Весь украинский алкоголь и сигареты за год подорожали, - Госстат
С ноября 2019 по ноябрь 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, информирует Цензор.НЕТ.
Пиво отечественного производства с ноября 2019 по ноябрь 2020 года поднялось в цене в среднем на 1,6% (до 17,46 грн за 0,5 л); вина столовые - на 1,2% (до 66,96 грн за 0,75 л); водка - на 0,4% (до 92,69 грн за 0,5 л).
Существенное подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2020 года в среднем по Украине продавались по 42,61 грн за пачку (20 шт.), что на 21,5% дороже, чем годом ранее, без фильтра - по 38,21 грн за пачку (дороже на 24,4%).
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Напомним, потребительские цены в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года увеличились на 1,3%; по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 4,1%, по сравнению с ноябрем 2019 года - на 3,8%. Всего за январь-ноябрь 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Странно. Всё дешевеет, а тут вот...
меня интересуют цены на продукты питания и уровень зарплаты
То же самое со спиртным. Пищевой этиловый спирт продается. Целые колл-центры работают. Доставка новой почтой сегодня на завтра в любом объеме.
дальше - делать настойки.
И снова таки. Получается на порядок лучше среднебюджетного магазинного (вы о водке сейчас, а не о текилах с виски). И раз в 6 дешевле
30 грн за литр хорошей водки. Чем плохо?
Мы о водке сейчас )))
Уже пробовал - отличная вещь получилась.
5 литров спирта, кажется, 380 грн.
А..
Нашел в закладках
https://spirt.luxe/uk/product/spirt-ekstra-963-3/?utm_source=FB&utm_medium=Katalog&utm_campaign=Shyrokaya&fbclid=IwAR2nC4tIOA6OT7qCJFFHkHungaPZDm4RHikp0y376q__cleOU1qL3mAI56E
Это говно а не пища.
Самое важное - не злоупотреблять.