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В Нидерландах на 5 недель ввели жесткий локдаун

В Нидерландах на 5 недель ввели жесткий локдаун

Правительство Нидерландов приняло решение о введении в стране локдауну на пять недель - с 15 декабря по 19 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Согласно решению правительства, со вторника все общественные места, в частности, сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января, школы - до 18 января. Продолжат работать только супермаркеты, банки и аптеки.

Власти Нидерландов рекомендуют жителям оставаться дома. Запрещено собираться в группы более двух человек, в том числе и дома. На Рождество на три дня сделают исключение - позволят собираться втроем.

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По данным Университета Хопкинса, в Нидерландах состоянию на 14 декабря обнаружили более 632 тыс. инфицированных коронавирусом. Умерли от COVID-19 более чем 10 тыс. человек.

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Топ комментарии
+7
Всем президенты европейских стран будут со своим народом , а Зе опять в Оман
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15.12.2020 00:53
+6
Свинособака на нищей ******** ты ревнивый, как гей. )))
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15.12.2020 01:29
+5
или вам за 40
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15.12.2020 01:12
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У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.

Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
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15.12.2020 00:50 Ответить
сегодня разговаривал с челом ... у него 5 знакомых скончались от короны ... так что ... это лотерея.
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15.12.2020 00:52 Ответить
Так и это еще не все.
Судя по тому, что пишут переболевшие даже в легкой форме, спустя какое-то время вполне могут начать отказывать разные органы.

Типа сам ковид перенесли легко, но потом почки отвалились или волосы повылазили.
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15.12.2020 00:54 Ответить
это да .... он действует в первую очередь на кровь отделаяя металлы - которые оседают в лёгких - изза этого и человек не может дышать и нужна принудительная вентиляция лёгких .... а на что вирус способен "надавить" - это еще особо не афишируется ....
отвалиться может что угодно и в любой момент!
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15.12.2020 00:57 Ответить
Ну не совсем так. Легкие при тяжелой форме просто разрушаются, как самая хрупкая ткань после слизистой.
Мочалка, в которую легкие превращаются, просто не может насыщать кровь кислородом.

Кстати, в этом плане мне не совсем понятен смысл применения ИВЛ, если легкие все равно не способны этот кислород усвоить.
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15.12.2020 01:03 Ответить
А это крайняя мера ... лёгкие изза отложений металлов из крови теряют обём для кислорода .... и человек задыхается как утопленник примерно
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15.12.2020 01:15 Ответить
легкие начинают забиваться слизью от воспаления разрушенного вирусом а также сопутствующими пневмонии бактериями клеточного материала, которой становится все больше и больше из-за пневмонии и легкие не могут вдохнуть воздух чтобы продолжать функционировать, в результате всего этого нарушается вентиляционная способность легких и газообмен, если ИВЛ не поставить - газообмена не будет вовсе и человек быстро задохнется, но поначалу газообмен есть и даже если нарушен, то человек на кислородном голодании
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15.12.2020 07:23 Ответить
вместие с ИВЛ при пневмониях делают еще принудительный отсос слизи из легких, процедура эта называется.... санация
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15.12.2020 07:31 Ответить
В мене купа знайомих перехворіла в різних формах і ніхто не помер і ніщо в них не відвалюється.
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15.12.2020 01:28 Ответить
а откуда ты знаешь сколько в целом они проживут ??? ... после Чернобыля тоже люди вроде как норм. себе ходили тусили ...а сколько их осталось в живых по факту ...?
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15.12.2020 01:36 Ответить
Звідти ,звідки і ти,що вони помруть.
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15.12.2020 01:37 Ответить
Не спорю, полюбому надо йти в больничку и следить за лёгкими, если появилася задышка то нужно сразу брать направление на узи или рентген легких.
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15.12.2020 00:59 Ответить
но для тупых я бы хотел привести один пример ... допустим умирает 3% ... если я возьму магазин патронов автомата и из 30 в магазине 29 будут холостые а 1 настоящий .... готовы вы надеть маску или я спущу курок .... что то по типу русскай рулетки ??? ПС/ у людей с чувствой самосохранения в голове будет вопрос и ответ : да ну нах .... а тупые будут ходит без маски .... ответ - статистика больных - каждый день ...таких вот "умников"
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15.12.2020 00:55 Ответить
лучше надень маску, заряди боевые и холостые пополам и направь в голову, в маске и с такими шансами - ты практически неуязвим
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15.12.2020 01:11 Ответить
если я в маске а такие имбецилы вроде тебя без неё - шанс заразиться 30% ....и как показывает печальная статистика то люди которые страдают пофигизмом (а я таких знаю лично) ...потом переболев уже не так весело себя ведут ... так что удачи тебе дурилка ниуязвимая...))
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15.12.2020 01:34 Ответить
иди спускай курок, имбицил ) а маску я ношу так что ты ещё и брехло
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15.12.2020 01:39 Ответить
очень на это надеюсь.
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15.12.2020 02:58 Ответить
в Бельгии вообще ничего не работает ... в продуктовый пускают по 2 чела . очередь как в софке
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15.12.2020 00:50 Ответить
Всем президенты европейских стран будут со своим народом , а Зе опять в Оман
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15.12.2020 00:53 Ответить
Если у вас без особых физических напряжений начали болеть мышцы, может слегонца болеть голова и присутствует сонливость, скорее всего у вас Коронавирус.
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15.12.2020 00:53 Ответить
или вам за 40
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15.12.2020 01:12 Ответить
Думаю, что торговать ими будет Радуцкий.
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15.12.2020 00:56 Ответить
Во-во... ЗЕбанаты вместо бесплатной поддержки от государства как у поляков или стран Балтии надеются на платные вакцины в апетеках. Смотрящий от Оманского Осла в минздраве кРадуцкий на первых ролях.
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15.12.2020 01:00 Ответить
Бутылку побольше ты себе зарезервировал, клоун. То, что нам выделят по инициативе Ковакс - это можно назвать подачкой для недоразвитых стран. И производится это будет в Индии по лицензии AZ (там правда есть варианты, но в любом случае это будет вакцина для бедных). А больше никто никому ничего не резервировал. Кто хотел, договаривался с производителями.
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15.12.2020 01:59 Ответить
А чому не вживається слово карантин?
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15.12.2020 01:08 Ответить
Тому що красивше.
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15.12.2020 01:23 Ответить
Убежден, что гей клубы остануться открыты. Закрыть их это оскорбление европейским ценностям в самом вульгарном виде...приравнивается к терроризму.
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15.12.2020 01:23 Ответить
Свинособака на нищей ******** ты ревнивый, как гей. )))
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15.12.2020 01:29 Ответить
Канадійська діаспора.
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15.12.2020 03:22 Ответить
все,кроме https://censor.net/ru/user/442467,знают что такое выходить с VPN из-под прокси,под чужим флагом
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15.12.2020 06:21 Ответить
лучше быть европейским геем,чем российским *********!
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15.12.2020 06:22 Ответить
Як вони прикриваючись короною вирішили повністю знищити Різдво навіть як традицію, в цій і без того безбожній ,******** Содомі і Гоморрі.
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15.12.2020 03:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/195545,свинорус,ты хотя бы был в Нидерландах?

ты дальше своего российского Мухосранска никуда не выезжал,а тут вылазишь из-под VPN,под чужим флагом
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15.12.2020 06:25 Ответить
Пішов в дупу, оленю тупорилий, в Нідерландах не був, але був у більшості країн Європи, на відміну від тебе, узкоязичного бидла, яке щось гавкає з своєї діри в мухосранську.
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15.12.2020 10:05 Ответить
а мы тебя казларогого в спам!
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15.12.2020 16:59 Ответить
Різдво та Новий рік у цьому році відміняється.
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15.12.2020 03:23 Ответить
Ипанутым нет покоя.. уже и вакцины на каждом углу, а все дружненько продолжают верить в армагедон имени ковида..
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15.12.2020 05:28 Ответить
Призиваю Зеленського і його банду перестати вбивати українців, і ввести на 2 місяці локдаун. Скількох ще треба смертей????
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15.12.2020 08:40 Ответить
А я закликаю припинити незаконні, беззмістовні "карантинні заходи" та жити спокійно, без коронавірусної психопатії.
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15.12.2020 10:56 Ответить
 
 