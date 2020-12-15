Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентарів істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році.

"Коли коронавірус настає, найважливіша професія - це медпрацівник. Це ганьба, що зарплата лікарів, які рятують пацієнтів з такими діагнозами, як інфаркти, інсульти, онкологія і багатьма іншими становить в середньому 9 тисяч грн, середнього персоналу - 7 тисяч грн, молодшого - 5 тисяч грн. Ці зарплати не відповідають рівню відповідальності за життя людей. Рано чи пізно у кожного з нас настає момент, коли він сподівається на лікаря. Зараз лікарі і всі медики сподіваються на нас, ми не маємо морального права їх підвести", - підкреслив Максим Степанов.

За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном. "Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням", - вважає Максим Степанов.

На його думку, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проєкту бюджету-2021.