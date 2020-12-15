Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ
Виявлений у Великій Британії новий різновид коронавірусу COVID-19 поширюється швидше, але не видається більш небезпечним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив телеканалу Sky news спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з COVID-19 Девід Наварро.
"(Цей тип вірусу. - Ред.) більш заразний, але не здається небезпечним", - сказав він.
"Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві", - пояснив він.
У той же час Наварро закликав громадськість проявляти пильність у нинішній ситуації.
Напередодні глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили понад тисячу випадків нового виду COVID-19, який може бути пов'язаний з швидким поширенням вірусу на південному сході Англії.
Він додав, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.
З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом понад 1,8 млн осіб, понад 64,1 тис. заражених померли. Країна останнім часом посилює заходи у боротьбі з пандемією. Так, в Лондоні і ряді районів на південному сході країни з середи закриються бари, паби, кафе і ресторани. Вони зможуть працювати тільки на винос або доставляти їжу додому.
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главное, шо все вакцины будут оплачены фармацевтическим компаниям в полном объеме. ну и, "в случае неудачного вакцинирования" (бо 100% никто не даёт), заработает ещё и ритуальная служба.
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8--%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C--%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF--/46127768
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-54761252
Может скрестили нужные службы COVID-19 и "Новичок"?
На вершине их эволюции что-то типа герпеса. Почти у всех есть, но особо никого не беспокоит.
Слабкі й непристосовані зникали. Корисна інклюзія вірусної інформації сприяла виживанню виду.
Таким чином, можна стверджувати, що віруси, - це один з основних механізмів еволюції всього живого на планеті.
https://www.bbc.com/russian/science/2012/04/120424_dna_viruses Ученые исследуют древние вирусы в ДНК человека
Мы:
Так и происходит с большинством вирусов.
Испанка пошла другим путем, убивала раньше, чем заразившихся успевал заразить других.
Эбола стала убойной но очень туго передаваться.
Вечная память