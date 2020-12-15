Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентарів істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році.
"Коли коронавірус настає, найважливіша професія - це медпрацівник. Це ганьба, що зарплата лікарів, які рятують пацієнтів з такими діагнозами, як інфаркти, інсульти, онкологія і багатьма іншими становить в середньому 9 тисяч грн, середнього персоналу - 7 тисяч грн, молодшого - 5 тисяч грн. Ці зарплати не відповідають рівню відповідальності за життя людей. Рано чи пізно у кожного з нас настає момент, коли він сподівається на лікаря. Зараз лікарі і всі медики сподіваються на нас, ми не маємо морального права їх підвести", - підкреслив Максим Степанов.
За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном. "Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням", - вважає Максим Степанов.
На його думку, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проєкту бюджету-2021.
Будь ласка, зачекайте...
Вот они - причина.
На самом деле, рубки голов не достаточно, надо менять сам бульoн в котором вырастают такие гидры. Зеленскому пока это оказалось не под силу. И дело не столько в нём, сколько в бульоне, в котором сколько рукой ни вороши, попадаются одни головастики, из которых кроме жаб ничего не вырастет.
Зеленскому и его команде надо умерить свой аппетит .и подумать о здоровье нации.
Да и в шаритэ койкомест хватает...так что депутатишкам не о чем беспокоиться их медицинская система надежна и стабильна...
А смертей в Украине от короны полно
P. S. Системе образования приготовитса! 😁
наклеп!
у нас с зеленой властью все харашо!
литаки летять... тьфу ты
доплаты выплачиваются, коек как грязи, на тему кислорода уже осознали и пишем планы, йолку под ОПой поджигать скоро и на отдлых!
повысьте мчс-никам зарплату!!!!!
"І, нарешті, близько 4% ВВП на медицину - це порушення закону "Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", де самі наші горе-реформатори заклали 5% ВВП. (Це той самий закон нібито про "реформу охорони здоров'я", а насправді - про гроші, куди вони йдуть і за ким... Інтересів хворих там немає і близько", - вважає Голубовська.
Я без претензій до Голубовської. Вона кваліфікований лікар, і робить свою справу. Але вона не розуміється, чи принаймні не хоче розумітися, на державних фінансах, хоча, зважаючи на її адміністративні посади - має..
5% грошей на медицину, це фактично потолок, зважаючи на те що таких самих і більш важливих соціальних потреб в бюджета повна торба, а грошей стільки, скільки є. А в слуг, до того, є власні пріорітети у вигляді "будівництва". Голубовська має розуміти, що насправді, через нереалістичність бюджету, до кінця року (і цього і наступного) бюджет не буде профінансовано навіть в межах, які закладені. А фінанси, яких недостає, не будуть рівномірно розподілені між видатками. Першими будуть профінансовані захищені статті. Другими - обслуговування боргу і пріорітетні програми, на кшталт "крадівництва". Третіми - фонди розвитку територій, якими опікуютья депутати. А реальний дефіцит бюджету припаде, здебільного, на залишкові для чинної влади програми, на кшталт оборони і медицини у вигляді приблизно 30% їх розміру. Культура, наука і освіта отримають лише те, що спроможуться вигризти їх очільники. Тож сподіватись на 4% видатків на медицину - це багатіти думкою. І буде добре, якщо вийде 3%.
Я лучше на Микки Мауса понадеюсь, или на Яхве(пИИсуса) - с тем же результатом, но бабло на гроб хотя бы останется то)
В Словакии кормят в больнице - утром йогурт, фрукты, масло, сыр, свежие булочки и т д
В обед бульон мясной с овощами, мясо( отварной биток или куриная ножка) , гарнир( картофель, макароны, рагу)
В ужин - мясо и гарнир
Горячий чай постоянно
ВОПРОС - люди всю жизнь в Украине отчисляют на медицину налоги - ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ?
Зато 4ое управление кормится и кормит хорошо
Только Ермак был недоволен - не как у кума в Велюре блюда 😀😀😀
Теж саме здавалося б з вакцинацією: впроваджуєш введення в організм громадян щось малоперевірене - перевіряй на собі, як ініціатор. Але у хитрожопих пролаз на цей наш здавалося б непереборний лабіринт є гвинт із особливою різьбою. Це заміна дійсних речей кіношкою. От на камеру вакцинується, для прикладу, перезидент із усією сімьєю. І всі бачуть ампули із написом, бачуть як колять в реальному часі. Але ж ніхто не знає, що колять і хто коле. Тобто невідома порядність маніпуляційного медпрацівника. Яку не можна купити за гроші. Але за більші гроші в розмірі хорошої квартири теж не можна? А коли ще й карна справа за минулі злочини світить?
От і виходить: кожен українець має право самостійно обдумувати і вирішувати - чи треба йому ту вакцинацію взагалі. Тим більше, що вакциновані вважаються захищеними і їм загрози від невакцинованих немає. Хіба навпаки.
Між іншим: саме бездумна вакцинація суттєво збільшила кількість хворих з такими діагнозами ( хто сумнівається - гугл впоміч). Тобто, спочатку лікарі одностайно і безапеляційно доводять людей до такого стану, а тоді героїчно їх лікують.
Задумка про сімейних лікарів, що отримують гроші за здорових пацієнтів, а не за випадки повторного і довготривалого лікування - дуже хороша. Але ******* підготовка лікарів не націлена саме на таку політику.