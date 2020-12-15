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Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна, - ВОЗ

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность COVID-19 более заразна, - ВОЗ

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса COVID-19 распространяется быстрей, но не представляется более опасной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил телеканалу Sky news спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Наварро.

"(Этот тип вируса. - Ред.) более заразен, но не кажется опасным", - сказал он.

"Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Соединенном Королевстве", - пояснил он.

В то же время Наварро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида COVID-19, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире уже более 73 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 528,3 тыс. человек, умерли 8,5 тыс. ИНФОГРАФИКА

Он добавил, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64,1 тыс. зараженных умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в Лондоне и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только на вынос или доставлять еду на дом.
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Топ комментарии
+8
но это не точно
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15.12.2020 12:34
+6
тю на Вас. раньше были птичий, свинячий, мышачий, а теперь они ещё и национализировались?
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15.12.2020 12:33
+4
выходит, шо бабусе придётся вакцинироваться ежемесячно от новых штаммов, бо до следующего дня рождения родычей может и не дожить. но это не точно.
главное, шо все вакцины будут оплачены фармацевтическим компаниям в полном объеме. ну и, "в случае неудачного вакцинирования" (бо 100% никто не даёт), заработает ещё и ритуальная служба.
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15.12.2020 12:51
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Стрёмно. Британия первая вакцинировалась . Пошли новые штаммы . Боюсь это начало новой эры вирусов .
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15.12.2020 12:27 Ответить
Штаммы пошли до вакцинирования. Итальянский, испанский и теперь британский.
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15.12.2020 12:31 Ответить
тю на Вас. раньше были птичий, свинячий, мышачий, а теперь они ещё и национализировались?
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15.12.2020 12:33 Ответить
выходит вакцинация до одного места и та бабуся, которую прищепили первой в Британии не сможет все равно встречать НГ с родычами? Ибо модерна или спутник не поможет с новым штамом вируса?
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15.12.2020 12:38 Ответить
Кто бы мог подумать...
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15.12.2020 12:40 Ответить
выходит, шо бабусе придётся вакцинироваться ежемесячно от новых штаммов, бо до следующего дня рождения родычей может и не дожить. но это не точно.
главное, шо все вакцины будут оплачены фармацевтическим компаниям в полном объеме. ну и, "в случае неудачного вакцинирования" (бо 100% никто не даёт), заработает ещё и ритуальная служба.
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15.12.2020 12:51 Ответить
Это не на меня, а на ВОЗ. В местах стремительного развития вирус мутирует.
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8--%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C--%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF--/46127768
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-54761252
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15.12.2020 12:41 Ответить
Ніякої ери. За допомогою "ковід" прибрали Трампа. Китай задоволений. Отже все закінчиться. Гістерія закінчилася. До нового "трампа" у WH.
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15.12.2020 13:11 Ответить
Если он более заразен, значит менее опасен и наоборот чем хуже распространяется тем смертельнее вирус
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15.12.2020 12:33 Ответить
но это не точно
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15.12.2020 12:34 Ответить
Еще более странно, что это Великобритания.
Может скрестили нужные службы COVID-19 и "Новичок"?
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15.12.2020 12:33 Ответить
Таким дерьмом - скрещиванием зараз чтобы нагадить человечеству - занимаются отнюдь не в Великобритании.
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15.12.2020 12:50 Ответить
ШО ОПЯТЬ?
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15.12.2020 12:34 Ответить
Aга. Ещё не всю экономику Борька успел убить к "большой перезагрузке".
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15.12.2020 13:30 Ответить
«Рівень» журналістики на Цензорі деколи вражає! Чи ви просто тупо передруковуєте в кацапів!? «Болєє заразная»!?
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15.12.2020 12:39 Ответить
Все вирусы мутируют в сторону увеличения заразности и скрытности.
На вершине их эволюции что-то типа герпеса. Почти у всех есть, но особо никого не беспокоит.
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15.12.2020 12:42 Ответить
и даже больше. на вершине эволюции вирус становится полезным, и начинает убивать https://www.popmech.ru/science/406742-10-samyh-opasnyh-bakteriy/ вредные бактерии в организме. но это не точно.
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15.12.2020 13:05 Ответить
Близько 40% генетичної інформації генотипу людини складають залишки древніх вірусів, які колись призводили до хвороб наших далеких предків мільйони років тому.
Слабкі й непристосовані зникали. Корисна інклюзія вірусної інформації сприяла виживанню виду.
Таким чином, можна стверджувати, що віруси, - це один з основних механізмів еволюції всього живого на планеті.

https://www.bbc.com/russian/science/2012/04/120424_dna_viruses Ученые исследуют древние вирусы в ДНК человека
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15.12.2020 14:01 Ответить
Может брекзит тормознёт эту новую заразу из туманного альбиона...? как вовремя они самоизолировались...
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15.12.2020 12:43 Ответить
Штирлицы Боширов и Петров завезли новый кремлевский вирус "Путлер не Капут."
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15.12.2020 12:43 Ответить
Наверняка это дело рук молоденького Пэра, что с кроличьим обрамлением.
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15.12.2020 21:12 Ответить
что-то типа "ученые открыли, что все болезни от коронавируса".
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15.12.2020 12:44 Ответить
Подождите,Трамп вот вот станет американским Гитлером и Путлер скаже Трамп Наш...
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15.12.2020 12:46 Ответить
По перше давайте подивимось на вакцину яку зробили британці - на відміну від американської яка є RNA(частина ген коду вірусу), британці сюрприз зробили viral vector тобто модифікували вірус і нехай не розказують що абсолютно новий тип вірусу в 21 столітті з'явився випадково сам по собі.
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15.12.2020 12:48 Ответить
На содержание пропагандонов Кремля типа Шалавьев Сикелев и *********,выделен рекордный бюджет в 2021 году,10 миллиардов долларов...
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15.12.2020 12:50 Ответить
Каждый месяц новая вакцина+сопутствующие препараты для лечения от предыдущих вакцин.
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15.12.2020 12:50 Ответить
Это как сериал, заходим на новый сезон. Сценаристы трудятся без устали.
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15.12.2020 13:03 Ответить
Боширов, Петров, Х.ватит!
Мы:
Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6095
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15.12.2020 13:04 Ответить
На радио КОТЛЯРОFF FM круглые сутки кажут никакого вируса нет в природе это все происки оккупантов
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15.12.2020 13:06 Ответить
Часто более заразен из за того, что менее убойный, народ и разносит веселое.
Так и происходит с большинством вирусов.
Испанка пошла другим путем, убивала раньше, чем заразившихся успевал заразить других.
Эбола стала убойной но очень туго передаваться.
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15.12.2020 13:07 Ответить
Умер легенда киевского Динамо Петр Слободян.
Вечная память
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15.12.2020 13:10 Ответить
Британик-20....? Бжик-бжик-бжик- кто на новенького?
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15.12.2020 19:46 Ответить
 
 