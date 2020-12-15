УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10387 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 993 46
карантин (18171) Нідерланди (1503) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) локдаун (339)

У Нідерландах на 5 тижнів запровадили жорсткий локдаун

У Нідерландах на 5 тижнів запровадили жорсткий локдаун

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження в країні локдауну на п'ять тижнів - із 15 грудня по 19 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень просто перед Різдвом", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Відповідно до рішення уряду, з вівторка всі громадські місця, зокрема, садочки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи – до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.

Влада Нідерландів рекомендує жителям залишатися вдома. Заборонено збиратися у групи понад дві особи, зокрема і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.

Читайте: Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Нідерландах станом на 14 грудня виявили понад 632 тис. інфікованих коронавірусом. Померли від COVID-19 більш ніж 10 тис. людей.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Всем президенты европейских стран будут со своим народом , а Зе опять в Оман
показати весь коментар
15.12.2020 00:53
+6
Свинособака на нищей ******** ты ревнивый, как гей. )))
показати весь коментар
15.12.2020 01:29
+5
или вам за 40
показати весь коментар
15.12.2020 01:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.

Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
показати весь коментар
15.12.2020 00:50 Відповісти
сегодня разговаривал с челом ... у него 5 знакомых скончались от короны ... так что ... это лотерея.
показати весь коментар
15.12.2020 00:52 Відповісти
Так и это еще не все.
Судя по тому, что пишут переболевшие даже в легкой форме, спустя какое-то время вполне могут начать отказывать разные органы.

Типа сам ковид перенесли легко, но потом почки отвалились или волосы повылазили.
показати весь коментар
15.12.2020 00:54 Відповісти
это да .... он действует в первую очередь на кровь отделаяя металлы - которые оседают в лёгких - изза этого и человек не может дышать и нужна принудительная вентиляция лёгких .... а на что вирус способен "надавить" - это еще особо не афишируется ....
отвалиться может что угодно и в любой момент!
показати весь коментар
15.12.2020 00:57 Відповісти
Ну не совсем так. Легкие при тяжелой форме просто разрушаются, как самая хрупкая ткань после слизистой.
Мочалка, в которую легкие превращаются, просто не может насыщать кровь кислородом.

Кстати, в этом плане мне не совсем понятен смысл применения ИВЛ, если легкие все равно не способны этот кислород усвоить.
показати весь коментар
15.12.2020 01:03 Відповісти
А это крайняя мера ... лёгкие изза отложений металлов из крови теряют обём для кислорода .... и человек задыхается как утопленник примерно
показати весь коментар
15.12.2020 01:15 Відповісти
легкие начинают забиваться слизью от воспаления разрушенного вирусом а также сопутствующими пневмонии бактериями клеточного материала, которой становится все больше и больше из-за пневмонии и легкие не могут вдохнуть воздух чтобы продолжать функционировать, в результате всего этого нарушается вентиляционная способность легких и газообмен, если ИВЛ не поставить - газообмена не будет вовсе и человек быстро задохнется, но поначалу газообмен есть и даже если нарушен, то человек на кислородном голодании
показати весь коментар
15.12.2020 07:23 Відповісти
вместие с ИВЛ при пневмониях делают еще принудительный отсос слизи из легких, процедура эта называется.... санация
показати весь коментар
15.12.2020 07:31 Відповісти
В мене купа знайомих перехворіла в різних формах і ніхто не помер і ніщо в них не відвалюється.
показати весь коментар
15.12.2020 01:28 Відповісти
а откуда ты знаешь сколько в целом они проживут ??? ... после Чернобыля тоже люди вроде как норм. себе ходили тусили ...а сколько их осталось в живых по факту ...?
показати весь коментар
15.12.2020 01:36 Відповісти
Звідти ,звідки і ти,що вони помруть.
показати весь коментар
15.12.2020 01:37 Відповісти
Не спорю, полюбому надо йти в больничку и следить за лёгкими, если появилася задышка то нужно сразу брать направление на узи или рентген легких.
показати весь коментар
15.12.2020 00:59 Відповісти
но для тупых я бы хотел привести один пример ... допустим умирает 3% ... если я возьму магазин патронов автомата и из 30 в магазине 29 будут холостые а 1 настоящий .... готовы вы надеть маску или я спущу курок .... что то по типу русскай рулетки ??? ПС/ у людей с чувствой самосохранения в голове будет вопрос и ответ : да ну нах .... а тупые будут ходит без маски .... ответ - статистика больных - каждый день ...таких вот "умников"
показати весь коментар
15.12.2020 00:55 Відповісти
лучше надень маску, заряди боевые и холостые пополам и направь в голову, в маске и с такими шансами - ты практически неуязвим
показати весь коментар
15.12.2020 01:11 Відповісти
если я в маске а такие имбецилы вроде тебя без неё - шанс заразиться 30% ....и как показывает печальная статистика то люди которые страдают пофигизмом (а я таких знаю лично) ...потом переболев уже не так весело себя ведут ... так что удачи тебе дурилка ниуязвимая...))
показати весь коментар
15.12.2020 01:34 Відповісти
иди спускай курок, имбицил ) а маску я ношу так что ты ещё и брехло
показати весь коментар
15.12.2020 01:39 Відповісти
очень на это надеюсь.
показати весь коментар
15.12.2020 02:58 Відповісти
в Бельгии вообще ничего не работает ... в продуктовый пускают по 2 чела . очередь как в софке
показати весь коментар
15.12.2020 00:50 Відповісти
Всем президенты европейских стран будут со своим народом , а Зе опять в Оман
показати весь коментар
15.12.2020 00:53 Відповісти
Если у вас без особых физических напряжений начали болеть мышцы, может слегонца болеть голова и присутствует сонливость, скорее всего у вас Коронавирус.
показати весь коментар
15.12.2020 00:53 Відповісти
или вам за 40
показати весь коментар
15.12.2020 01:12 Відповісти
Думаю, что торговать ими будет Радуцкий.
показати весь коментар
15.12.2020 00:56 Відповісти
Во-во... ЗЕбанаты вместо бесплатной поддержки от государства как у поляков или стран Балтии надеются на платные вакцины в апетеках. Смотрящий от Оманского Осла в минздраве кРадуцкий на первых ролях.
показати весь коментар
15.12.2020 01:00 Відповісти
Бутылку побольше ты себе зарезервировал, клоун. То, что нам выделят по инициативе Ковакс - это можно назвать подачкой для недоразвитых стран. И производится это будет в Индии по лицензии AZ (там правда есть варианты, но в любом случае это будет вакцина для бедных). А больше никто никому ничего не резервировал. Кто хотел, договаривался с производителями.
показати весь коментар
15.12.2020 01:59 Відповісти
А чому не вживається слово карантин?
показати весь коментар
15.12.2020 01:08 Відповісти
Тому що красивше.
показати весь коментар
15.12.2020 01:23 Відповісти
Убежден, что гей клубы остануться открыты. Закрыть их это оскорбление европейским ценностям в самом вульгарном виде...приравнивается к терроризму.
показати весь коментар
15.12.2020 01:23 Відповісти
Свинособака на нищей ******** ты ревнивый, как гей. )))
показати весь коментар
15.12.2020 01:29 Відповісти
Канадійська діаспора.
показати весь коментар
15.12.2020 03:22 Відповісти
все,кроме https://censor.net/ru/user/442467,знают что такое выходить с VPN из-под прокси,под чужим флагом
показати весь коментар
15.12.2020 06:21 Відповісти
лучше быть европейским геем,чем российским *********!
показати весь коментар
15.12.2020 06:22 Відповісти
Як вони прикриваючись короною вирішили повністю знищити Різдво навіть як традицію, в цій і без того безбожній ,******** Содомі і Гоморрі.
показати весь коментар
15.12.2020 03:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/195545,свинорус,ты хотя бы был в Нидерландах?

ты дальше своего российского Мухосранска никуда не выезжал,а тут вылазишь из-под VPN,под чужим флагом
показати весь коментар
15.12.2020 06:25 Відповісти
Пішов в дупу, оленю тупорилий, в Нідерландах не був, але був у більшості країн Європи, на відміну від тебе, узкоязичного бидла, яке щось гавкає з своєї діри в мухосранську.
показати весь коментар
15.12.2020 10:05 Відповісти
а мы тебя казларогого в спам!
показати весь коментар
15.12.2020 16:59 Відповісти
Різдво та Новий рік у цьому році відміняється.
показати весь коментар
15.12.2020 03:23 Відповісти
Ипанутым нет покоя.. уже и вакцины на каждом углу, а все дружненько продолжают верить в армагедон имени ковида..
показати весь коментар
15.12.2020 05:28 Відповісти
Призиваю Зеленського і його банду перестати вбивати українців, і ввести на 2 місяці локдаун. Скількох ще треба смертей????
показати весь коментар
15.12.2020 08:40 Відповісти
А я закликаю припинити незаконні, беззмістовні "карантинні заходи" та жити спокійно, без коронавірусної психопатії.
показати весь коментар
15.12.2020 10:56 Відповісти
 
 