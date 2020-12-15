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Новости Бюджет-2021
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Степанов просит парламент дать достойные зарплаты медикам

Степанов просит парламент дать достойные зарплаты медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.

 "Когда коронавирус наступает, самая важная профессия – это медработник. Это позор, что зарплата врачей, которые спасают пациентов с такими диагнозами как инфаркты, инсульты, онкология и многими другими составляет, составляет в среднем 9 тысяч грн, среднего персонала - 7 тысяч грн, младшего - 5 тысяч грн. Эти зарплаты не соответствует уровню ответственности за жизни людей. Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Сейчас врачи и все медики надеются на нас, мы не имеем морального права их подвести", - подчеркнул Максим Степанов.

По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей. "Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать из страны за границу, где на их ждут с нетерпением", – считает Максим Степанов.

По его мнению, справедливые зарплаты врачей – это 23 тыс. грн, среднего медперсонала – 17 тыс. грн, младшего медперсонала – 12 тыс грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021. 

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Топ комментарии
+17
Степанов не виноват, что наши олигархи хотят продавать украинцам все, включая электричество и отопление по ценам как в Европе, а платить за работу украинца котят как в Нигерии....
Вот они - причина.
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 9439
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15.12.2020 10:59
+10
если врачи перегружены то старая система вообще встала бы ещё раньше
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15.12.2020 10:44
+8
Избавьтесь от степанова, медсистема под угрозой существования
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15.12.2020 10:36
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Правила форума Совет форумчан
так сначала спасибо надо сказать супрун...эта кадра как могла портила... пусть эта падла сейчас попробует дозвониться до того семейного врача, которого она, ****** худая, предложила...
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15.12.2020 10:36 Ответить
ты заболел? представляю что щас было бы если бы все звонили не семейным врачам а в скорую и та обязана была приехать, в скорой тебя бы просто посылали
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15.12.2020 10:40 Ответить
в том то и дело, что знакомые звонят "урачям", а те говорят - мы перегружены... вопрос со второго ряда партера - это реформа?
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15.12.2020 10:42 Ответить
если врачи перегружены то старая система вообще встала бы ещё раньше
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15.12.2020 10:44 Ответить
Не факт. В старой системе к примеру была неотложная помощь и скорая помощь. Сейчас только экстренная. Как думаешь, нагрузка увеличилась или уменьшилась?
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15.12.2020 11:32 Ответить
все кому надо абыпоговорить с врачом перекинули на семейных врачей, в результате нагрузка на скорую уменьшилась из-за чего она лучше держится в условиях эпидемии
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15.12.2020 11:36 Ответить
Серьезно? А я вот пробовал к жене вызвать. Когда она полутрупом от давления лежала. Пришлось угрожать...
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15.12.2020 12:20 Ответить
есть три загадки - Бог, Вселенная и советский инженер (он же врач)... пользы ноль, а гонору на минимум тысячу человек...
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15.12.2020 12:34 Ответить
И ты трижды дурак! По Вселенной, по Богу, по врачам! Со всеми будешь иметь дело, раньше или позже, а плюнуть уже успел...
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15.12.2020 17:55 Ответить
петюня, а не пшёл бы ты *****, дебил... и хвамилия твоя и имя твое уже прокляты навечно... подохни...
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15.12.2020 17:58 Ответить
угомонись, невежда!
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15.12.2020 18:11 Ответить
ну ты, уасья, живучий... прямо, как инопланетная форма жизни...
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16.12.2020 09:33 Ответить
А що такое? Асфальт уже не лечит?
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15.12.2020 10:47 Ответить
Звонил, потом ходил. И шо? Все нормально. Приняла, прописала что нужно. Что не так?
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15.12.2020 11:38 Ответить
Избавьтесь от степанова, медсистема под угрозой существования
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15.12.2020 10:36 Ответить
Степанов не виноват, что наши олигархи хотят продавать украинцам все, включая электричество и отопление по ценам как в Европе, а платить за работу украинца котят как в Нигерии....
Вот они - причина.
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 9439
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15.12.2020 10:59 Ответить
Пока они живы, нам жизни не будет.
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15.12.2020 11:14 Ответить
Ага, пересмотри фильм 1988 года «Убить дракона». У этой гидры, вместо одной отрубленной головы, три вырастают.
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15.12.2020 11:54 Ответить
Один на букву Ко лишний, а одного на букву По недосчитались, imho.
На самом деле, рубки голов не достаточно, надо менять сам бульoн в котором вырастают такие гидры. Зеленскому пока это оказалось не под силу. И дело не столько в нём, сколько в бульоне, в котором сколько рукой ни вороши, попадаются одни головастики, из которых кроме жаб ничего не вырастет.
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15.12.2020 19:22 Ответить
Ну не мешайте Ахметову достроить дворец . А медицина у него в Шарите 😀
Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам - Цензор.НЕТ 9468
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15.12.2020 11:55 Ответить
то у него все чудесно - коек хватает, то все плохо - врачей и кислорода не хватает
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15.12.2020 10:37 Ответить
"Степанов - нардепам: Избавьтесь от инфантильности, медсистема под угрозой существования" - дореформировались.
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15.12.2020 10:39 Ответить
Как только Степанов заикнулся о повышении оплаты медикам , так сразу начали угрожать снятием с должности....Первый из министров попытавшийся сказать о позорных зарплатах медиков ...
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15.12.2020 17:57 Ответить
на хоена заведующие поликлиник в харькове занижают в раз 5 минимум статистику по ковид?
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15.12.2020 10:39 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrrErLTknO0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaXNh_Yd-F3Rd2XNgFJvcCIYi9QeFi64UNFxsu7Lo47cImhQsbLmwBcrZebAQAzCpScWMAAAA&ludocid=8198328657955553188&sa=X&ved=2ahUKEwjduJ_Ey8_tAhVjmMMKHXpmAXMQ6BMwBHoECA0QBw Адрес : 5 а, 61000, вулиця Антоніна Сохора, 5А,
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15.12.2020 10:41 Ответить
Если б 9, сидели бы
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15.12.2020 10:40 Ответить
Степанов или лживая тварь или полный придурок. Обращаясь к депутатам со своим пламенным призывом, он реально думает, что депутаты (и их семьи) лечатся в тех же больницах что и простые граждане?
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15.12.2020 10:41 Ответить
Так, не надо ля-ля, Вип-палаты Бубочка, ликвидировал!
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15.12.2020 11:28 Ответить
А "Шарите" то же "ликвидировал"?
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15.12.2020 11:35 Ответить
Степанов, мочи манту!
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 6389
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15.12.2020 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DIf0mwhMQM8 Автор малюнків.
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15.12.2020 10:53 Ответить
В данном конкретном вопросе он прав. Такой бюджет принимать преступно.
Зеленскому и его команде надо умерить свой аппетит .и подумать о здоровье нации.
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15.12.2020 10:42 Ответить
Подумать надо обязательно. А не лить воду в решето, причём дырявое.
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15.12.2020 10:55 Ответить
А в феофании все хорошо...и зарплата...и лекарства...и кислород..
Да и в шаритэ койкомест хватает...так что депутатишкам не о чем беспокоиться их медицинская система надежна и стабильна...
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15.12.2020 10:45 Ответить
И никто из них не умер .
А смертей в Украине от короны полно
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15.12.2020 11:57 Ответить
Перекладаю зі "степановської" на людську: ...дайте грошей. Дайте багато грошей. І не запитуйте на що витрачатиму...
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15.12.2020 10:49 Ответить
Виходить, інфантільні лікарі, а зелябені- цяці?)
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15.12.2020 10:55 Ответить
Не стоит нам рассказывать о логической связи между бюджетными вливаниями и доходами врачей
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15.12.2020 10:57 Ответить
Этот плюгавый дегенерат подходит на роль вахтерши в общественном туалете, которая все время просит не бросать окурки в писсуары.
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15.12.2020 11:01 Ответить
Эх, жаль, ведь до прорыва то было лиш рукой подать...
P. S. Системе образования приготовитса! 😁
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15.12.2020 11:01 Ответить
Яка, нафік, медицина?! Тут на ОП, МВС, прокуратурі, ДБР, суддям... не вистачає, а він з якоюсь там медициною! Це що, Вєнєдіктову з Єрмаком образити?
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15.12.2020 11:05 Ответить
Так ,а что он хочет ,в Украине 73% инфантильных людей ,все у них кто то виноват ,то НАТО ,то Сорес ,всемирный заговор ,массоны ,рептилоидов , ***** , а когда идут голосовать то голосуют ,за Зеленского ,Труханова ,Кернеса ,Лозинского ,Вилкулов ,так , спрашиваю кто в этом виноват кто вам все время в штаны какает 🤔🤫🙄🤦
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15.12.2020 11:25 Ответить
ыть не может!
наклеп!
у нас с зеленой властью все харашо!
литаки летять... тьфу ты
доплаты выплачиваются, коек как грязи, на тему кислорода уже осознали и пишем планы, йолку под ОПой поджигать скоро и на отдлых!
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15.12.2020 11:27 Ответить
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 8705
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15.12.2020 11:30 Ответить
пля а почему только медикам?
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15.12.2020 11:32 Ответить
А у нас в стране только врачи и учителя. И все о2уительнык специалисты. Сейчас зарплаты им влупим, они и учить и лечить, очевидно, научатся.
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15.12.2020 11:45 Ответить
в стране на пожарах каждую неделю гибнет 40 человек, - пожарные и мчс-ники не справляются!
повысьте мчс-никам зарплату!!!!!
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15.12.2020 11:52 Ответить
Те, кто не умеют - не научатся, но те, кто умеют - останутся в Украине...
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15.12.2020 12:30 Ответить
Когда Аваков требует денег , вы молчите в тряпочку, а когда Степанов , открываете хавальники! Учителя и медики --основа здоровья нации: будет меньше больных и дебилов , типа вас!
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15.12.2020 18:03 Ответить
ты же дебильнее на порядок.
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15.12.2020 19:09 Ответить
твой ник говорит за тебя...
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15.12.2020 19:26 Ответить
Ты говоришь.А мы таких как ты лечим.
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15.12.2020 19:33 Ответить
они уже всем дали, а потом отложили пока на год бо денех нет... и тут опять надо типа дать, деньгами не обязательно
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15.12.2020 11:32 Ответить
Будьте людьми: Голубовська закликала нардепів переглянути Держбюджет-2021
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15.12.2020 11:35 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907852-pereglyante-budte-lyudmi-golubovska-zaklikala-nardepiv-ne-golosuvati-za-derzhbyudzhet-2021
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15.12.2020 11:36 Ответить
Вона також зазначила, що в проекті бюджету на 2021 рік у два рази знижений бюджет на інтернатуру, що схоже на "******* тактику видавлювання фахівців з країни".
"І, нарешті, близько 4% ВВП на медицину - це порушення закону "Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", де самі наші горе-реформатори заклали 5% ВВП. (Це той самий закон нібито про "реформу охорони здоров'я", а насправді - про гроші, куди вони йдуть і за ким... Інтересів хворих там немає і близько", - вважає Голубовська.
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15.12.2020 11:37 Ответить
То есть бюджетные деньги расписали по своим ? Да, Радуцкий?
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15.12.2020 11:38 Ответить
Голубовська вважає, що "попередники" замало грошей заклали на на медичне обслуговування. І що ці гроші йшли не туди. Але нинішні, за її словами, й те скорочуюєть.
Я без претензій до Голубовської. Вона кваліфікований лікар, і робить свою справу. Але вона не розуміється, чи принаймні не хоче розумітися, на державних фінансах, хоча, зважаючи на її адміністративні посади - має..
5% грошей на медицину, це фактично потолок, зважаючи на те що таких самих і більш важливих соціальних потреб в бюджета повна торба, а грошей стільки, скільки є. А в слуг, до того, є власні пріорітети у вигляді "будівництва". Голубовська має розуміти, що насправді, через нереалістичність бюджету, до кінця року (і цього і наступного) бюджет не буде профінансовано навіть в межах, які закладені. А фінанси, яких недостає, не будуть рівномірно розподілені між видатками. Першими будуть профінансовані захищені статті. Другими - обслуговування боргу і пріорітетні програми, на кшталт "крадівництва". Третіми - фонди розвитку територій, якими опікуютья депутати. А реальний дефіцит бюджету припаде, здебільного, на залишкові для чинної влади програми, на кшталт оборони і медицини у вигляді приблизно 30% їх розміру. Культура, наука і освіта отримають лише те, що спроможуться вигризти їх очільники. Тож сподіватись на 4% видатків на медицину - це багатіти думкою. І буде добре, якщо вийде 3%.
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15.12.2020 20:48 Ответить
Да, хлопці ви попали. Напевно і не мріяли про ковід, коли йшли до медінституту. Не знаю, як до грошей, а те що вас скоро будуть мобілізувати, цілком можливо. Ви ж там усі лейтенанти, спецовка з пагонами, маска і вперед за медалями.
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15.12.2020 11:37 Ответить
Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Источник: https://censor.net/ru/n3236988\\\\\\\\\\\\

Я лучше на Микки Мауса понадеюсь, или на Яхве(пИИсуса) - с тем же результатом, но бабло на гроб хотя бы останется то)
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15.12.2020 11:40 Ответить
По словам твоим да будет тебе!
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15.12.2020 18:04 Ответить
Что я не так сказал? Иди, бесплатно полечись, напр. от вируса - даже если и здоров, то выпишут уже "с подарком". если обратиться к Микки Маусу то пользы даже больше.
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15.12.2020 20:03 Ответить
Ты необучаем....
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15.12.2020 21:38 Ответить
А когда наконец власть рассмотрит вопрос питания в больницах ?

В Словакии кормят в больнице - утром йогурт, фрукты, масло, сыр, свежие булочки и т д
В обед бульон мясной с овощами, мясо( отварной биток или куриная ножка) , гарнир( картофель, макароны, рагу)
В ужин - мясо и гарнир
Горячий чай постоянно
ВОПРОС - люди всю жизнь в Украине отчисляют на медицину налоги - ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ?
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15.12.2020 11:43 Ответить
О чем вы? Лекарств не хватает. Сейчас сумму на питание одного больного точно сказать не могу, но это стыдный мизер. В одном областном городе пищеблок в больнице кормит пациентов в том числе и картошкой, что из сел родственники пациентов подогнали. Медсестрички и санитарочки со своих дач гарбузами делятся. Кухня извращается с минимумом продуктов. А "в благодарность" пациенты жалуются, что тыква в меню постоянно Понимаете теперь, почему город не указываю?
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15.12.2020 13:06 Ответить
Я в курсе о ситуациях в больницах .
Зато 4ое управление кормится и кормит хорошо
Только Ермак был недоволен - не как у кума в Велюре блюда 😀😀😀
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15.12.2020 14:33 Ответить
в Украине плохое питание потому что такие как ты ничему не учатся и могут только судна выносить за границей.
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15.12.2020 19:13 Ответить
достойные зарплаты были бы если бы деньги не закопали в асфальт
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15.12.2020 11:46 Ответить
Самовлюбленное чмо Степанов даже не знает, что зарплату медикам должен повышать Кабмин, а не Рада.
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15.12.2020 11:51 Ответить
😀😀😀

Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам - Цензор.НЕТ 5519
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15.12.2020 11:53 Ответить
Ви можливо мимоволі взяли участь у маніпуляції свідомістю читачів. Я часто лайкаю подібні лозунги. Бо дотримуюсь тієї думки, що керівники держави (як обрані) повинні жити на рівні середнього доходу українців. Хочуть жити краще - хай підвищують той рівень.
Теж саме здавалося б з вакцинацією: впроваджуєш введення в організм громадян щось малоперевірене - перевіряй на собі, як ініціатор. Але у хитрожопих пролаз на цей наш здавалося б непереборний лабіринт є гвинт із особливою різьбою. Це заміна дійсних речей кіношкою. От на камеру вакцинується, для прикладу, перезидент із усією сімьєю. І всі бачуть ампули із написом, бачуть як колять в реальному часі. Але ж ніхто не знає, що колять і хто коле. Тобто невідома порядність маніпуляційного медпрацівника. Яку не можна купити за гроші. Але за більші гроші в розмірі хорошої квартири теж не можна? А коли ще й карна справа за минулі злочини світить?
От і виходить: кожен українець має право самостійно обдумувати і вирішувати - чи треба йому ту вакцинацію взагалі. Тим більше, що вакциновані вважаються захищеними і їм загрози від невакцинованих немає. Хіба навпаки.
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15.12.2020 18:27 Ответить
Таку як у вчителів....
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15.12.2020 11:54 Ответить
Судьям, Депутатам и их помощникам , и помощникам помощников и т.д.. - зарплату, премии , надбавки урезать, врачам повысить- я согласен! (медработникам же в кризис убрали все надбавки, голая ставка, и они , властьимущие, могут прожить на голую ставку)
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15.12.2020 12:08 Ответить
Это позор, что зарплата врачей, которые спасают пациентов с такими диагнозами как инфаркты, инсульты, онкология и многими другими составляет, составляет в среднем 9 тысяч грн, среднего персонала - 7 тысяч грн, младшего - 5 тысяч грн. Эти зарплаты не соответствует уровню ответственности за жизни людей. Источник: https://censor.net/ru/n3236988

Між іншим: саме бездумна вакцинація суттєво збільшила кількість хворих з такими діагнозами ( хто сумнівається - гугл впоміч). Тобто, спочатку лікарі одностайно і безапеляційно доводять людей до такого стану, а тоді героїчно їх лікують.
Задумка про сімейних лікарів, що отримують гроші за здорових пацієнтів, а не за випадки повторного і довготривалого лікування - дуже хороша. Але ******* підготовка лікарів не націлена саме на таку політику.
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15.12.2020 12:08 Ответить
Що збільшило?
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15.12.2020 14:46 Ответить
за жизнь отвечают не только врачи
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15.12.2020 19:14 Ответить
озвученные Степановым цифры (23. 17, 12) это временный компромисс.Все равно они ниже, чем могут предложить медикам в нормальных странах. Отмечу, это "грязными". Хороший. умный и ответственный врач стоит ну никак не меньше 50К Евро в год. Хирург от 100К Евро и выше.
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15.12.2020 12:25 Ответить
Но на 12 хоть как то прожить можно... А как жить на 5..,???
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15.12.2020 12:31 Ответить
Переезжай из Сызрани в Москву.
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15.12.2020 19:17 Ответить
Профессия врача всегда самая важная! Разве есть что-то важнее здоровья....
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15.12.2020 14:23 Ответить
заткнись, здоровье охраняют не только врачи.
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15.12.2020 19:18 Ответить
Везде, даже в Африке врач самая почитаемая профессия, там даже к имени, если ты врач, обязательная приставка "доктор"))) но у нас не на жизнь страна, а на смерть, додирибанить пока и сколько можно...
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15.12.2020 14:26 Ответить
В том то и дело, что те, кто или от кого зависит уровень зарплат не живут ни на 5 ни на 12, ни на 23. Это система государственной медицины по Симашко. В каком то другом обществе она возможно и может существовать, но уже не в современном. Врачи просто уедут туда, где платят больше.
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15.12.2020 16:40 Ответить
Это еще мало кто озвучивает налог на право врачевания! Каждый год взымается! Называется "курсами"...Не считая стоимость обучения, легального и нелегального...
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15.12.2020 18:09 Ответить
нужно ввести налог на право гадить в соцсетях.
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15.12.2020 19:27 Ответить
 
 