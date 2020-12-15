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Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ

Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ

Виявлений у Великій Британії новий різновид коронавірусу COVID-19 поширюється швидше, але не видається більш небезпечним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив телеканалу Sky news спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з COVID-19 Девід Наварро.

"(Цей тип вірусу. - Ред.) більш заразний, але не здається небезпечним", - сказав він.

"Дані змушують припускати, що це радикально не змінить пріоритети в боротьбі з вірусом в Сполученому Королівстві", - пояснив він.

У той же час Наварро закликав громадськість проявляти пильність у нинішній ситуації.

Також читайте: У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

Напередодні глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що фахівці виявили понад тисячу випадків нового виду COVID-19, який може бути пов'язаний з швидким поширенням вірусу на південному сході Англії.

Він додав, що Лондон повідомив ВООЗ про виявлення нового різновиду коронавірусу.

З початку пандемії у Великій Британії заразилися коронавірусом понад 1,8 млн осіб, понад 64,1 тис. заражених померли. Країна останнім часом посилює заходи у боротьбі з пандемією. Так, в Лондоні і ряді районів на південному сході країни з середи закриються бари, паби, кафе і ресторани. Вони зможуть працювати тільки на винос або доставляти їжу додому.

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Топ коментарі
+8
но это не точно
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15.12.2020 12:34
+6
тю на Вас. раньше были птичий, свинячий, мышачий, а теперь они ещё и национализировались?
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15.12.2020 12:33
+4
выходит, шо бабусе придётся вакцинироваться ежемесячно от новых штаммов, бо до следующего дня рождения родычей может и не дожить. но это не точно.
главное, шо все вакцины будут оплачены фармацевтическим компаниям в полном объеме. ну и, "в случае неудачного вакцинирования" (бо 100% никто не даёт), заработает ещё и ритуальная служба.
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15.12.2020 12:51
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Стрёмно. Британия первая вакцинировалась . Пошли новые штаммы . Боюсь это начало новой эры вирусов .
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15.12.2020 12:27 Відповісти
Штаммы пошли до вакцинирования. Итальянский, испанский и теперь британский.
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15.12.2020 12:31 Відповісти
тю на Вас. раньше были птичий, свинячий, мышачий, а теперь они ещё и национализировались?
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15.12.2020 12:33 Відповісти
выходит вакцинация до одного места и та бабуся, которую прищепили первой в Британии не сможет все равно встречать НГ с родычами? Ибо модерна или спутник не поможет с новым штамом вируса?
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15.12.2020 12:38 Відповісти
Кто бы мог подумать...
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15.12.2020 12:40 Відповісти
выходит, шо бабусе придётся вакцинироваться ежемесячно от новых штаммов, бо до следующего дня рождения родычей может и не дожить. но это не точно.
главное, шо все вакцины будут оплачены фармацевтическим компаниям в полном объеме. ну и, "в случае неудачного вакцинирования" (бо 100% никто не даёт), заработает ещё и ритуальная служба.
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15.12.2020 12:51 Відповісти
Это не на меня, а на ВОЗ. В местах стремительного развития вирус мутирует.
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8--%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C--%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF--/46127768
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-54761252
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15.12.2020 12:41 Відповісти
Ніякої ери. За допомогою "ковід" прибрали Трампа. Китай задоволений. Отже все закінчиться. Гістерія закінчилася. До нового "трампа" у WH.
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15.12.2020 13:11 Відповісти
Если он более заразен, значит менее опасен и наоборот чем хуже распространяется тем смертельнее вирус
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15.12.2020 12:33 Відповісти
но это не точно
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15.12.2020 12:34 Відповісти
Еще более странно, что это Великобритания.
Может скрестили нужные службы COVID-19 и "Новичок"?
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15.12.2020 12:33 Відповісти
Таким дерьмом - скрещиванием зараз чтобы нагадить человечеству - занимаются отнюдь не в Великобритании.
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15.12.2020 12:50 Відповісти
ШО ОПЯТЬ?
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15.12.2020 12:34 Відповісти
Aга. Ещё не всю экономику Борька успел убить к "большой перезагрузке".
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15.12.2020 13:30 Відповісти
«Рівень» журналістики на Цензорі деколи вражає! Чи ви просто тупо передруковуєте в кацапів!? «Болєє заразная»!?
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15.12.2020 12:39 Відповісти
Все вирусы мутируют в сторону увеличения заразности и скрытности.
На вершине их эволюции что-то типа герпеса. Почти у всех есть, но особо никого не беспокоит.
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15.12.2020 12:42 Відповісти
и даже больше. на вершине эволюции вирус становится полезным, и начинает убивать https://www.popmech.ru/science/406742-10-samyh-opasnyh-bakteriy/ вредные бактерии в организме. но это не точно.
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15.12.2020 13:05 Відповісти
Близько 40% генетичної інформації генотипу людини складають залишки древніх вірусів, які колись призводили до хвороб наших далеких предків мільйони років тому.
Слабкі й непристосовані зникали. Корисна інклюзія вірусної інформації сприяла виживанню виду.
Таким чином, можна стверджувати, що віруси, - це один з основних механізмів еволюції всього живого на планеті.

https://www.bbc.com/russian/science/2012/04/120424_dna_viruses Ученые исследуют древние вирусы в ДНК человека
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15.12.2020 14:01 Відповісти
Может брекзит тормознёт эту новую заразу из туманного альбиона...? как вовремя они самоизолировались...
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15.12.2020 12:43 Відповісти
Штирлицы Боширов и Петров завезли новый кремлевский вирус "Путлер не Капут."
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15.12.2020 12:43 Відповісти
Наверняка это дело рук молоденького Пэра, что с кроличьим обрамлением.
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15.12.2020 21:12 Відповісти
что-то типа "ученые открыли, что все болезни от коронавируса".
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15.12.2020 12:44 Відповісти
Подождите,Трамп вот вот станет американским Гитлером и Путлер скаже Трамп Наш...
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15.12.2020 12:46 Відповісти
По перше давайте подивимось на вакцину яку зробили британці - на відміну від американської яка є RNA(частина ген коду вірусу), британці сюрприз зробили viral vector тобто модифікували вірус і нехай не розказують що абсолютно новий тип вірусу в 21 столітті з'явився випадково сам по собі.
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15.12.2020 12:48 Відповісти
На содержание пропагандонов Кремля типа Шалавьев Сикелев и *********,выделен рекордный бюджет в 2021 году,10 миллиардов долларов...
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15.12.2020 12:50 Відповісти
Каждый месяц новая вакцина+сопутствующие препараты для лечения от предыдущих вакцин.
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15.12.2020 12:50 Відповісти
Это как сериал, заходим на новый сезон. Сценаристы трудятся без устали.
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15.12.2020 13:03 Відповісти
Боширов, Петров, Х.ватит!
Мы:
Виявлений у Великій Британії новий різновид COVID-19 більш заразний, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6095
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15.12.2020 13:04 Відповісти
На радио КОТЛЯРОFF FM круглые сутки кажут никакого вируса нет в природе это все происки оккупантов
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15.12.2020 13:06 Відповісти
Часто более заразен из за того, что менее убойный, народ и разносит веселое.
Так и происходит с большинством вирусов.
Испанка пошла другим путем, убивала раньше, чем заразившихся успевал заразить других.
Эбола стала убойной но очень туго передаваться.
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15.12.2020 13:07 Відповісти
Умер легенда киевского Динамо Петр Слободян.
Вечная память
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15.12.2020 13:10 Відповісти
Британик-20....? Бжик-бжик-бжик- кто на новенького?
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15.12.2020 19:46 Відповісти
 
 