У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

Переконувати людей у корисності вакцинації проти коронавірусу COVID-19 було б корисніше, ніж змушувати населення робити щеплення в обов'язковому порядку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок директорка відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О'Браян.

"Я не думаю, що вимагати - це той напрям, в якому треба рухатися, особливо з цими вакцинами", - наводять західні ЗМІ її слова, сказані на пресконференції.

Згідно з її прогнозом, навряд чи влада будь-якої країни світу проводитиме примусову вакцинацію проти COVID-19. Водночас вона допустила, що вакцинацію можуть вимагати або наполегливо її рекомендувати особам певних професій, наприклад, медикам у відділеннях інтенсивної терапії - заради безпеки і медпрацівників, і пацієнтів.

Однак, зазначають ЗМІ, у ВООЗ визнали, що викликати довіру в населення до вакцин проти COVID-19 не буде легким завданням.

"Нам потрібно переконувати людей (у корисності вакцин. - Ред.) і нам потрібно вмовляти їх", - заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.

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Він також висловився проти наказової вакцинації, наголосивши, що найкращим варіантом було б надавати людям інформацію і дозволити їм вирішувати самостійно.

"Є певні обставини ... коли, як я вірю, єдиним відповідальним кроком було б вакцинуватися", - додав Раян.