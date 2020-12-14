Весь український алкоголь і цигарки за рік подорожчали, - Держстат
Від листопада 2019 по листопад 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка і сигарети вітчизняного виробництва.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує Цензор.НЕТ.
Пиво вітчизняного виробництва з листопада 2019 по листопад 2020 року піднялося в ціні в середньому на 1,6% (до 17,46 грн за 0,5 л); вина столові - на 1,2% (до 66,96 грн за 0,75 л); горілка - на 0,4% (до 92,69 грн за 0,5 л).
Суттєво подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у листопаді 2020 року в середньому по Україні продавалися по 42,61 грн за пачку (20 шт.), що на 21,5% дорожче, ніж рік тому, без фільтра - по 38,21 грн за пачку (дорожче на 24,4%).
Нагадаємо, споживчі ціни в листопаді 2020 року порівняно з жовтнем 2020 року збільшилися на 1,3%; порівняно з груднем 2019 року вони зросли на 4,1%, порівняно з листопадом 2019 року - на 3,8%. Всього за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Странно. Всё дешевеет, а тут вот...
меня интересуют цены на продукты питания и уровень зарплаты
То же самое со спиртным. Пищевой этиловый спирт продается. Целые колл-центры работают. Доставка новой почтой сегодня на завтра в любом объеме.
дальше - делать настойки.
И снова таки. Получается на порядок лучше среднебюджетного магазинного (вы о водке сейчас, а не о текилах с виски). И раз в 6 дешевле
30 грн за литр хорошей водки. Чем плохо?
Мы о водке сейчас )))
Уже пробовал - отличная вещь получилась.
5 литров спирта, кажется, 380 грн.
А..
Нашел в закладках
https://spirt.luxe/uk/product/spirt-ekstra-963-3/?utm_source=FB&utm_medium=Katalog&utm_campaign=Shyrokaya&fbclid=IwAR2nC4tIOA6OT7qCJFFHkHungaPZDm4RHikp0y376q__cleOU1qL3mAI56E
Это говно а не пища.
Самое важное - не злоупотреблять.