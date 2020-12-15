Степанов просит парламент дать достойные зарплаты медикам
Министр здравоохранения Максим Степанов обратился с видеообращением к народным депутатам, в котором призвал парламентариев существенно повысить зарплаты медиков в 2021 году.
"Когда коронавирус наступает, самая важная профессия – это медработник. Это позор, что зарплата врачей, которые спасают пациентов с такими диагнозами как инфаркты, инсульты, онкология и многими другими составляет, составляет в среднем 9 тысяч грн, среднего персонала - 7 тысяч грн, младшего - 5 тысяч грн. Эти зарплаты не соответствует уровню ответственности за жизни людей. Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Сейчас врачи и все медики надеются на нас, мы не имеем морального права их подвести", - подчеркнул Максим Степанов.
По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей. "Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать из страны за границу, где на их ждут с нетерпением", – считает Максим Степанов.
По его мнению, справедливые зарплаты врачей – это 23 тыс. грн, среднего медперсонала – 17 тыс. грн, младшего медперсонала – 12 тыс грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021.
Пожалуйста, подождите...
Вот они - причина.
На самом деле, рубки голов не достаточно, надо менять сам бульoн в котором вырастают такие гидры. Зеленскому пока это оказалось не под силу. И дело не столько в нём, сколько в бульоне, в котором сколько рукой ни вороши, попадаются одни головастики, из которых кроме жаб ничего не вырастет.
Зеленскому и его команде надо умерить свой аппетит .и подумать о здоровье нации.
Да и в шаритэ койкомест хватает...так что депутатишкам не о чем беспокоиться их медицинская система надежна и стабильна...
А смертей в Украине от короны полно
P. S. Системе образования приготовитса! 😁
наклеп!
у нас с зеленой властью все харашо!
литаки летять... тьфу ты
доплаты выплачиваются, коек как грязи, на тему кислорода уже осознали и пишем планы, йолку под ОПой поджигать скоро и на отдлых!
повысьте мчс-никам зарплату!!!!!
"І, нарешті, близько 4% ВВП на медицину - це порушення закону "Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", де самі наші горе-реформатори заклали 5% ВВП. (Це той самий закон нібито про "реформу охорони здоров'я", а насправді - про гроші, куди вони йдуть і за ким... Інтересів хворих там немає і близько", - вважає Голубовська.
Я без претензій до Голубовської. Вона кваліфікований лікар, і робить свою справу. Але вона не розуміється, чи принаймні не хоче розумітися, на державних фінансах, хоча, зважаючи на її адміністративні посади - має..
5% грошей на медицину, це фактично потолок, зважаючи на те що таких самих і більш важливих соціальних потреб в бюджета повна торба, а грошей стільки, скільки є. А в слуг, до того, є власні пріорітети у вигляді "будівництва". Голубовська має розуміти, що насправді, через нереалістичність бюджету, до кінця року (і цього і наступного) бюджет не буде профінансовано навіть в межах, які закладені. А фінанси, яких недостає, не будуть рівномірно розподілені між видатками. Першими будуть профінансовані захищені статті. Другими - обслуговування боргу і пріорітетні програми, на кшталт "крадівництва". Третіми - фонди розвитку територій, якими опікуютья депутати. А реальний дефіцит бюджету припаде, здебільного, на залишкові для чинної влади програми, на кшталт оборони і медицини у вигляді приблизно 30% їх розміру. Культура, наука і освіта отримають лише те, що спроможуться вигризти їх очільники. Тож сподіватись на 4% видатків на медицину - це багатіти думкою. І буде добре, якщо вийде 3%.
Я лучше на Микки Мауса понадеюсь, или на Яхве(пИИсуса) - с тем же результатом, но бабло на гроб хотя бы останется то)
В Словакии кормят в больнице - утром йогурт, фрукты, масло, сыр, свежие булочки и т д
В обед бульон мясной с овощами, мясо( отварной биток или куриная ножка) , гарнир( картофель, макароны, рагу)
В ужин - мясо и гарнир
Горячий чай постоянно
ВОПРОС - люди всю жизнь в Украине отчисляют на медицину налоги - ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ?
Зато 4ое управление кормится и кормит хорошо
Только Ермак был недоволен - не как у кума в Велюре блюда 😀😀😀
Теж саме здавалося б з вакцинацією: впроваджуєш введення в організм громадян щось малоперевірене - перевіряй на собі, як ініціатор. Але у хитрожопих пролаз на цей наш здавалося б непереборний лабіринт є гвинт із особливою різьбою. Це заміна дійсних речей кіношкою. От на камеру вакцинується, для прикладу, перезидент із усією сімьєю. І всі бачуть ампули із написом, бачуть як колять в реальному часі. Але ж ніхто не знає, що колять і хто коле. Тобто невідома порядність маніпуляційного медпрацівника. Яку не можна купити за гроші. Але за більші гроші в розмірі хорошої квартири теж не можна? А коли ще й карна справа за минулі злочини світить?
От і виходить: кожен українець має право самостійно обдумувати і вирішувати - чи треба йому ту вакцинацію взагалі. Тим більше, що вакциновані вважаються захищеними і їм загрози від невакцинованих немає. Хіба навпаки.
Між іншим: саме бездумна вакцинація суттєво збільшила кількість хворих з такими діагнозами ( хто сумнівається - гугл впоміч). Тобто, спочатку лікарі одностайно і безапеляційно доводять людей до такого стану, а тоді героїчно їх лікують.
Задумка про сімейних лікарів, що отримують гроші за здорових пацієнтів, а не за випадки повторного і довготривалого лікування - дуже хороша. Але ******* підготовка лікарів не націлена саме на таку політику.