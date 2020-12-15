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Госпогранслужба (6138) граница (5146) контрабанда (2383) Дейнеко Сергей (83)

Госпогранслужба задержала с начала года восемь дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу, - Дейнеко

Госпогранслужба задержала с начала года восемь дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу, - Дейнеко

Государственная пограничная служба Украины задержала в 2020 году восемь дельтапланов, задействованных в переправке контрабандных товаров через государственную границу, сообщил глава ведомства Сергей Дейнеко.

"На днях мы задержали в Черновицкой области четыре дельтаплана, которые не давали нам жизни в течение последних полутора месяцев. В этом году мы уже задержали два самолета, и, вместе с этими четырьмя, восемь дельтапланов", - сказал Дейнеко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Люди рискуют жизнью, чтобы перебросить несколько коробов сигарет и заработать деньги. Ситуация очень вопиющая. А сколько было случаев, когда они разбивались!" - добавил чиновник.

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Он отметил, что в текущем году Госпогранслужба зафиксировала даже случаи, когда нарушители использовали накладные копыта, переправляя контрабанду через границу по земле.

"Когда читаешь историческую литературу, видишь, что все методы контрабанды, которые были в начале XX века, существуют и ныне. Меняются предметы контрабанды, формы. В этом году были даже случаи, когда нарушители использовали накладные копыта, маскировались под коров. На своем опыте помню, как в 2005 году, в январе, при том, что высота снега была где-то 40 см, граждане одной из стран посыпали отпечатки перцем, чтобы собаки не взяли след. Такое тоже бывает. Мы в своей деятельности сталкиваемся и с такими забавными ситуациями", - рассказал Дейнеко.

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Топ комментарии
+2
"Меж нами памяти туман,
Ты как во сне, ты как во сне.
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мнееееееее".
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15.12.2020 11:00
+1
Площадки для посадки і зльоту дельтапланів можна перерахувати по пальцях і перекопати екскаватором або натягнути троси, щоб не було можливості використовувати ці площадки для посадки! Але ДПСУ нічого не робить, потрібно міняти Голову ДПСУ.
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15.12.2020 10:51
+1
сигареты в ес дают 100 процентов прибыли, по 3,5 евро в Германии продать никакого труда. Наши же и купят. в пачке грамм 15 табака. Легко посчитать за килограмм сколько. Поэтому и подпольных фабрик в Европе до фига.
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15.12.2020 10:51
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Правила форума Совет форумчан
Площадки для посадки і зльоту дельтапланів можна перерахувати по пальцях і перекопати екскаватором або натягнути троси, щоб не було можливості використовувати ці площадки для посадки! Але ДПСУ нічого не робить, потрібно міняти Голову ДПСУ.
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15.12.2020 10:51 Ответить
румыны платят, это экспорт. на сигареты акциз, ндс в Украине. Если не левые сигареты, то ещё не понятно а надо ли
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15.12.2020 10:53 Ответить
Який експорт? Де з цього експорту сплачуються мита і податки в бюджет?
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15.12.2020 11:02 Ответить
Менше подтків в бюджет - менше вкрадуть!
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15.12.2020 11:27 Ответить
знаешь сколько в цене водки налогов, 70 гривен из 90 с пол литра. в пачке сигарет не меньше половины. Вот и считайте
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15.12.2020 11:32 Ответить
Голову поміняють, а жопа як літала через кордон так і буде літати.
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15.12.2020 11:12 Ответить
Треба не просто міняти прикордонників, а саджати на довічне з конфіскацією!
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15.12.2020 11:19 Ответить
Дядько, ти дурак?
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15.12.2020 11:26 Ответить
сигареты в ес дают 100 процентов прибыли, по 3,5 евро в Германии продать никакого труда. Наши же и купят. в пачке грамм 15 табака. Легко посчитать за килограмм сколько. Поэтому и подпольных фабрик в Европе до фига.
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15.12.2020 10:51 Ответить
какой тогда смысл в повышении акциза?
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15.12.2020 10:56 Ответить
Математики такие, кто купит за 40 гривен, если левандос по 25. потом плачут что денег в бюджете нет. также как и доступной растаможкой. 2 миллиона пустите авто, по 1000 евро. сразу 2 миллиарда евро, а они рассказывают про потери. дебилы
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15.12.2020 11:31 Ответить
А що з дельтапланами,легкими літаками ітд вилучають їх кожного року тисячами, а потім ви їх за мзду віддаєте?Де відео знищення техніки як це відбувається в інших країнах?Ми так корупцію та контрабанду ніколи не подолаємо!
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15.12.2020 10:51 Ответить
это сколько же зарабатывают контрабандисты, если у них и дельтапланы, и подводные средства и чуть ли не самолеты?
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15.12.2020 10:57 Ответить
Якщо гарно потрясти професійного контрабандиста, підвісивши за ноги, як Буратіно, то з його бездонних кишень може і танк випасти, і малий авіаносець.
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15.12.2020 11:03 Ответить
Зачем так абідно гаварішь. За все уже витрясено.
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15.12.2020 11:14 Ответить
а в селах приграничных сплошные коттеджи. Они и не скрывают, что на контрабасе заработали. А вы платите налоги, работайте.
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15.12.2020 10:58 Ответить
"Меж нами памяти туман,
Ты как во сне, ты как во сне.
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мнееееееее".
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15.12.2020 11:00 Ответить
этак скоро и через космос начнут контрабас гнать.
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15.12.2020 11:37 Ответить
 
 