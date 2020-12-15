У Нідерландах на 5 тижнів запровадили жорсткий локдаун
Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження в країні локдауну на п'ять тижнів - із 15 грудня по 19 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень просто перед Різдвом", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Відповідно до рішення уряду, з вівторка всі громадські місця, зокрема, садочки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи – до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.
Влада Нідерландів рекомендує жителям залишатися вдома. Заборонено збиратися у групи понад дві особи, зокрема і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.
За даними Університету Джонса Гопкінса, у Нідерландах станом на 14 грудня виявили понад 632 тис. інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 більш ніж 10 тис. людей.
Будь ласка, зачекайте...
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
Судя по тому, что пишут переболевшие даже в легкой форме, спустя какое-то время вполне могут начать отказывать разные органы.
Типа сам ковид перенесли легко, но потом почки отвалились или волосы повылазили.
отвалиться может что угодно и в любой момент!
Мочалка, в которую легкие превращаются, просто не может насыщать кровь кислородом.
Кстати, в этом плане мне не совсем понятен смысл применения ИВЛ, если легкие все равно не способны этот кислород усвоить.
ты дальше своего российского Мухосранска никуда не выезжал,а тут вылазишь из-под VPN,под чужим флагом