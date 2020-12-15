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Новини Бюджет-2021
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ВР (14824) держбюджет (2359) лікарі (1269) Степанов Максим (2195)

Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам

Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентарів істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році.

"Коли коронавірус настає, найважливіша професія - це медпрацівник. Це ганьба, що зарплата лікарів, які рятують пацієнтів з такими діагнозами, як інфаркти, інсульти, онкологія і багатьма іншими становить в середньому 9 тисяч грн, середнього персоналу - 7 тисяч грн, молодшого - 5 тисяч грн. Ці зарплати не відповідають рівню відповідальності за життя людей. Рано чи пізно у кожного з нас настає момент, коли він сподівається на лікаря. Зараз лікарі і всі медики сподіваються на нас, ми не маємо морального права їх підвести", - підкреслив Максим Степанов.

За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном. "Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням", - вважає Максим Степанов.

На його думку, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проєкту бюджету-2021.

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Топ коментарі
+17
Степанов не виноват, что наши олигархи хотят продавать украинцам все, включая электричество и отопление по ценам как в Европе, а платить за работу украинца котят как в Нигерии....
Вот они - причина.
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 9439
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15.12.2020 10:59
+10
если врачи перегружены то старая система вообще встала бы ещё раньше
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15.12.2020 10:44
+8
Избавьтесь от степанова, медсистема под угрозой существования
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15.12.2020 10:36
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Правила форума Рада форумчан
так сначала спасибо надо сказать супрун...эта кадра как могла портила... пусть эта падла сейчас попробует дозвониться до того семейного врача, которого она, ****** худая, предложила...
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15.12.2020 10:36 Відповісти
ты заболел? представляю что щас было бы если бы все звонили не семейным врачам а в скорую и та обязана была приехать, в скорой тебя бы просто посылали
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15.12.2020 10:40 Відповісти
в том то и дело, что знакомые звонят "урачям", а те говорят - мы перегружены... вопрос со второго ряда партера - это реформа?
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15.12.2020 10:42 Відповісти
если врачи перегружены то старая система вообще встала бы ещё раньше
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15.12.2020 10:44 Відповісти
Не факт. В старой системе к примеру была неотложная помощь и скорая помощь. Сейчас только экстренная. Как думаешь, нагрузка увеличилась или уменьшилась?
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15.12.2020 11:32 Відповісти
все кому надо абыпоговорить с врачом перекинули на семейных врачей, в результате нагрузка на скорую уменьшилась из-за чего она лучше держится в условиях эпидемии
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15.12.2020 11:36 Відповісти
Серьезно? А я вот пробовал к жене вызвать. Когда она полутрупом от давления лежала. Пришлось угрожать...
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15.12.2020 12:20 Відповісти
есть три загадки - Бог, Вселенная и советский инженер (он же врач)... пользы ноль, а гонору на минимум тысячу человек...
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15.12.2020 12:34 Відповісти
И ты трижды дурак! По Вселенной, по Богу, по врачам! Со всеми будешь иметь дело, раньше или позже, а плюнуть уже успел...
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15.12.2020 17:55 Відповісти
петюня, а не пшёл бы ты *****, дебил... и хвамилия твоя и имя твое уже прокляты навечно... подохни...
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15.12.2020 17:58 Відповісти
угомонись, невежда!
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15.12.2020 18:11 Відповісти
ну ты, уасья, живучий... прямо, как инопланетная форма жизни...
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16.12.2020 09:33 Відповісти
А що такое? Асфальт уже не лечит?
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15.12.2020 10:47 Відповісти
Звонил, потом ходил. И шо? Все нормально. Приняла, прописала что нужно. Что не так?
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15.12.2020 11:38 Відповісти
Избавьтесь от степанова, медсистема под угрозой существования
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15.12.2020 10:36 Відповісти
Степанов не виноват, что наши олигархи хотят продавать украинцам все, включая электричество и отопление по ценам как в Европе, а платить за работу украинца котят как в Нигерии....
Вот они - причина.
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 9439
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15.12.2020 10:59 Відповісти
Пока они живы, нам жизни не будет.
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15.12.2020 11:14 Відповісти
Ага, пересмотри фильм 1988 года «Убить дракона». У этой гидры, вместо одной отрубленной головы, три вырастают.
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15.12.2020 11:54 Відповісти
Один на букву Ко лишний, а одного на букву По недосчитались, imho.
На самом деле, рубки голов не достаточно, надо менять сам бульoн в котором вырастают такие гидры. Зеленскому пока это оказалось не под силу. И дело не столько в нём, сколько в бульоне, в котором сколько рукой ни вороши, попадаются одни головастики, из которых кроме жаб ничего не вырастет.
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15.12.2020 19:22 Відповісти
Ну не мешайте Ахметову достроить дворец . А медицина у него в Шарите 😀
Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам - Цензор.НЕТ 9468
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15.12.2020 11:55 Відповісти
то у него все чудесно - коек хватает, то все плохо - врачей и кислорода не хватает
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15.12.2020 10:37 Відповісти
"Степанов - нардепам: Избавьтесь от инфантильности, медсистема под угрозой существования" - дореформировались.
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15.12.2020 10:39 Відповісти
Как только Степанов заикнулся о повышении оплаты медикам , так сразу начали угрожать снятием с должности....Первый из министров попытавшийся сказать о позорных зарплатах медиков ...
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15.12.2020 17:57 Відповісти
на хоена заведующие поликлиник в харькове занижают в раз 5 минимум статистику по ковид?
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15.12.2020 10:39 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrrErLTknO0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaXNh_Yd-F3Rd2XNgFJvcCIYi9QeFi64UNFxsu7Lo47cImhQsbLmwBcrZebAQAzCpScWMAAAA&ludocid=8198328657955553188&sa=X&ved=2ahUKEwjduJ_Ey8_tAhVjmMMKHXpmAXMQ6BMwBHoECA0QBw Адрес : 5 а, 61000, вулиця Антоніна Сохора, 5А,
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15.12.2020 10:41 Відповісти
Если б 9, сидели бы
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15.12.2020 10:40 Відповісти
Степанов или лживая тварь или полный придурок. Обращаясь к депутатам со своим пламенным призывом, он реально думает, что депутаты (и их семьи) лечатся в тех же больницах что и простые граждане?
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15.12.2020 10:41 Відповісти
Так, не надо ля-ля, Вип-палаты Бубочка, ликвидировал!
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15.12.2020 11:28 Відповісти
А "Шарите" то же "ликвидировал"?
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15.12.2020 11:35 Відповісти
Степанов, мочи манту!
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 6389
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15.12.2020 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DIf0mwhMQM8 Автор малюнків.
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15.12.2020 10:53 Відповісти
В данном конкретном вопросе он прав. Такой бюджет принимать преступно.
Зеленскому и его команде надо умерить свой аппетит .и подумать о здоровье нации.
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15.12.2020 10:42 Відповісти
Подумать надо обязательно. А не лить воду в решето, причём дырявое.
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15.12.2020 10:55 Відповісти
А в феофании все хорошо...и зарплата...и лекарства...и кислород..
Да и в шаритэ койкомест хватает...так что депутатишкам не о чем беспокоиться их медицинская система надежна и стабильна...
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15.12.2020 10:45 Відповісти
И никто из них не умер .
А смертей в Украине от короны полно
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15.12.2020 11:57 Відповісти
Перекладаю зі "степановської" на людську: ...дайте грошей. Дайте багато грошей. І не запитуйте на що витрачатиму...
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15.12.2020 10:49 Відповісти
Виходить, інфантільні лікарі, а зелябені- цяці?)
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15.12.2020 10:55 Відповісти
Не стоит нам рассказывать о логической связи между бюджетными вливаниями и доходами врачей
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15.12.2020 10:57 Відповісти
Этот плюгавый дегенерат подходит на роль вахтерши в общественном туалете, которая все время просит не бросать окурки в писсуары.
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15.12.2020 11:01 Відповісти
Эх, жаль, ведь до прорыва то было лиш рукой подать...
P. S. Системе образования приготовитса! 😁
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15.12.2020 11:01 Відповісти
Яка, нафік, медицина?! Тут на ОП, МВС, прокуратурі, ДБР, суддям... не вистачає, а він з якоюсь там медициною! Це що, Вєнєдіктову з Єрмаком образити?
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15.12.2020 11:05 Відповісти
Так ,а что он хочет ,в Украине 73% инфантильных людей ,все у них кто то виноват ,то НАТО ,то Сорес ,всемирный заговор ,массоны ,рептилоидов , ***** , а когда идут голосовать то голосуют ,за Зеленского ,Труханова ,Кернеса ,Лозинского ,Вилкулов ,так , спрашиваю кто в этом виноват кто вам все время в штаны какает 🤔🤫🙄🤦
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15.12.2020 11:25 Відповісти
ыть не может!
наклеп!
у нас с зеленой властью все харашо!
литаки летять... тьфу ты
доплаты выплачиваются, коек как грязи, на тему кислорода уже осознали и пишем планы, йолку под ОПой поджигать скоро и на отдлых!
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15.12.2020 11:27 Відповісти
Степанов - нардепам: Позбавтеся інфантильності, медсистема під загрозою існування - Цензор.НЕТ 8705
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15.12.2020 11:30 Відповісти
пля а почему только медикам?
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15.12.2020 11:32 Відповісти
А у нас в стране только врачи и учителя. И все о2уительнык специалисты. Сейчас зарплаты им влупим, они и учить и лечить, очевидно, научатся.
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15.12.2020 11:45 Відповісти
в стране на пожарах каждую неделю гибнет 40 человек, - пожарные и мчс-ники не справляются!
повысьте мчс-никам зарплату!!!!!
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15.12.2020 11:52 Відповісти
Те, кто не умеют - не научатся, но те, кто умеют - останутся в Украине...
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15.12.2020 12:30 Відповісти
Когда Аваков требует денег , вы молчите в тряпочку, а когда Степанов , открываете хавальники! Учителя и медики --основа здоровья нации: будет меньше больных и дебилов , типа вас!
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15.12.2020 18:03 Відповісти
ты же дебильнее на порядок.
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15.12.2020 19:09 Відповісти
твой ник говорит за тебя...
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15.12.2020 19:26 Відповісти
Ты говоришь.А мы таких как ты лечим.
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15.12.2020 19:33 Відповісти
они уже всем дали, а потом отложили пока на год бо денех нет... и тут опять надо типа дать, деньгами не обязательно
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15.12.2020 11:32 Відповісти
Будьте людьми: Голубовська закликала нардепів переглянути Держбюджет-2021
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15.12.2020 11:35 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1907852-pereglyante-budte-lyudmi-golubovska-zaklikala-nardepiv-ne-golosuvati-za-derzhbyudzhet-2021
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15.12.2020 11:36 Відповісти
Вона також зазначила, що в проекті бюджету на 2021 рік у два рази знижений бюджет на інтернатуру, що схоже на "******* тактику видавлювання фахівців з країни".
"І, нарешті, близько 4% ВВП на медицину - це порушення закону "Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", де самі наші горе-реформатори заклали 5% ВВП. (Це той самий закон нібито про "реформу охорони здоров'я", а насправді - про гроші, куди вони йдуть і за ким... Інтересів хворих там немає і близько", - вважає Голубовська.
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15.12.2020 11:37 Відповісти
То есть бюджетные деньги расписали по своим ? Да, Радуцкий?
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15.12.2020 11:38 Відповісти
Голубовська вважає, що "попередники" замало грошей заклали на на медичне обслуговування. І що ці гроші йшли не туди. Але нинішні, за її словами, й те скорочуюєть.
Я без претензій до Голубовської. Вона кваліфікований лікар, і робить свою справу. Але вона не розуміється, чи принаймні не хоче розумітися, на державних фінансах, хоча, зважаючи на її адміністративні посади - має..
5% грошей на медицину, це фактично потолок, зважаючи на те що таких самих і більш важливих соціальних потреб в бюджета повна торба, а грошей стільки, скільки є. А в слуг, до того, є власні пріорітети у вигляді "будівництва". Голубовська має розуміти, що насправді, через нереалістичність бюджету, до кінця року (і цього і наступного) бюджет не буде профінансовано навіть в межах, які закладені. А фінанси, яких недостає, не будуть рівномірно розподілені між видатками. Першими будуть профінансовані захищені статті. Другими - обслуговування боргу і пріорітетні програми, на кшталт "крадівництва". Третіми - фонди розвитку територій, якими опікуютья депутати. А реальний дефіцит бюджету припаде, здебільного, на залишкові для чинної влади програми, на кшталт оборони і медицини у вигляді приблизно 30% їх розміру. Культура, наука і освіта отримають лише те, що спроможуться вигризти їх очільники. Тож сподіватись на 4% видатків на медицину - це багатіти думкою. І буде добре, якщо вийде 3%.
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15.12.2020 20:48 Відповісти
Да, хлопці ви попали. Напевно і не мріяли про ковід, коли йшли до медінституту. Не знаю, як до грошей, а те що вас скоро будуть мобілізувати, цілком можливо. Ви ж там усі лейтенанти, спецовка з пагонами, маска і вперед за медалями.
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15.12.2020 11:37 Відповісти
Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Источник: https://censor.net/ru/n3236988\\\\\\\\\\\\

Я лучше на Микки Мауса понадеюсь, или на Яхве(пИИсуса) - с тем же результатом, но бабло на гроб хотя бы останется то)
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15.12.2020 11:40 Відповісти
По словам твоим да будет тебе!
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15.12.2020 18:04 Відповісти
Что я не так сказал? Иди, бесплатно полечись, напр. от вируса - даже если и здоров, то выпишут уже "с подарком". если обратиться к Микки Маусу то пользы даже больше.
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15.12.2020 20:03 Відповісти
Ты необучаем....
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15.12.2020 21:38 Відповісти
А когда наконец власть рассмотрит вопрос питания в больницах ?

В Словакии кормят в больнице - утром йогурт, фрукты, масло, сыр, свежие булочки и т д
В обед бульон мясной с овощами, мясо( отварной биток или куриная ножка) , гарнир( картофель, макароны, рагу)
В ужин - мясо и гарнир
Горячий чай постоянно
ВОПРОС - люди всю жизнь в Украине отчисляют на медицину налоги - ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ?
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15.12.2020 11:43 Відповісти
О чем вы? Лекарств не хватает. Сейчас сумму на питание одного больного точно сказать не могу, но это стыдный мизер. В одном областном городе пищеблок в больнице кормит пациентов в том числе и картошкой, что из сел родственники пациентов подогнали. Медсестрички и санитарочки со своих дач гарбузами делятся. Кухня извращается с минимумом продуктов. А "в благодарность" пациенты жалуются, что тыква в меню постоянно Понимаете теперь, почему город не указываю?
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15.12.2020 13:06 Відповісти
Я в курсе о ситуациях в больницах .
Зато 4ое управление кормится и кормит хорошо
Только Ермак был недоволен - не как у кума в Велюре блюда 😀😀😀
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15.12.2020 14:33 Відповісти
в Украине плохое питание потому что такие как ты ничему не учатся и могут только судна выносить за границей.
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15.12.2020 19:13 Відповісти
достойные зарплаты были бы если бы деньги не закопали в асфальт
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15.12.2020 11:46 Відповісти
Самовлюбленное чмо Степанов даже не знает, что зарплату медикам должен повышать Кабмин, а не Рада.
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15.12.2020 11:51 Відповісти
😀😀😀

Степанов просить парламент дати гідні зарплати медикам - Цензор.НЕТ 5519
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15.12.2020 11:53 Відповісти
Ви можливо мимоволі взяли участь у маніпуляції свідомістю читачів. Я часто лайкаю подібні лозунги. Бо дотримуюсь тієї думки, що керівники держави (як обрані) повинні жити на рівні середнього доходу українців. Хочуть жити краще - хай підвищують той рівень.
Теж саме здавалося б з вакцинацією: впроваджуєш введення в організм громадян щось малоперевірене - перевіряй на собі, як ініціатор. Але у хитрожопих пролаз на цей наш здавалося б непереборний лабіринт є гвинт із особливою різьбою. Це заміна дійсних речей кіношкою. От на камеру вакцинується, для прикладу, перезидент із усією сімьєю. І всі бачуть ампули із написом, бачуть як колять в реальному часі. Але ж ніхто не знає, що колять і хто коле. Тобто невідома порядність маніпуляційного медпрацівника. Яку не можна купити за гроші. Але за більші гроші в розмірі хорошої квартири теж не можна? А коли ще й карна справа за минулі злочини світить?
От і виходить: кожен українець має право самостійно обдумувати і вирішувати - чи треба йому ту вакцинацію взагалі. Тим більше, що вакциновані вважаються захищеними і їм загрози від невакцинованих немає. Хіба навпаки.
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15.12.2020 18:27 Відповісти
Таку як у вчителів....
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15.12.2020 11:54 Відповісти
Судьям, Депутатам и их помощникам , и помощникам помощников и т.д.. - зарплату, премии , надбавки урезать, врачам повысить- я согласен! (медработникам же в кризис убрали все надбавки, голая ставка, и они , властьимущие, могут прожить на голую ставку)
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15.12.2020 12:08 Відповісти
Это позор, что зарплата врачей, которые спасают пациентов с такими диагнозами как инфаркты, инсульты, онкология и многими другими составляет, составляет в среднем 9 тысяч грн, среднего персонала - 7 тысяч грн, младшего - 5 тысяч грн. Эти зарплаты не соответствует уровню ответственности за жизни людей. Источник: https://censor.net/ru/n3236988

Між іншим: саме бездумна вакцинація суттєво збільшила кількість хворих з такими діагнозами ( хто сумнівається - гугл впоміч). Тобто, спочатку лікарі одностайно і безапеляційно доводять людей до такого стану, а тоді героїчно їх лікують.
Задумка про сімейних лікарів, що отримують гроші за здорових пацієнтів, а не за випадки повторного і довготривалого лікування - дуже хороша. Але ******* підготовка лікарів не націлена саме на таку політику.
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15.12.2020 12:08 Відповісти
Що збільшило?
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15.12.2020 14:46 Відповісти
за жизнь отвечают не только врачи
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15.12.2020 19:14 Відповісти
озвученные Степановым цифры (23. 17, 12) это временный компромисс.Все равно они ниже, чем могут предложить медикам в нормальных странах. Отмечу, это "грязными". Хороший. умный и ответственный врач стоит ну никак не меньше 50К Евро в год. Хирург от 100К Евро и выше.
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15.12.2020 12:25 Відповісти
Но на 12 хоть как то прожить можно... А как жить на 5..,???
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15.12.2020 12:31 Відповісти
Переезжай из Сызрани в Москву.
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15.12.2020 19:17 Відповісти
Профессия врача всегда самая важная! Разве есть что-то важнее здоровья....
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15.12.2020 14:23 Відповісти
заткнись, здоровье охраняют не только врачи.
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15.12.2020 19:18 Відповісти
Везде, даже в Африке врач самая почитаемая профессия, там даже к имени, если ты врач, обязательная приставка "доктор"))) но у нас не на жизнь страна, а на смерть, додирибанить пока и сколько можно...
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15.12.2020 14:26 Відповісти
В том то и дело, что те, кто или от кого зависит уровень зарплат не живут ни на 5 ни на 12, ни на 23. Это система государственной медицины по Симашко. В каком то другом обществе она возможно и может существовать, но уже не в современном. Врачи просто уедут туда, где платят больше.
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15.12.2020 16:40 Відповісти
Это еще мало кто озвучивает налог на право врачевания! Каждый год взымается! Называется "курсами"...Не считая стоимость обучения, легального и нелегального...
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15.12.2020 18:09 Відповісти
нужно ввести налог на право гадить в соцсетях.
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15.12.2020 19:27 Відповісти
 
 