Висновки і рекомендації Венеціанської комісії з електронного декларування можна імплементувати по пунктах, - радник глави ОП Подоляк

Висновки Венеціанської комісії щодо рішень Конституційного суду України в частині електронного декларування абсолютно практичні, їх можна брати та імплементувати буквально по пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Венеціанська комісія дуже швидко і змістовно відреагувала на звернення Президента Володимира Зеленського з проханням оцінити ситуацію, що склалася після скандального рішення Конституційного суду щодо демонтажу електронного декларування. Висновки Венеціанської комісії абсолютно практичні, їх можна брати й імплементувати буквально по пунктах", - зазначив він.

Так, за його словами, була підтримана позиція Президента Зеленського про те, що за умисні і в значному масштабі порушення при декларуванні має бути реальна кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

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Також Подоляк заявив, що Венеціанська комісія підтримала позицію Президента про те, що КСУ має приймати виключно обґрунтовані рішення і не може виходити за рамки своїх конституційних повноважень, у тому числі перебираючи на себе функції парламенту.

Крім того, радник голови ОП підкреслив, що комісією підтримана оцінка про те, що діяльність КСУ має бути реформована.

"Венеціанська комісія дуже чітко розписала, які рішення можуть бути ухвалені. Наприклад, це стосується недопущення конфлікту інтересів з боку суддів, уточнення порядку прийняття рішень, гласного формату роботи Конституційного суду. Все це може бути і має бути реалізоване досить швидко", - сказав Подоляк.