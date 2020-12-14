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Парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить "план действий" по Донбассу

Парламентский комитет вызвал Кравчука обсудить

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует заслушать главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука по поводу "плана действий" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщил секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Леонид Кравчук вызван на встречу с Комитетом Рады. С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - сообщил Лозинский.

По его словам, для этого решения комитета понадобилось больше месяца.

"Парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласованная как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора - Российской Федерации", - пишет нардеп.

Лозинский рассказал, что дату встречи сообщит отдельно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна определиться относительно "формулы Штайнмайера", - Кравчук

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Топ комментарии
+2
как можно дураку, который подготовил будапештский меморандум, доверять серьезные вопросы. оно привыкло при СССР исполнять указания из мацквы, а на большее уму не хватает.
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14.12.2020 16:36
+1
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..

!
!
1
!!
!
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14.12.2020 16:33
+1
Зрозуміло, що це не Кравчук мутить, він тільки виконує завуаліровану капітуляцію Найсвітлішого усіх часів зеленого відьмацького капелюха і термоса.
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14.12.2020 16:50
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Правила форума Совет форумчан
по ходу завернут део так, шо мацкалям мало не покажется
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14.12.2020 16:20 Ответить
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..

!
!
1
!!
!
!
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14.12.2020 16:33 Ответить
Кравчук уже пукав, проміж іншими высерамы, шо буде наполягати, щоб ВР визначилася голосуванням по формулі Штайнмайера... Вова ВР з законом про розгін КС підставляв а тепер Єрмак по штанмайеру давить- однга умова для уХйла по нормандії
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14.12.2020 16:34 Ответить
как можно дураку, который подготовил будапештский меморандум, доверять серьезные вопросы. оно привыкло при СССР исполнять указания из мацквы, а на большее уму не хватает.
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14.12.2020 16:36 Ответить
Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4450
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14.12.2020 16:38 Ответить
Зрозуміло, що це не Кравчук мутить, він тільки виконує завуаліровану капітуляцію Найсвітлішого усіх часів зеленого відьмацького капелюха і термоса.
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14.12.2020 16:50 Ответить
той капелюх конусоподібний золотавосрібний у кельтскій культурі символізує щей погребальну урну з прахом - урну вже зняли з символічної ялинки, прах ЗЕвладарювання скоро її наповнить
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14.12.2020 17:00 Ответить
Тут треба лишень пильнувати,щоб Кравчук під час того "осуждєнія плану" не заснув чи не обісрався...
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14.12.2020 16:59 Ответить
Меморандум в Будапешті Ленід Макарич уже підписав, то оце його наслідки Лугандонія і Крим!
Сиділо б ти не пенсї, бо тобі голову попелом посипати за Будапешт ще ой як довго треба!!!
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14.12.2020 17:11 Ответить
Татьяне Черновол вручат обвинение в «умышленном убийстве» на Майдане, ей светит пожизненное

Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.

Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
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14.12.2020 17:12 Ответить
Кравчучку - альцгеймера в Ростов до штайнмайера.
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14.12.2020 20:09 Ответить
 
 