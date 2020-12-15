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Раде осталось проголосовать еще один законопроект по урегулированию конституционного кризиса, - "слуга народа" Монастырский

Раде осталось проголосовать еще один законопроект по урегулированию конституционного кризиса, -

В Верховной Раде до конца недели зарегистрируют еще один законопроект по поводу урегулирования конституционного кризиса.

Об этом рассказал в комментарии журналистам руководитель рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы восстановили полномочия НАПК и установили особенности по проверке декларации судей - так как это требовал Конституционный Суд в своем решении. Эти законопроекты проголосованы за основу и в целом, более 300 голосов за оба законопроекта. Это говорит о том, что парламент смог найти тот компромисс, который требовался между восстановлением антикоррупционной инфраструктуры - с одной стороны и, с другой - выполнением позиции КС, чтобы не допустить давления на судей", - сказал парламентарий.

"И осталась третья часть - по совершенствованию процедуры работы Конституционного Суда. Сейчас рабочая группа завершает работу над данным законопроектом, он ведется активно, я прогнозирую что до конца этой, или на следующей неделе будет зарегистрирован четвертый законопроект, который должен завершить полномочия рабочей группы (по решению конституционного кризиса. - Ред)", - добавил Монастырский.

Также читайте: Рада одобрила механизм вручения судьям протоколов об админнарушениях

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То шо,слуги,вже скоро буде знову радянський союз?
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15.12.2020 12:52 Ответить
Вот такая вот многоходовочка. Конституционный суд принимает решение, ждем пока все серьезные дела закроются, а потом опять запускаем систему е-декларирования. И волки сыты (международные организации), и овцы целы (всякие там Трухановы и ежи с ними).
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15.12.2020 13:06 Ответить
Раде осталось проголосовать еще один законопроект по урегулированию конституционного кризиса, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 9750
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15.12.2020 12:56 Ответить
История той же Европы показывает, что только изданием свежих "законов" в деле учреждения справедливого Суда мало чего добьёшься
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15.12.2020 13:10 Ответить
 
 