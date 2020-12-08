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Новини Боротьба з коронавірусом
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У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

Переконувати людей у корисності вакцинації проти коронавірусу COVID-19 було б корисніше, ніж змушувати населення робити щеплення в обов'язковому порядку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в понеділок директорка відділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О'Браян.

"Я не думаю, що вимагати - це той напрям, в якому треба рухатися, особливо з цими вакцинами", - наводять західні ЗМІ її слова, сказані на пресконференції.

Згідно з її прогнозом, навряд чи влада будь-якої країни світу проводитиме примусову вакцинацію проти COVID-19. Водночас вона допустила, що вакцинацію можуть вимагати або наполегливо її рекомендувати особам певних професій, наприклад, медикам у відділеннях інтенсивної терапії - заради безпеки і медпрацівників, і пацієнтів.

Однак, зазначають ЗМІ, у ВООЗ визнали, що викликати довіру в населення до вакцин проти COVID-19 не буде легким завданням.

"Нам потрібно переконувати людей (у корисності вакцин. - Ред.) і нам потрібно вмовляти їх", - заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Раян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попросила США надати вакцину від коронавірусу в режимі тестування, - МОЗ

Він також висловився проти наказової вакцинації, наголосивши, що найкращим варіантом було б надавати людям інформацію і дозволити їм вирішувати самостійно.

"Є певні обставини ... коли, як я вірю, єдиним відповідальним кроком було б вакцинуватися", - додав Раян.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+7
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6198
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08.12.2020 07:56
+5
Тепер Білл Гейтс ось введе всім з вакциною чіпи і буде потім керувати через мережу 5G
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 751
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08.12.2020 07:58
+5
"В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19" - принудительно проводили медицинские эксперименты над людьми только фашисты в концентрационных лагерях. Сейчас концентрационных лагерей у фашистов нет, они экспериментируют прикрываясь так называемыми реформами.
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08.12.2020 08:39
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У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6198
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08.12.2020 07:56 Відповісти
Тепер Білл Гейтс ось введе всім з вакциною чіпи і буде потім керувати через мережу 5G
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 751
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08.12.2020 07:58 Відповісти
Вы собираетесь убеждать людей, которые всерьез верят, что с вакциной им вживят чип, через который могут отслеживать их перемещение и даже управлять? Или которые вопят про консерванты в вакцинах, покупая при этом детям центнеры газировки и чипсов? Или которые верят, что вакцины колят для бесплодия и снижения рождаемости?
Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. Если бы не мягкотелость в этом вопросе в ряде стран в последние десятилетия, то такие болезни как ветрянка, корь, полиомиелит и туберкулез мы бы сейчас изучали только в исторических книгах, как натуральную оспу, которую полностью искоренили к 70-м годам. Хотя продержись эта болячка в популяции еще 10-15 лет - и сейчас бы ею болели, потому как "лучше быть рябым и получить естественный иммунитет, чем колоть в себя всякую непонятную дрянь"
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08.12.2020 08:00 Відповісти
Кстати говоря, еще в университете заметила, что многие уже и не знают, что значит выражение "рябой". Это человек, лицо которого покрыто рубцами из-за перенесенной натуральной оспы. Даже если переболеть ею в детстве, до конца дней кожа лица напоминает лунный пейзаж. Да так, что никаким слоем тоналки не замажешь
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08.12.2020 08:03 Відповісти
ну наверное после университета стала умней \ кстати у меня в городе 3 университета и одна академия появились с 90-х а раньше это пту были\ чем доктора наук вакцинологи которые предупреждают . что эта первая вакцина которая работает на генном уровне - что до неё был запрет на применение такого типа вакцин . после неё заболевший ОРВИ не лечится потому что это уже будет генетическим заболеванием. и кстати вакцина для бесплодия была изобретена в 196-х и даже имеет название по фамилии изобретателя.
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08.12.2020 09:27 Відповісти
Вакцина от Пфайзер использует только РНК одного белка из шипа коронавируса, которое доставляется в клетки в липидных наночастицах. О каком генетическом заболевании идет речь?
Как много идиотов....
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08.12.2020 09:48 Відповісти
на идиотов в зеркале насмотришься . платформа на которой производят вакцину начала использоваться с применением днк - это укорочено и по простому что бы не грузить терминами. и кстати в Германии сейчас скандал начался с простой вакцины от гриппа . для правительства закупили одну привилегированную вакцину более щадящую для организма . а остальной люд собрались колоть какой то хренью не прошедшую полные клинические испытания
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08.12.2020 10:06 Відповісти
Нет, вот эти вот отмазки "не хочу грузить терминами" - не нужно. Раз есть информация про "опасность" вакцины - так полностью выкладывай, хоть копипастом, хоть ссылкой. А то что-то целое британское правительство опасности не увидело и начало сегодня масштабную вакцинацию, а Крокодил Гена зажал такую важную информацию, от которой зависит жизни миллионов людей. Вперед, реально интересно
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08.12.2020 10:11 Відповісти
Ті, Гена, сїел слишком много модифицированной картошки!
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08.12.2020 10:21 Відповісти
Це та сама, котрою Гейтс населення Африки щепив?
Щось не подіяла.
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08.12.2020 10:28 Відповісти
А нащо собі взагалі щось колоти? Тому що по телевізору так сказали?
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08.12.2020 08:06 Відповісти
так вот же,тебе послабление,кацапа .сказали антипрививочники сами себя накололи,их не трогать
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08.12.2020 09:55 Відповісти
Это какая вакцина способна победить туберкулез?
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08.12.2020 08:17 Відповісти
Убеждают и навязывают обычно туфту.
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08.12.2020 08:48 Відповісти
АДС-м - комбинированная вакцина против дифтерии и столбняка. Прививку делают еще в детстве, но для сохранения иммунного ответа ее необходимо повторять каждые 10 лет;

против клещевого энцефалита. Против заболевания не вырабатывается длительный иммунный ответ, поэтому требуется ревакцинация, обычно каждые 2-3 года.

Современные вакцины защищают от трех штаммов гриппа, значительно сокращая вероятность болезни. Вакцинация проводится однократно, иммунный ответ формируется на 8-12 месяцев. Это значит, что проходить процедуру рекомендуется ежегодно;
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08.12.2020 09:59 Відповісти
и что,наличие штаммов исключает вакцинирование от ковида?
я просто говорю о том,что многие вакцины не одноразовые,и утверждение о том,что 3-х месячная вакцина ненастоящая-вранье.
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08.12.2020 11:30 Відповісти
было б пофиг-с пеной у рта не отговаривал бы людей от вакцинации...
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08.12.2020 11:36 Відповісти
У нас и сейчас всем делают БЦЖ, может, оно не знает?
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08.12.2020 08:49 Відповісти
Сонечко, до 20 років- 99% інфікування мікобактеріями Коха. Не лізь туди у чому не розбираєшся. Ще й Меркава лайкнула. От дебіли.
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08.12.2020 10:31 Відповісти
Ти менше по вікіпєдії лазь. Її пишуть такі ж як ти.
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08.12.2020 11:25 Відповісти
І tbc вражає будь-які органи та системи, за винятком м'язової.
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08.12.2020 11:27 Відповісти
И ветрянкой можно не один раз переболеть, и от коклюша вакцина действует всего несколько лет.
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08.12.2020 08:46 Відповісти
ну таки в странах где кололи бцж произошла замена туберкулёза излечимого на более тяжёлый не поддающийся лечению
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08.12.2020 09:03 Відповісти
та ни кому не поможет . тубиком болеют 2 раза . первый раз легкая форма практически не заметная при втором заражении уже практически не излечимый \ и где здесь иммунитет у переболевшего \ у меня у знакомого при профосмотре доктора нашли рубец на лёгком - за год переболел и не заметил . говорят если повторно заразишься то всё сразу в диспансер . правда когда узнали . что военный то сразу и описание отобрали и мы ни чего не знаем . у тебя всё хорошо.
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08.12.2020 09:40 Відповісти
те, кто верят в отслеживающий чип и теорию заговора, как правило не умеют на своем телефоне даже гео локацию отключить.
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08.12.2020 08:37 Відповісти
Ставте плюсік хто хоче попасти в чергу,недорого.Бірку з номером вишлю безкоштовно,національним перевізником.
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08.12.2020 08:01 Відповісти
..А біткойнами можна оплатити !?
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08.12.2020 08:03 Відповісти
Звичайно,але тільки через товари з "Сільпо".
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08.12.2020 08:04 Відповісти
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7169
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08.12.2020 08:02 Відповісти
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7931
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08.12.2020 08:03 Відповісти
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8936
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08.12.2020 08:08 Відповісти
У мэра Ялты-спросите.
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08.12.2020 08:13 Відповісти
комуняцька вооз не хоче втрачати бонуси від компартії китаю
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08.12.2020 08:10 Відповісти
Я бы ЖОППОБЛОК-насильно,"Спутником"привил.
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08.12.2020 08:12 Відповісти
ВОЗ боїться спугнуть, бо вже пресняк почали нагнітати по новинах. Он Канадський главрач сказав що хто не вколеться то https://www.infowars.com/posts/chief-medical-officer-says-canadians-who-refuse-vaccine-wont-have-freedom-to-move-around/ відберуть "свободу пересувань"
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08.12.2020 08:12 Відповісти
Если у кого-то память короткая, то я напомню, что именно ВОЗ нихера не делали год назад, чтобы остановить распространение короновируса из китая по миру.
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08.12.2020 08:35 Відповісти
"В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19" - принудительно проводили медицинские эксперименты над людьми только фашисты в концентрационных лагерях. Сейчас концентрационных лагерей у фашистов нет, они экспериментируют прикрываясь так называемыми реформами.
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08.12.2020 08:39 Відповісти
вообще то эти заявления появились в связи с вчерашними сообщениями, что в РФ есть факты принудительного вакцинирования.
Почему на Цензоре не вспоминается рф -- не понятно...
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08.12.2020 09:41 Відповісти
без указания причины заявления ВОЗ о "принудитедльн6гом вакцинировании", совсем меняется контекст заявления...
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08.12.2020 09:44 Відповісти
Далой привики!
И маски!
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08.12.2020 10:24 Відповісти
Маски носят разумные люди, а прививки делают зомби. Потому что маски - это гигиена, а вакцинация - это религия.
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08.12.2020 16:27 Відповісти
Потому что маски - это гигиена, а вакцинация - это религия. и Луи Пастер - пророк её!
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08.12.2020 17:04 Відповісти
 
 