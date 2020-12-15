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ВР (27377) КС (2079) НАПК (1214)

Рада разблокировала работу НАПК

Рада разблокировала работу НАПК

Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За законопроект №4470 проголосовали 300 нардепов.

Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей КСУ.

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Документ вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК, ведомство наделяют необходимыми полномочиями и правами.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов, прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

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Подчеркнем, согласно закону, проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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Не слишком ли дорого обходится Конституционный Суд украинцам?
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15.12.2020 11:58 Ответить
Ні.
Набагато дорожче обходиться нерівність різних людей перед законом.
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15.12.2020 12:10 Ответить
Это две стороны одной медали.
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15.12.2020 12:11 Ответить
Так можна договоритися до того, що нам всі суди занадто дорогі і їх треба ліквідувати.
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15.12.2020 12:33 Ответить
Не нужно обобщать - это путь демагогии, геббельсовский путь, если хотите. Речь шла об одном-единственном суде в одном-единственном государстве.
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15.12.2020 12:41 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26020455.html Идейно близкое Кварталу 95

Рада розблокувала роботу НАЗК - Цензор.НЕТ 8086

НаталіЯ: І за те що вони вбивають українців, українці їм ще і платять.
hristya lants: Ой, а де це наша високоморальна Нацрада з питань цілого телебачення і ще й сплошного радіомовлення? Осліпла, оглохла, оніміла. А така ж високоморальна була!!!

Тепер Оля Герасим'ючка зі своєю зграєю нічого не помічає? Це ж не на Прямому?
via https://www.facebook.com/365125280180398/posts/5742785635747642/ Дмитрий Чекалкин
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15.12.2020 12:16 Ответить
Зебилы, вы сделали это вместе!
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15.12.2020 12:24 Ответить
Вот хитрецы! Создали проблему с КСУ, вывели т.о. из под судебного преследования и конфискаций матерых коррупционеров, махинаторов, уклонистов от уплаты налогов, а теперь- ву а ля, все разблокировали. Только дела хапуг уже нельзя возобновить! А кто-то говорит, что у нас депутаты тупые! Так виртуозно вертеть законами могут только изощренные негодяи или мудрые люди.
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15.12.2020 13:01 Ответить
Создал проблему предыдущий созыв - туда и плюйте.
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15.12.2020 14:37 Ответить
 
 