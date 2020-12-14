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ВР (14814) комітет (365) Кравчук (546) Тристороння контактна група (827)

Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу

Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Леонід Кравчук викликаний на зустріч з Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити главу делегації в ТКГ разом зі спікером. Щоб почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні" , - повідомив Лозинський.

За його словами, для цього рішення комітету знадобилося більше місяця.

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"Парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція повинна бути узгоджена як з силовиками і органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб всі посадові особи та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - пише нардеп.

Лозинський розповів, що дату зустрічі повідомить окремо.

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Топ коментарі
+2
как можно дураку, который подготовил будапештский меморандум, доверять серьезные вопросы. оно привыкло при СССР исполнять указания из мацквы, а на большее уму не хватает.
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14.12.2020 16:36
+1
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..

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1
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14.12.2020 16:33
+1
Зрозуміло, що це не Кравчук мутить, він тільки виконує завуаліровану капітуляцію Найсвітлішого усіх часів зеленого відьмацького капелюха і термоса.
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14.12.2020 16:50
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по ходу завернут део так, шо мацкалям мало не покажется
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14.12.2020 16:20 Відповісти
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..

!
!
1
!!
!
!
показати весь коментар
14.12.2020 16:33 Відповісти
Кравчук уже пукав, проміж іншими высерамы, шо буде наполягати, щоб ВР визначилася голосуванням по формулі Штайнмайера... Вова ВР з законом про розгін КС підставляв а тепер Єрмак по штанмайеру давить- однга умова для уХйла по нормандії
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14.12.2020 16:34 Відповісти
как можно дураку, который подготовил будапештский меморандум, доверять серьезные вопросы. оно привыкло при СССР исполнять указания из мацквы, а на большее уму не хватает.
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14.12.2020 16:36 Відповісти
Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 4450
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14.12.2020 16:38 Відповісти
Зрозуміло, що це не Кравчук мутить, він тільки виконує завуаліровану капітуляцію Найсвітлішого усіх часів зеленого відьмацького капелюха і термоса.
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14.12.2020 16:50 Відповісти
той капелюх конусоподібний золотавосрібний у кельтскій культурі символізує щей погребальну урну з прахом - урну вже зняли з символічної ялинки, прах ЗЕвладарювання скоро її наповнить
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14.12.2020 17:00 Відповісти
Тут треба лишень пильнувати,щоб Кравчук під час того "осуждєнія плану" не заснув чи не обісрався...
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14.12.2020 16:59 Відповісти
Меморандум в Будапешті Ленід Макарич уже підписав, то оце його наслідки Лугандонія і Крим!
Сиділо б ти не пенсї, бо тобі голову попелом посипати за Будапешт ще ой як довго треба!!!
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14.12.2020 17:11 Відповісти
Татьяне Черновол вручат обвинение в «умышленном убийстве» на Майдане, ей светит пожизненное

Татьяну Черновол вызывают в ГБР, где ей могут вручить обвинение.

Активистка Майдана призывает прийти и поддержать ее, поскольку за события в период 2013-2014 годов ей грозит высшая мера наказания
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14.12.2020 17:12 Відповісти
Кравчучку - альцгеймера в Ростов до штайнмайера.
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14.12.2020 20:09 Відповісти
 
 