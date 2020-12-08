РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8187 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
4 794 55

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом  заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.

"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные на пресс-конференции.

Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.

Однако, отмечают СМИ, в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей.

"Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин. - Ред.) и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина попросила США предоставить вакцину от коронавируса в режиме тестирования, - Минздрав

Он также высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что лучшим вариантом было бы предоставлять людям информацию и позволить им решать самостоятельно.

"Есть определенные обстоятельства... когда, как я верю, единственным ответственным шагом было бы вакцинироваться", - добавил Райан.

вакцина (3815) ВОЗ (777) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6198
показать весь комментарий
08.12.2020 07:56
+5
Тепер Білл Гейтс ось введе всім з вакциною чіпи і буде потім керувати через мережу 5G
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 751
показать весь комментарий
08.12.2020 07:58
+5
"В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19" - принудительно проводили медицинские эксперименты над людьми только фашисты в концентрационных лагерях. Сейчас концентрационных лагерей у фашистов нет, они экспериментируют прикрываясь так называемыми реформами.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6198
показать весь комментарий
08.12.2020 07:56 Ответить
Тепер Білл Гейтс ось введе всім з вакциною чіпи і буде потім керувати через мережу 5G
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 751
показать весь комментарий
08.12.2020 07:58 Ответить
Вы собираетесь убеждать людей, которые всерьез верят, что с вакциной им вживят чип, через который могут отслеживать их перемещение и даже управлять? Или которые вопят про консерванты в вакцинах, покупая при этом детям центнеры газировки и чипсов? Или которые верят, что вакцины колят для бесплодия и снижения рождаемости?
Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. Если бы не мягкотелость в этом вопросе в ряде стран в последние десятилетия, то такие болезни как ветрянка, корь, полиомиелит и туберкулез мы бы сейчас изучали только в исторических книгах, как натуральную оспу, которую полностью искоренили к 70-м годам. Хотя продержись эта болячка в популяции еще 10-15 лет - и сейчас бы ею болели, потому как "лучше быть рябым и получить естественный иммунитет, чем колоть в себя всякую непонятную дрянь"
показать весь комментарий
08.12.2020 08:00 Ответить
Кстати говоря, еще в университете заметила, что многие уже и не знают, что значит выражение "рябой". Это человек, лицо которого покрыто рубцами из-за перенесенной натуральной оспы. Даже если переболеть ею в детстве, до конца дней кожа лица напоминает лунный пейзаж. Да так, что никаким слоем тоналки не замажешь
показать весь комментарий
08.12.2020 08:03 Ответить
ну наверное после университета стала умней \ кстати у меня в городе 3 университета и одна академия появились с 90-х а раньше это пту были\ чем доктора наук вакцинологи которые предупреждают . что эта первая вакцина которая работает на генном уровне - что до неё был запрет на применение такого типа вакцин . после неё заболевший ОРВИ не лечится потому что это уже будет генетическим заболеванием. и кстати вакцина для бесплодия была изобретена в 196-х и даже имеет название по фамилии изобретателя.
показать весь комментарий
08.12.2020 09:27 Ответить
Вакцина от Пфайзер использует только РНК одного белка из шипа коронавируса, которое доставляется в клетки в липидных наночастицах. О каком генетическом заболевании идет речь?
Как много идиотов....
показать весь комментарий
08.12.2020 09:48 Ответить
на идиотов в зеркале насмотришься . платформа на которой производят вакцину начала использоваться с применением днк - это укорочено и по простому что бы не грузить терминами. и кстати в Германии сейчас скандал начался с простой вакцины от гриппа . для правительства закупили одну привилегированную вакцину более щадящую для организма . а остальной люд собрались колоть какой то хренью не прошедшую полные клинические испытания
показать весь комментарий
08.12.2020 10:06 Ответить
Нет, вот эти вот отмазки "не хочу грузить терминами" - не нужно. Раз есть информация про "опасность" вакцины - так полностью выкладывай, хоть копипастом, хоть ссылкой. А то что-то целое британское правительство опасности не увидело и начало сегодня масштабную вакцинацию, а Крокодил Гена зажал такую важную информацию, от которой зависит жизни миллионов людей. Вперед, реально интересно
показать весь комментарий
08.12.2020 10:11 Ответить
Ті, Гена, сїел слишком много модифицированной картошки!
показать весь комментарий
08.12.2020 10:21 Ответить
Це та сама, котрою Гейтс населення Африки щепив?
Щось не подіяла.
показать весь комментарий
08.12.2020 10:28 Ответить
А нащо собі взагалі щось колоти? Тому що по телевізору так сказали?
показать весь комментарий
08.12.2020 08:06 Ответить
так вот же,тебе послабление,кацапа .сказали антипрививочники сами себя накололи,их не трогать
показать весь комментарий
08.12.2020 09:55 Ответить
Это какая вакцина способна победить туберкулез?
показать весь комментарий
08.12.2020 08:17 Ответить
Убеждают и навязывают обычно туфту.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:48 Ответить
АДС-м - комбинированная вакцина против дифтерии и столбняка. Прививку делают еще в детстве, но для сохранения иммунного ответа ее необходимо повторять каждые 10 лет;

против клещевого энцефалита. Против заболевания не вырабатывается длительный иммунный ответ, поэтому требуется ревакцинация, обычно каждые 2-3 года.

Современные вакцины защищают от трех штаммов гриппа, значительно сокращая вероятность болезни. Вакцинация проводится однократно, иммунный ответ формируется на 8-12 месяцев. Это значит, что проходить процедуру рекомендуется ежегодно;
показать весь комментарий
08.12.2020 09:59 Ответить
и что,наличие штаммов исключает вакцинирование от ковида?
я просто говорю о том,что многие вакцины не одноразовые,и утверждение о том,что 3-х месячная вакцина ненастоящая-вранье.
показать весь комментарий
08.12.2020 11:30 Ответить
было б пофиг-с пеной у рта не отговаривал бы людей от вакцинации...
показать весь комментарий
08.12.2020 11:36 Ответить
У нас и сейчас всем делают БЦЖ, может, оно не знает?
показать весь комментарий
08.12.2020 08:49 Ответить
Сонечко, до 20 років- 99% інфікування мікобактеріями Коха. Не лізь туди у чому не розбираєшся. Ще й Меркава лайкнула. От дебіли.
показать весь комментарий
08.12.2020 10:31 Ответить
Ти менше по вікіпєдії лазь. Її пишуть такі ж як ти.
показать весь комментарий
08.12.2020 11:25 Ответить
І tbc вражає будь-які органи та системи, за винятком м'язової.
показать весь комментарий
08.12.2020 11:27 Ответить
И ветрянкой можно не один раз переболеть, и от коклюша вакцина действует всего несколько лет.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:46 Ответить
ну таки в странах где кололи бцж произошла замена туберкулёза излечимого на более тяжёлый не поддающийся лечению
показать весь комментарий
08.12.2020 09:03 Ответить
та ни кому не поможет . тубиком болеют 2 раза . первый раз легкая форма практически не заметная при втором заражении уже практически не излечимый \ и где здесь иммунитет у переболевшего \ у меня у знакомого при профосмотре доктора нашли рубец на лёгком - за год переболел и не заметил . говорят если повторно заразишься то всё сразу в диспансер . правда когда узнали . что военный то сразу и описание отобрали и мы ни чего не знаем . у тебя всё хорошо.
показать весь комментарий
08.12.2020 09:40 Ответить
те, кто верят в отслеживающий чип и теорию заговора, как правило не умеют на своем телефоне даже гео локацию отключить.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:37 Ответить
Ставте плюсік хто хоче попасти в чергу,недорого.Бірку з номером вишлю безкоштовно,національним перевізником.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:01 Ответить
..А біткойнами можна оплатити !?
показать весь комментарий
08.12.2020 08:03 Ответить
Звичайно,але тільки через товари з "Сільпо".
показать весь комментарий
08.12.2020 08:04 Ответить
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7169
показать весь комментарий
08.12.2020 08:02 Ответить
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 7931
показать весь комментарий
08.12.2020 08:03 Ответить
У ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8936
показать весь комментарий
08.12.2020 08:08 Ответить
У мэра Ялты-спросите.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:13 Ответить
комуняцька вооз не хоче втрачати бонуси від компартії китаю
показать весь комментарий
08.12.2020 08:10 Ответить
Я бы ЖОППОБЛОК-насильно,"Спутником"привил.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:12 Ответить
ВОЗ боїться спугнуть, бо вже пресняк почали нагнітати по новинах. Он Канадський главрач сказав що хто не вколеться то https://www.infowars.com/posts/chief-medical-officer-says-canadians-who-refuse-vaccine-wont-have-freedom-to-move-around/ відберуть "свободу пересувань"
показать весь комментарий
08.12.2020 08:12 Ответить
Если у кого-то память короткая, то я напомню, что именно ВОЗ нихера не делали год назад, чтобы остановить распространение короновируса из китая по миру.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:35 Ответить
"В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19" - принудительно проводили медицинские эксперименты над людьми только фашисты в концентрационных лагерях. Сейчас концентрационных лагерей у фашистов нет, они экспериментируют прикрываясь так называемыми реформами.
показать весь комментарий
08.12.2020 08:39 Ответить
вообще то эти заявления появились в связи с вчерашними сообщениями, что в РФ есть факты принудительного вакцинирования.
Почему на Цензоре не вспоминается рф -- не понятно...
показать весь комментарий
08.12.2020 09:41 Ответить
без указания причины заявления ВОЗ о "принудитедльн6гом вакцинировании", совсем меняется контекст заявления...
показать весь комментарий
08.12.2020 09:44 Ответить
Далой привики!
И маски!
показать весь комментарий
08.12.2020 10:24 Ответить
Маски носят разумные люди, а прививки делают зомби. Потому что маски - это гигиена, а вакцинация - это религия.
показать весь комментарий
08.12.2020 16:27 Ответить
Потому что маски - это гигиена, а вакцинация - это религия. и Луи Пастер - пророк её!
показать весь комментарий
08.12.2020 17:04 Ответить
 
 