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Выводы Венецианской комиссии по КС совпадают с позицией Рады, - Разумков. ВИДЕО

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Верховной Рады Украины касательно решений Конституционного суда, сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета 14 декабря.

"На прошлой неделе мы получили выводы Венецианской комиссии касательно тех решений, которые были приняты Конституционным судом и других мер, с этим связанных. Я доволен, что позиция Венецианской комиссии по многим вопросам совпадает с позицией Верховной Рады Украины: и относительно независимости институций, и относительно ответственности за незаконное обогащение, она должна быть достаточно жёсткой, должна быть криминальная ответственность за недекларирование", - отметил Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он прогнозирует, что вскоре закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и недекларирование будет подписан президентом и вступит в силу.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Венеция (35) ВР (29258) КС (2248) электронное декларирование (1025) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+6
Выводы Венецианской комиссии по КС совпадают с позицией Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 7747
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14.12.2020 12:56
+5
Вот только Венецианская комиссия заявляет, что кантора Разумкова - мошенники.
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14.12.2020 13:00
+3
Разумков, а чего же ты настаивал на некриминальной ответственности за ложь в е-декларации? Вертихвостка.
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14.12.2020 13:00
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Урааааааа!
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14.12.2020 12:50 Ответить
Выводы Венецианской комиссии по КС совпадают с позицией Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 7747
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14.12.2020 12:56 Ответить
Сначала нужно пи*дить тех, кто их туда посадил.
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14.12.2020 13:14 Ответить
Разумков, а чего же ты настаивал на некриминальной ответственности за ложь в е-декларации? Вертихвостка.
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14.12.2020 13:00 Ответить
Вот только Венецианская комиссия заявляет, что кантора Разумкова - мошенники.
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14.12.2020 13:00 Ответить
...а ведь этого мудака нам готовят в ***********...
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14.12.2020 13:02 Ответить
Ну, якщо ми не бидло, то ніхто нам пастуха не нав'яже? Хоча, після вибору 2019 ...
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14.12.2020 13:07 Ответить
Рада != ломбард. Или таки равно?
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14.12.2020 13:04 Ответить
Вас не зрозуміти.
Від КС лунає, що Венеціанська комісія підтримує їхній напрямок, Рада розказує, що вона - права.
Ви кого за дурнів тримаєте?
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14.12.2020 13:14 Ответить
Там решение ни о чем. Если коротко то сказали, что сожалеют о решении КС, а Раде сказали переработать закон с учетом рекомендаций КС.
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14.12.2020 13:26 Ответить
А скорее всего всё наоборот - ВР срихтовала текст Закона, приблизив его к решению Венецианской комиссии., иначе...нам удачи не видать!
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14.12.2020 19:50 Ответить
 
 