Парламентський комітет викликав Кравчука обговорити "план дій" щодо Донбасу
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомив секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.
"Леонід Кравчук викликаний на зустріч з Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити главу делегації в ТКГ разом зі спікером. Щоб почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні" , - повідомив Лозинський.
За його словами, для цього рішення комітету знадобилося більше місяця.
"Парламентарії, як і всі українці, мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії. І така позиція повинна бути узгоджена як з силовиками і органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб всі посадові особи та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації", - пише нардеп.
Лозинський розповів, що дату зустрічі повідомить окремо.
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.А 3еленсского - - россия ..
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И это - ужэ АКСИОМА ! ..
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