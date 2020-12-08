У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19
Переконувати людей у корисності вакцинації проти коронавірусу COVID-19 було б корисніше, ніж змушувати населення робити щеплення в обов'язковому порядку
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок директорка відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О'Браян.
"Я не думаю, що вимагати - це той напрям, в якому треба рухатися, особливо з цими вакцинами", - наводять західні ЗМІ її слова, сказані на пресконференції.
Згідно з її прогнозом, навряд чи влада будь-якої країни світу проводитиме примусову вакцинацію проти COVID-19. Водночас вона допустила, що вакцинацію можуть вимагати або наполегливо її рекомендувати особам певних професій, наприклад, медикам у відділеннях інтенсивної терапії - заради безпеки і медпрацівників, і пацієнтів.
Однак, зазначають ЗМІ, у ВООЗ визнали, що викликати довіру в населення до вакцин проти COVID-19 не буде легким завданням.
"Нам потрібно переконувати людей (у корисності вакцин. - Ред.) і нам потрібно вмовляти їх", - заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.
Він також висловився проти наказової вакцинації, наголосивши, що найкращим варіантом було б надавати людям інформацію і дозволити їм вирішувати самостійно.
"Є певні обставини ... коли, як я вірю, єдиним відповідальним кроком було б вакцинуватися", - додав Раян.
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Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. Если бы не мягкотелость в этом вопросе в ряде стран в последние десятилетия, то такие болезни как ветрянка, корь, полиомиелит и туберкулез мы бы сейчас изучали только в исторических книгах, как натуральную оспу, которую полностью искоренили к 70-м годам. Хотя продержись эта болячка в популяции еще 10-15 лет - и сейчас бы ею болели, потому как "лучше быть рябым и получить естественный иммунитет, чем колоть в себя всякую непонятную дрянь"
Как много идиотов....
Щось не подіяла.
против клещевого энцефалита. Против заболевания не вырабатывается длительный иммунный ответ, поэтому требуется ревакцинация, обычно каждые 2-3 года.
Современные вакцины защищают от трех штаммов гриппа, значительно сокращая вероятность болезни. Вакцинация проводится однократно, иммунный ответ формируется на 8-12 месяцев. Это значит, что проходить процедуру рекомендуется ежегодно;
я просто говорю о том,что многие вакцины не одноразовые,и утверждение о том,что 3-х месячная вакцина ненастоящая-вранье.
Почему на Цензоре не вспоминается рф -- не понятно...
И маски!