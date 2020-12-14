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Висновки Венеціанської комісії щодо КС збігаються з позицією Ради, - Разумков. ВIДЕО

Висновки Венеціанської комісії збігаються з позицією Верховної Ради України щодо рішень Конституційного Суду, сказав голова ВР Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради 14 грудня.

"Минулого тижня ми отримали висновки Венеціанської комісії стосовно тих рішень, які були ухвалені Конституційним Судом, та інших заходів, із цим пов'язаних. Я задоволений, що позиція Венеціанської комісії з багатьох питань збігається з позицією Верховної Ради України: і щодо незалежності інституцій, і щодо відповідальності за незаконне збагачення, вона має бути доволі жорсткою, має бути кримінальна відповідальність за недекларування", - зазначив Разумков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він прогнозує, що незабаром президент підпише закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування та недекларування, і він набуде чинності.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Автор: 

Венеція (28) ВР (14994) КС (1427) електронне декларування (1468) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+6
Выводы Венецианской комиссии по КС совпадают с позицией Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 7747
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14.12.2020 12:56
+5
Вот только Венецианская комиссия заявляет, что кантора Разумкова - мошенники.
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14.12.2020 13:00
+3
Разумков, а чего же ты настаивал на некриминальной ответственности за ложь в е-декларации? Вертихвостка.
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14.12.2020 13:00
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Урааааааа!
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14.12.2020 12:50 Відповісти
Выводы Венецианской комиссии по КС совпадают с позицией Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 7747
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14.12.2020 12:56 Відповісти
Сначала нужно пи*дить тех, кто их туда посадил.
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14.12.2020 13:14 Відповісти
Разумков, а чего же ты настаивал на некриминальной ответственности за ложь в е-декларации? Вертихвостка.
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14.12.2020 13:00 Відповісти
Вот только Венецианская комиссия заявляет, что кантора Разумкова - мошенники.
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14.12.2020 13:00 Відповісти
...а ведь этого мудака нам готовят в ***********...
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14.12.2020 13:02 Відповісти
Ну, якщо ми не бидло, то ніхто нам пастуха не нав'яже? Хоча, після вибору 2019 ...
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14.12.2020 13:07 Відповісти
Рада != ломбард. Или таки равно?
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14.12.2020 13:04 Відповісти
Вас не зрозуміти.
Від КС лунає, що Венеціанська комісія підтримує їхній напрямок, Рада розказує, що вона - права.
Ви кого за дурнів тримаєте?
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14.12.2020 13:14 Відповісти
Там решение ни о чем. Если коротко то сказали, что сожалеют о решении КС, а Раде сказали переработать закон с учетом рекомендаций КС.
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14.12.2020 13:26 Відповісти
А скорее всего всё наоборот - ВР срихтовала текст Закона, приблизив его к решению Венецианской комиссии., иначе...нам удачи не видать!
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14.12.2020 19:50 Відповісти
 
 