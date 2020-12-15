Рада одобрила механизм вручения судьям протоколов об админнарушениях
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины. Этот документ также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
325 голосами "за" законопроект принят за основу и 321 голосом - в целом.
Законопроект №4471 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.
Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Согласно закону, судье Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.
Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.
Напомним, Рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, которая была заблокирована после скандального решения КСУ.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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...в Пещерный или Окружной.
Независимость судебной ветви власти отнюдь не должна делать судей особенным людьми с особенными правами! Во всем, что непосредственно не касается их работы, судьи должны быть абсолютно обычными людьми с абсолютно обычными правами!
неправильно припарковал машину
когда вышел зи кинотеатра
обнаружил за дворником штраф
,,без специального разрешения ,,
я уверен полицейские знали чья машина
в Украине создали касты непркосновенных
закон един для всех
конституция одна на всех