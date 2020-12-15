Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна, - ВОЗ
Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса COVID-19 распространяется быстрей, но не представляется более опасной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил телеканалу Sky news спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Наварро.
"(Этот тип вируса. - Ред.) более заразен, но не кажется опасным", - сказал он.
"Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.
В то же время Наварро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.
Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии.
Он добавил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.
С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64,1 тыс. зараженных умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в Лондоне и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.
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главное, шо все вакцины будут оплачены фармацевтическим компаниям в полном объеме. ну и, "в случае неудачного вакцинирования" (бо 100% никто не даёт), заработает ещё и ритуальная служба.
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8--%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C--%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF--/46127768
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-54761252
Может скрестили нужные службы COVID-19 и "Новичок"?
На вершине их эволюции что-то типа герпеса. Почти у всех есть, но особо никого не беспокоит.
Слабкі й непристосовані зникали. Корисна інклюзія вірусної інформації сприяла виживанню виду.
Таким чином, можна стверджувати, що віруси, - це один з основних механізмів еволюції всього живого на планеті.
https://www.bbc.com/russian/science/2012/04/120424_dna_viruses Ученые исследуют древние вирусы в ДНК человека
Мы:
Так и происходит с большинством вирусов.
Испанка пошла другим путем, убивала раньше, чем заразившихся успевал заразить других.
Эбола стала убойной но очень туго передаваться.
Вечная память