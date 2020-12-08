В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19
Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса COVID-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан.
"Я не думаю, что требовать - это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные на пресс-конференции.
Согласно ее прогнозу, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19. В то же время она допустила, что вакцинацию могут потребовать или настоятельно ее рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии - ради безопасности и медработников и пациентов.
Однако, отмечают СМИ, в ВОЗ признали, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 не будет легкой задачей.
"Нам нужно убеждать людей (в полезности вакцин. - Ред.) и нам нужно уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он также высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что лучшим вариантом было бы предоставлять людям информацию и позволить им решать самостоятельно.
"Есть определенные обстоятельства... когда, как я верю, единственным ответственным шагом было бы вакцинироваться", - добавил Райан.
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Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. Если бы не мягкотелость в этом вопросе в ряде стран в последние десятилетия, то такие болезни как ветрянка, корь, полиомиелит и туберкулез мы бы сейчас изучали только в исторических книгах, как натуральную оспу, которую полностью искоренили к 70-м годам. Хотя продержись эта болячка в популяции еще 10-15 лет - и сейчас бы ею болели, потому как "лучше быть рябым и получить естественный иммунитет, чем колоть в себя всякую непонятную дрянь"
Как много идиотов....
Щось не подіяла.
против клещевого энцефалита. Против заболевания не вырабатывается длительный иммунный ответ, поэтому требуется ревакцинация, обычно каждые 2-3 года.
Современные вакцины защищают от трех штаммов гриппа, значительно сокращая вероятность болезни. Вакцинация проводится однократно, иммунный ответ формируется на 8-12 месяцев. Это значит, что проходить процедуру рекомендуется ежегодно;
я просто говорю о том,что многие вакцины не одноразовые,и утверждение о том,что 3-х месячная вакцина ненастоящая-вранье.
Почему на Цензоре не вспоминается рф -- не понятно...
И маски!