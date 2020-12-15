В Нидерландах на 5 недель ввели жесткий локдаун
Правительство Нидерландов приняло решение о введении в стране локдауну на пять недель - с 15 декабря по 19 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нидерланды закрываются. Мы осознаем серьезность наших решений прямо перед Рождеством", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Согласно решению правительства, со вторника все общественные места, в частности, сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января, школы - до 18 января. Продолжат работать только супермаркеты, банки и аптеки.
Власти Нидерландов рекомендуют жителям оставаться дома. Запрещено собираться в группы более двух человек, в том числе и дома. На Рождество на три дня сделают исключение - позволят собираться втроем.
По данным Университета Хопкинса, в Нидерландах состоянию на 14 декабря обнаружили более 632 тыс. инфицированных коронавирусом. Умерли от COVID-19 более чем 10 тыс. человек.
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У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
Судя по тому, что пишут переболевшие даже в легкой форме, спустя какое-то время вполне могут начать отказывать разные органы.
Типа сам ковид перенесли легко, но потом почки отвалились или волосы повылазили.
отвалиться может что угодно и в любой момент!
Мочалка, в которую легкие превращаются, просто не может насыщать кровь кислородом.
Кстати, в этом плане мне не совсем понятен смысл применения ИВЛ, если легкие все равно не способны этот кислород усвоить.
ты дальше своего российского Мухосранска никуда не выезжал,а тут вылазишь из-под VPN,под чужим флагом