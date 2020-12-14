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непогода (816) транспорт (1653) Харьков (7286)

В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи

В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи

Из-за непогоды в Харькове остановлено движение по 8 троллейбусным маршрутам - обледенели контактные провода.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах №№ 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле, Алексеевка, пос.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Бавария, ул.Холодногорская)", - написал он.

По его словам, возможно также, что вскоре будет приостановлено движение и на части трамвайных маршрутов.

"Из-за непрекращающегося дождя транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, но необходимо прекращение осадков", - объяснил Сидоренко.

Также на Цензор.НЕТ: Гололедица в Харькове: на одном мосту столкнулись десять машин. ФОТОрепортаж

В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи 01

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Топ комментарии
+17
В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи - Цензор.НЕТ 4372

...
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14.12.2020 21:19
+10
я кино смотрел - так было перед пришествием сатаны
что там кернес?
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14.12.2020 21:09
+8
Нирки продає і сам потроху обнулюється.
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14.12.2020 21:11
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я кино смотрел - так было перед пришествием сатаны
что там кернес?
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14.12.2020 21:09 Ответить
Нирки продає і сам потроху обнулюється.
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14.12.2020 21:11 Ответить
Всем и во всём отказывает. По частям.
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14.12.2020 21:17 Ответить
Готовится к отшествию.
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14.12.2020 21:17 Ответить
типо, непогода обесточит район, в котором находится Шарите, та мать его так, 5-ти минут - с головой...
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14.12.2020 21:42 Ответить
Та проснитесь, Кернесо-шлеперо-рыго-зебики и есть сатана... так шо, непогода нервно курит в сторонке(на фоне 72%)
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14.12.2020 21:45 Ответить
я так смотрю у тебя серьезные проблемы с логикой
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14.12.2020 21:47 Ответить
Плевать на кернеса. Что там с людьми? Куда в харькове делись люди и откуда взялось столько быдла, голосующего за допу, гепу, рыгов?
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14.12.2020 21:53 Ответить
Что-то с Кернесом?! Боже, какой ужас!! Даже не смейте говорить мне об этом..
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14.12.2020 21:10 Ответить
В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи - Цензор.НЕТ 4372

...
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14.12.2020 21:19 Ответить
Дорогие гости уже прибыли,
теперь дело за фигурантом
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14.12.2020 22:40 Ответить
В Харькове остановились троллейбусы, вслед за ними могут стать и трамваи - Цензор.НЕТ 8672

Проблемы с прошивкой.
Скоро Кернеса обновят до версии Mac OS "Big Sure" и все в Харькове заработает!
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14.12.2020 21:21 Ответить
Краще б його до Gentoo чи Arch оновили. Бо Mac - лише зайві гроші за морду.
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15.12.2020 02:36 Ответить
С 12 года перешел с винды на мак ос и вполне себе доволен.
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15.12.2020 18:32 Ответить
НУ, буде нова "Голова професора Доуеля"...
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14.12.2020 21:31 Ответить
не, не будет... Туда ему и дорога... АМИНЬ !!!
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14.12.2020 21:37 Ответить
ТИ чого до мене в гості не заходиш? Софія вже давно у мене гостює...
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14.12.2020 21:40 Ответить
Если вы имеете ввиду авторские, то панночка не выполнила тех минимум по дружбе навеки с моими друзьями, которые , кста, стоят и с панночкой по одну сторону баррикады - условие возврата на авторские... Чемно дякую за запроошення на входини... Але ж бо , хочу, та не можу.
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14.12.2020 21:49 Ответить
Так я тебе не до неї запрошую, а до себе... Але, якщо тобі твої "тьорки", до яких я не маю стосунку, дорожчі, то я не наполягаю...
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14.12.2020 21:59 Ответить
Шановний пане, из-за множества склок на разных авторских темах(между своими), а также кучкованием на ментовский осередок, который местами несет пропаганду ментовского насилия; или осередок интеллигенции( тема пана Дока) , который позиционируются в отношении патриотов... не, пане, не могу я заходить на авторские, бо если зайду только к вам, то другие друзья обидятся... Спасибо за ваше искреннее приглашение, но в то же время, звиняйте за отказ.
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14.12.2020 22:09 Ответить
Пане, у меня скандалов на авторских нет ни с кем, окромя ментовской и пана Дока , где я в бане. Но это меня не смущает, бо видно, что люди с банных веток, как бы, с других баррикад(тенденциозных) и не являются моими друзьями. Вот больно когда друзья, с которыми я в преотличных отношениях, между собой доходят в скандалах до абсурдного. Я не могу просто так на это смотреть, потому пытаюсь повлиять на процесс, в такий кшталт.
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14.12.2020 22:18 Ответить
"Твої діла...". Я не стара дівка - на шию вішаться...
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14.12.2020 22:38 Ответить
ЗЫ... я принципиально не захожу на авторские, из-за этого свою удалил(это мои психологические методы перевоспитания своiх). Не сработает, буду воспринимать авторские как амбициозно-склочные. Только теперь я понимаю пана Пистолета , который у себя не разрешает обговаривать любые другие темы , окромя заявленной(правда, у него - хороший опыт в качестве модератора, почему он так и поступает. Быстрее всего , гиблый случай перевоспитывать).
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14.12.2020 22:01 Ответить
Знаете, при всех минусах Кернеса башка у него действительно уникальная. Мой муж знает его еще с юных лет, и этот прохвост всегда умел делать деньги на ровном месте из ничего. Такой себе криминальный талант.
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15.12.2020 07:10 Ответить
Харків*яни,ану швидко закричіть: - "гепа,хде,***,гепа? тока он может фсьо предотвратіть"...
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14.12.2020 21:40 Ответить
По всей Харьковской обл . с утра был коллапс из-за минус 3 градуса и с семи утра пошёл дождь . К обеду все службы начали работать . На основных дорогах - уже всё посыпано солевой смесью . На тротуарных дорожках не всё - нажаль . . . Перед работой , утром я заходил в некоторые супермаркеты и магазины . Только в одном " рыбацком " - купил резиновые ледоступы за 50грн , - себе и жене . Работают эффектно , можно спокойно ходить по мокрому льду .
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14.12.2020 21:41 Ответить
а шо, такие тролейбусы как на фото до сих пор эксплуатируюцца? ему с виду лет 80 ужэ
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14.12.2020 21:47 Ответить
Если в Харькове лавочки в парке по пол ляма штука, то представь, сколько там тролейбус стоит.
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14.12.2020 22:00 Ответить
В Zambezi й такого не найдеш . А це фото десь хтось навмисно взяв із російських спецфондів-фотоархивів .
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14.12.2020 22:09 Ответить
замбези это река, если шо
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15.12.2020 00:02 Ответить
Наши троллейбусы видели молочные зубы Брежнева...
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14.12.2020 22:52 Ответить
Остановились троллейбусы, потом трамваи а там поди и гужевый транспорт
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15.12.2020 08:20 Ответить
Я сьогодні їхав велосипедною доріжкою, - а назустріч чимчикують аматори здорового способу життя. Тепер стало зрозуміле походження цих ентузіастів.
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14.12.2020 22:27 Ответить
Хм.. в Харкові тролейбуси стали, в Кернеса нирки.. совпадение?🤔
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15.12.2020 00:10 Ответить
Кєрнєс - не Кєрнєс то таке. А взагалі ржати над проблемами співгромадян не дуже доречно, навіть незалежно від їх політичних вподобань. Всі ми хочемо жити затишно, безпечно і щасливо. А те, що в Харкові реальної альтернативи Кєрнєсу чомусь досі немає... Проблема не в харків'янах точно, а в тих, завдяки кому цей пацюк щє при владі. (досвід з відряджень до Харкова, поза роботи розмовляю виключно українською: 1-й день в супермаркеті дивились дещо очманіло; 2-й день почали впізнавати; 3-й день - посміхаються, на "доброго вечора" відповідають "доброго")
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15.12.2020 03:03 Ответить
Вони просто з першого разу не зрозуміли, якою мовою Ви звертаєтесь. У Харкові дуже сильний північний вітер, деяким закладає вуха.
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15.12.2020 09:41 Ответить
Немає там ніякого вітру. "вітри" Кєрнєс пускає під простирадло. Харків'яни - абсолютно нормальні українці. А те, що вони не хочуть міняти шило на мило (умовно: Кєрнєса на Садового) - то виключно політика. (типове, з моїх спілкувань: "Ну Ок, він мудак, але хто замість нього? Ще більший мудак?") Так воно в Харкові і тримається, бо мудак, але всі інші ще мудаковатіші
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15.12.2020 13:38 Ответить
Если накраденное Кернесом реализовать, то все троллейбусы можно поставить на шипованную первоклассную резину, и они будут просто ходить по маршрутам, а когда троллейбусы ходят, контактный провод обмёрзать не успевает. Хватит денег даже на двойную зарплату водителям.
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15.12.2020 09:48 Ответить
чекайте, дощ дощем, але де МЕР? які там його вказівки, дії служб? Та й ху з ним, головне в харків'ян є мер! Пох що лялька, зате їх любий!
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15.12.2020 11:03 Ответить
Ви дійсно вважаєте, що комунальні служби тротуари пісочком лише за вказівкою мера посипають?
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15.12.2020 13:48 Ответить
я думал траур по пану кернесу сеньору де катала де наперсток
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15.12.2020 11:38 Ответить
ватноголовые Овощи!!!! пора переизбирать полудохлого гепу на обнюханного дУпу))))
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15.12.2020 13:25 Ответить
Власть в Харькове перешла под контроль аваковских парней.Имеет компромат на всех.Магистрали и частный сектор посыпаны кроме тротуаров,а с проводами -завал.Обледенение Есть шанс падения оледеневших веток и стволов.Осматривайтесь на сосули!Давно такого не было и вот опять.В ворсовете генина публика быстро ищет под кого лечь.
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15.12.2020 13:45 Ответить
Якщо маєте факти - подавайте судови позов.
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15.12.2020 13:54 Ответить
 
 