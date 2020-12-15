В Нидерландах на 5 недель ввели жесткий локдаун

Правительство Нидерландов приняло решение о введении в стране локдауну на пять недель - с 15 декабря по 19 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Согласно решению правительства, со вторника все общественные места, в частности, сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января, школы - до 18 января. Продолжат работать только супермаркеты, банки и аптеки.

Власти Нидерландов рекомендуют жителям оставаться дома. Запрещено собираться в группы более двух человек, в том числе и дома. На Рождество на три дня сделают исключение - позволят собираться втроем.

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По данным Университета Хопкинса, в Нидерландах состоянию на 14 декабря обнаружили более 632 тыс. инфицированных коронавирусом. Умерли от COVID-19 более чем 10 тыс. человек.