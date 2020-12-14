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алкоголь (1644) сигареты (864) цены (2229) Госстат (220)

Весь украинский алкоголь и сигареты за год подорожали, - Госстат

Весь украинский алкоголь и сигареты за год подорожали, - Госстат

С ноября 2019 по ноябрь 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует Цензор.НЕТ.

Пиво отечественного производства с ноября 2019 по ноябрь 2020 года поднялось в цене в среднем на 1,6% (до 17,46 грн за 0,5 л); вина столовые - на 1,2% (до 66,96 грн за 0,75 л); водка - на 0,4% (до 92,69 грн за 0,5 л).

Существенное подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2020 года в среднем по Украине продавались по 42,61 грн за пачку (20 шт.), что на 21,5% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 38,21 грн за пачку (дороже на 24,4%).

Также на Цензор.НЕТ: Все овощи "борщевого набора" за год упали в цене, - Госстат

Напомним, потребительские цены в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года увеличились на 1,3%; по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 4,1%, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 3,8%. Всего за январь-ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Топ комментарии
+12
Можно подумать...что колбаса и сахар подешевели...😃
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14.12.2020 17:01
+6
избиратели зеленского не пьют водку из магазина!
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14.12.2020 16:57
+6
Весь украинский алкоголь и сигареты за год подорожали, - Госстат

Странно. Всё дешевеет, а тут вот...
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14.12.2020 16:57
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избиратели зеленского не пьют водку из магазина!
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14.12.2020 16:57 Ответить
А ты думаешь в магазине не паленку продают?
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14.12.2020 17:07 Ответить
все зависит от магазина, марки и цены
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14.12.2020 17:08 Ответить
Весь украинский алкоголь и сигареты за год подорожали, - Госстат

Странно. Всё дешевеет, а тут вот...
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14.12.2020 16:57 Ответить
По чому там на біржах героїн? Не подорожчав? А то глав сцикло обідніє.
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14.12.2020 16:58 Ответить
кока та канабіс стабільно в тренді та ціні...
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14.12.2020 17:53 Ответить
мне до балэмбы на сколько подорожало бухло с куревом.
меня интересуют цены на продукты питания и уровень зарплаты
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14.12.2020 16:58 Ответить
БАЛЭМБО, подорожало бухло и курево, значит подорожало все, а уровень зарплаты, х........ на рыло. Пейте самогон, лечебный, многокалорийный и жрать, почти, не хочется. Всего 30 грн.
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14.12.2020 17:21 Ответить
А я алкоголь не употребляю. И не курю. Это абсолютно бесцельные занятия. К тому же ещё и за деньги. Так что независимо дорогой виски или дишманский самогон - мне до балэмбы, не пью. И сосать вонючие сигареты тоже не моё занятие. Я на них хер ложил.
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15.12.2020 05:30 Ответить
красава!
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15.12.2020 09:30 Ответить
Дык, новое Рождество скоро, а там і "щасливого НОВОГО РОКУ, українці" - вітання від Вови, а потом Рождество и Старый Новый год
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14.12.2020 17:01 Ответить
Можно подумать...что колбаса и сахар подешевели...😃
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14.12.2020 17:01 Ответить
и самое главное, что алкоколь, что сигареты- говно отстойное, сигареты- это ароматизированные опилки, алкоголь- с технического спирта
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14.12.2020 17:01 Ответить
Еще б дали статистику на скоко упала продажа легальных сигарет и водки.
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14.12.2020 17:03 Ответить
А это секретные данные, цель ведь другая, Украина должна не чего не производить, а только потреблять всё что произведут в ЕС. И сигареты и водку,....
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15.12.2020 00:22 Ответить
Еще где-то годик потерпеть и тогда "попередники" перестанут быть виноваты, вот тогда заживем. Чуть-чуть осталось
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14.12.2020 17:07 Ответить
простому украинцу надо просто больше пыхать и переходить на автономные источники подавления депрессии
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14.12.2020 17:08 Ответить
Загнали все в тень и еще хотят поднимать акцызы
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14.12.2020 17:08 Ответить
Табак на развес. Индонезийская виржиния на порядок лучше любых сигарет. И на порядок дешевле. Ровно в 10 раз.

То же самое со спиртным. Пищевой этиловый спирт продается. Целые колл-центры работают. Доставка новой почтой сегодня на завтра в любом объеме.
дальше - делать настойки.
И снова таки. Получается на порядок лучше среднебюджетного магазинного (вы о водке сейчас, а не о текилах с виски). И раз в 6 дешевле
30 грн за литр хорошей водки. Чем плохо?
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14.12.2020 17:17 Ответить
*****вы о водке сейчас,****
Мы о водке сейчас )))
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14.12.2020 17:18 Ответить
пищевой этиловый спирт? эт де на канистре написано? сейчас умельцы научились с гавна и опилок спирт гнать, как то рюмку бодяги попробовал)) 5 литров баклажка - 150 грн. гавно редкое, сказал спасибо и бесплатно не надо.
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14.12.2020 17:31 Ответить
Да нет. Летом заказывал - наделал целый винный погреб егермайстера ))
Уже пробовал - отличная вещь получилась.
5 литров спирта, кажется, 380 грн.
А..
Нашел в закладках
https://spirt.luxe/uk/product/spirt-ekstra-963-3/?utm_source=FB&utm_medium=Katalog&utm_campaign=Shyrokaya&fbclid=IwAR2nC4tIOA6OT7qCJFFHkHungaPZDm4RHikp0y376q__cleOU1qL3mAI56E
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14.12.2020 17:39 Ответить
Огромнейшее заблуждение считать спирт пищевым продуктом.
Это говно а не пища.
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15.12.2020 05:32 Ответить
Рассмешили с утра. Но поймали с "пищевым", это да ))
Самое важное - не злоупотреблять.
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15.12.2020 08:43 Ответить
да действительно подорожали, горбатый идиот вырезал виноградники и люди начали жрать динатурат, эти идиоты решили добить спиртзаводы, ну шо я могу сказать, румынские сигареты мне нравятся и самогонный аппарат исправно работает раз в два месяца, так шо закручивайте гайки дальше и сдувайте пыль с бутылок на прилавке, идиоты.
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14.12.2020 17:24 Ответить
Ну подорожало спиртное и курево, и что с того? вроде до Зе они не дорожали. Тем более, что спиртное подорожало на копейки. Тем более, что это (бухло и табак) не предмет первой необходимости. Мне лично пох., я вообще пью только Виски в небольших количествах. какая разница, что там шмурдяк стоит?
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14.12.2020 17:41 Ответить
Ты еще громче крикни, и сразу вискарь на 300% подорожает!!!
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14.12.2020 19:23 Ответить
Алкоголь убивает клетки головного мозга. Но не все, а только те, которые отказываются выпить!
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14.12.2020 17:49 Ответить
Блин,никогда такого не было и вдруг опять.
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14.12.2020 18:23 Ответить
Електорат Кварталу-95 буде шукати бички-недопалки на асфальті. С Новым годам, дарагіє таваріщі!
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14.12.2020 19:03 Ответить
А рошенковский лехторат под асфальтом?
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14.12.2020 19:26 Ответить
Прошу прощения.А ШО НЕ ПОДАРОЖАЛО?
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14.12.2020 19:49 Ответить
Это всё из за дешовых Рошенок, как наедятся так и мозги плывут, нологи на 100% желание поднять.
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15.12.2020 00:27 Ответить
 
 