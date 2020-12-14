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Держслужба зайнятості (158) Кіпр (244) Ліберія (12) Польща (8255) українці (2507) заробітчани (672)

Заробітчани їдуть на Кіпр, до Польщі та Ліберії, - Центр зайнятості

Заробітчани їдуть на Кіпр, до Польщі та Ліберії, - Центр зайнятості

За дев'ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувалися 61,9 тисячі українців.

Про це в Державному центрі зайнятості повідомили за запитом "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, найбільше українців цього року поїхало працювати до Кіпру (12,3 тисячі осіб), Польщі (4,7 тисячі осіб), Ліберії (1,9 тисячі осіб), Панами (1,8 тисячі осіб), Маршаллових Островів (1,8 тисячі осіб), Бельгії (1,6 тисячі осіб.

Офіційно працевлаштувалися в Росії в 2020 році 88 осіб.

Також читайте: В Україні за тиждень скоротилася кількість зареєстрованих безробітних на 5,7 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

Ці дані можна порівняти з даними за друге півріччя 2019 року: тоді агентствами з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, з них у Росію виїхали на роботу 79 осіб.

За січень-жовтень 2020 року об`єм приватних переказів офіційними і неформальними каналами в Україну з-за кордону становив 9,56 мільярда доларів, повідомили в Національному банку.

Також дивіться: Далекобійник-українець прикрасив фуру написом "Бандера", у Польщі розгорівся скандал. ФОТО

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Топ коментарі
+3
Либерия (1,9 тысячи человек) - моряки, что ли?
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14.12.2020 16:16
+3
А кацапы в это время на бутылке смирно сидят 😂
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14.12.2020 16:48
+3
У скалько еще перевозят налом или другими способами, который нацбанк не видит. Думаю можео смело на 3 умножать. Деньги заробитчан это единственная причина почему Украина хоть как-то живёт.
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14.12.2020 17:06
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Либерия (1,9 тысячи человек) - моряки, что ли?
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14.12.2020 16:16 Відповісти
Швидше за все.У Ліберії,вірніше під прапором Ліберії,один з найбільших торгівельних флотів у світі.
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14.12.2020 16:25 Відповісти
А кацапы в это время на бутылке смирно сидят 😂
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14.12.2020 16:48 Відповісти
либерасты
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14.12.2020 16:34 Відповісти
Звичайно, Ліберія регіструє під своїм прапором будь-яке корито здатне триматись на воді хоч деякий час.
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14.12.2020 18:03 Відповісти
Какие ещё варианты работы в стране с подобным описанием:
"Либерия - самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире. Кроме того, в Либерии уровень безработицы составляет 85 % населения. Такой уровень безработицы является одним из высочайших в мире"
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14.12.2020 23:30 Відповісти
та и нечего в этой рашке делать, лучше в зимбабве или сомали, там хоть кацапов нема
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14.12.2020 16:18 Відповісти
а ты часом не суданский янычар?
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14.12.2020 16:27 Відповісти
Ну он же не идиот, как ты. Чего ему "на Донбасс стремиться?
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14.12.2020 16:37 Відповісти
а шо ты там забыл?
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14.12.2020 16:38 Відповісти
Зараз в тему прибіжить Софія з Словаччини і скаже що українці їдуть працювати в інші країни, бо їм не дозволяють купувати без розмитнення пропірджені благородними європейцями євробляхи.
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14.12.2020 16:22 Відповісти
быть не может!

Он призвал трудовых мигрантов вернуться обратно в Украину и привезти с собой опыт, полученный за рубежом и ментальные ценности.
«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии на чемпионате Европы, когда дантист, уборщик сражались и сделали то, во что ничто не верил. И это наш шанс. Мы должны стать исландцами в футболе, японцами в технологиях, израильтянами в способности защищать свою землю, несмотря на любые разногласия», - добавил Зеленский.
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14.12.2020 16:27 Відповісти
Президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми повернення в Україну заробітчан і створення стимулів залишатися в Україні для тих, хто хоче виїхати.
Про це йдеться у зверненні президента.
"Ми запускаємо нову державну програму "Повертайся і залишайся". Перший етап - доступні кредити для власної справи, для тих, хто хоче або почати, або розширити власний бізнес", - сказав він.
Ця програма передбачає можливість взяти в кредит 1,5 млн гривень на п'ять років під 5%, 7% або 9%.
5% - для наявного або нового бізнесу, який створює мінімум два нові робочі місця.
7% - для нового бізнесу або наявного з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові місця; при цьому за кожного нового найнятого робітника ставка буде знижуватися на 0,5 в.п.
9% - для розширення наявного бізнесу з виручкою 25-50 млн гривень.
"Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або розширити свій магазинчик, сироварню, виробництво меблів і, власне, будь-яку справу - будь ласка, повертайтеся і залишайтеся", - сказав Зеленський.
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14.12.2020 16:28 Відповісти
Не верят!
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14.12.2020 17:19 Відповісти
МОЗ попереджає що перегляд відосиків від ЗЕ може привезти до захворювання на зебілізм.
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14.12.2020 18:06 Відповісти
под 7% я бы взял полтора миллиона. Купил доллары, через год сдал по 40 и все отлично.
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14.12.2020 23:49 Відповісти
62 тысячи?
10 лярдов, это по сколько, в среднем, перечисляет один заробитчанин?
Сумма их помощи семьям больше, чем 10% ВВП Украины. Сколько ВВП они могли бы создать на Родине?
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14.12.2020 16:32 Відповісти
У скалько еще перевозят налом или другими способами, который нацбанк не видит. Думаю можео смело на 3 умножать. Деньги заробитчан это единственная причина почему Украина хоть как-то живёт.
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14.12.2020 17:06 Відповісти
Вот и я о том. Это минимум 3 млн. населения. Самого работящего населения. Благодаря им удается удержать торговый баланс в рамках.
Правительство торгует заробитчанами. не прямо а опосредованно. А это торговля людьми на государственном уровне.
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14.12.2020 17:17 Відповісти
Сам бы на неделю съездил на Кипр поработать, но не могу, надо таксовать.
Еще говорят в Омане нормально работать можно и на Мальдивах.
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14.12.2020 16:45 Відповісти
Брехня! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються на Батьківщину, співаючи народних пісень і славлячи великого ЗЕ!
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14.12.2020 16:45 Відповісти
В Либерию и Панаму это моряки под флагом
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14.12.2020 16:47 Відповісти
Наш Центр Зайнятості говорить про трудовлаштування наших за кордоном з таким знанням справи,начебто він сам їх туди і трудовлаштовує...А що,непоганий бізнес,замість платити по безробіттю - брати комісійні за роботу в інших країнах...тисячі турфірм з цього жило і живе досі...але з таким ЦЗУ майбутнього у них вже не буде...
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14.12.2020 17:05 Відповісти
Либерию 🙄🤫😂🤦🤭 ,даже Либерия живёт лучше , дальше будет Эритрия с Магадишей 🙄
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14.12.2020 17:34 Відповісти
Панама, Маршалловы острова и Либерия - это все моряки.
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14.12.2020 22:33 Відповісти
не порть зраду
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14.12.2020 23:50 Відповісти
 
 