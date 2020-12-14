В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи

Из-за непогоды в Харькове остановлено движение по 8 троллейбусным маршрутам - обледенели контактные провода.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле, Алексеевка, пос.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Бавария, ул.Холодногорская)", - написал он.

По его словам, возможно также, что вскоре будет приостановлено движение и на части трамвайных маршрутов.

"Из-за непрекращающегося дождя транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, но необходимо прекращение осадков", - объяснил Сидоренко.

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