Рада одобрила механизм вручения судьям протоколов об админнарушениях

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины. Этот документ также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

325 голосами "за" законопроект принят за основу и 321 голосом - в целом.

Законопроект №4471 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

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Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Согласно закону, судье Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.

Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.

Напомним, Рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, которая была заблокирована после скандального решения КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.