"
Он призвал трудовых мигрантов вернуться обратно в Украину и привезти с собой опыт, полученный за рубежом и ментальные ценности.
«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы, когда дантист, уборщик сражались и сделали то, во что ничто не верил. И это наш шанс. Мы должны стать исландцами в футболе, японцами в технологиях, израильтянами в способности защищать свою землю, несмотря на любые разногласия», - добавил Зеленский.
Про це йдеться у зверненні президента.
"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап - доступні кредити для власної справи, для тих, хто хоче або почати, або розширити власний бізнес", - сказав він.
Ця програма передбачає можливість взяти в кредит 1,5 млн гривень на п'ять років під 5%, 7% або 9%.
5% - для наявного або нового бізнесу, який створює мінімум два нові робочі місця.
7% - для нового бізнесу або наявного з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові місця; при цьому за кожного нового найнятого робітника ставка буде знижуватися на 0,5 в.п.
9% - для розширення наявного бізнесу з виручкою 25-50 млн гривень.
"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів і, власне, будь-яку справу - будь ласка, повертайтеся і залишайтеся", - сказав Зеленський.
10 лярдов, это по сколько, в среднем, перечисляет один заробитчанин?
Сумма их помощи семьям больше, чем 10% ВВП Украины. Сколько ВВП они могли бы создать на Родине?
Правительство торгует заробитчанами. не прямо а опосредованно. А это торговля людьми на государственном уровне.
Еще говорят в Омане нормально работать можно и на Мальдивах.