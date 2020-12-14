Выводы Венецианской комиссии по КС совпадают с позицией Рады, - Разумков. ВИДЕО

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Верховной Рады Украины касательно решений Конституционного суда, сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета 14 декабря.

"На прошлой неделе мы получили выводы Венецианской комиссии касательно тех решений, которые были приняты Конституционным судом и других мер, с этим связанных. Я доволен, что позиция Венецианской комиссии по многим вопросам совпадает с позицией Верховной Рады Украины: и относительно независимости институций, и относительно ответственности за незаконное обогащение, она должна быть достаточно жёсткой, должна быть криминальная ответственность за недекларирование", - отметил Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он прогнозирует, что вскоре закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и недекларирование будет подписан президентом и вступит в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада завтра рассмотрит законопроекты о восстановлении полномочий НАПК, - Разумков

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.