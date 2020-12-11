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Новини Конституційна криза
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Висновки і рекомендації Венеціанської комісії з електронного декларування можна імплементувати по пунктах, - радник глави ОП Подоляк

Висновки і рекомендації Венеціанської комісії з електронного декларування можна імплементувати по пунктах, - радник глави ОП Подоляк

Висновки Венеціанської комісії щодо рішень Конституційного суду України в частині електронного декларування абсолютно практичні, їх можна брати та імплементувати буквально по пунктах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Венеціанська комісія дуже швидко і змістовно відреагувала на звернення Президента Володимира Зеленського з проханням оцінити ситуацію, що склалася після скандального рішення Конституційного суду щодо демонтажу електронного декларування. Висновки Венеціанської комісії абсолютно практичні, їх можна брати й імплементувати буквально по пунктах", - зазначив він.

Так, за його словами, була підтримана позиція Президента Зеленського про те, що за умисні і в значному масштабі порушення при декларуванні має бути реальна кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі.

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Також Подоляк заявив, що Венеціанська комісія підтримала позицію Президента про те, що КСУ має приймати виключно обґрунтовані рішення і не може виходити за рамки своїх конституційних повноважень, у тому числі перебираючи на себе функції парламенту.

Крім того, радник голови ОП підкреслив, що комісією підтримана оцінка про те, що діяльність КСУ має бути реформована.

"Венеціанська комісія дуже чітко розписала, які рішення можуть бути ухвалені. Наприклад, це стосується недопущення конфлікту інтересів з боку суддів, уточнення порядку прийняття рішень, гласного формату роботи Конституційного суду. Все це може бути і має бути реалізоване досить швидко", - сказав Подоляк.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) КС (1427) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+3
Блін! Харя падляка нагадує мені роки моєї комсомольської юності! Там такі дебіли в тренді були. А я зараз могла б стати звіздою інстаграму, якщо воно б мені було б надо!)))
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11.12.2020 21:15
+2
Має бути реальна,адекватна відповідальність ,а не або,або!!)))
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11.12.2020 20:38
+2
Для того,что бы ПОДОБНОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ, АНТИНАРОДНОЙ ситуации не возникало - УКРАИНЕ НУЖЕН настоящий ПРЕЗИДЕНТ!!!... Сильный и патриотичный, приверженный реформам и УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. То есть ТОТ лидер, который будет УВАЖАТЬ ВОЛЮ НАРОДА и стремиться вывести страну из ТОГО ТУПИКА, в который она попала благодаря ВОТ ЭТОЙ ПАСКУДНОЙ ЗЕЛЕНИ с багажом абсолютных профанов у власти НЕ ЗНАЮЩЕЙ ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ в итоге. Пока государство будет тратить СИЛЫ НА УЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ с поднявшей голову ПРОПУТИНСКОЙ КОЛОННОЙ, Украина теряет абсолютно ВСЕ ПРИОРИТЕТЫ заработанные ею ещё при том же коррумпированном Порошенко. Но выход есть... И красная линия его лежит в АКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕНОСТИ, ВОЛЕ САМОГО НАРОДА, НАЖИМЕ НА ОП НАШИХ ВОИНОВ-ПАТРИОТОВ.
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11.12.2020 21:03
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Має бути реальна,адекватна відповідальність ,а не або,або!!)))
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11.12.2020 20:38 Відповісти
Никак не пойму в чем уж такая проблема.Любые незаконные доходы являются по УК Украины воровством и хищением и наказание за это четко указаны в уголовном кодексе.
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11.12.2020 20:46 Відповісти
Мают бути реальні строки покарання ,конфіскат ,люстрація родичів !!)))
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11.12.2020 20:58 Відповісти
Люстрация?Есть реальный налогооложеный доход всех родственников а что выше является воровством,корупцией или скрытием доходов а наказание за эти преступления четко указаны в Уголовном Кодексе Украины и нахер здесь Конституция Украины.
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11.12.2020 21:03 Відповісти
Для того,что бы ПОДОБНОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ, АНТИНАРОДНОЙ ситуации не возникало - УКРАИНЕ НУЖЕН настоящий ПРЕЗИДЕНТ!!!... Сильный и патриотичный, приверженный реформам и УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. То есть ТОТ лидер, который будет УВАЖАТЬ ВОЛЮ НАРОДА и стремиться вывести страну из ТОГО ТУПИКА, в который она попала благодаря ВОТ ЭТОЙ ПАСКУДНОЙ ЗЕЛЕНИ с багажом абсолютных профанов у власти НЕ ЗНАЮЩЕЙ ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ в итоге. Пока государство будет тратить СИЛЫ НА УЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ с поднявшей голову ПРОПУТИНСКОЙ КОЛОННОЙ, Украина теряет абсолютно ВСЕ ПРИОРИТЕТЫ заработанные ею ещё при том же коррумпированном Порошенко. Но выход есть... И красная линия его лежит в АКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕНОСТИ, ВОЛЕ САМОГО НАРОДА, НАЖИМЕ НА ОП НАШИХ ВОИНОВ-ПАТРИОТОВ.
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11.12.2020 21:03 Відповісти
К сожалению у нас этого никогда НЕБУДЕТ так как избирательные законы понапринимали так что никто не жеаемый туда не попадет.
Во первых того нежелаемого кто имеет хоть какой-то шанс пройти хотя-бы в депутаты уничтожают еще до избирательной компании.
Во вторых чтобы быть зарегистрированым в кандидаты нужно внести милионные залоги что чесный человек и за всю жизнь не заработает.
А по третих у кого таких денег нету то их занимает у тех кто в этом заинтересован тоесть кандидат еще не ставший ни депутатом ни Президентом уже продан спонсору и обязан в первую очередь работать на спонсора.
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11.12.2020 21:14 Відповісти
Зелена пліснява поступово та послідовно здає інтереси України , нищить все що було здобуто попередниками !!)))
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11.12.2020 21:14 Відповісти
Блін! Харя падляка нагадує мені роки моєї комсомольської юності! Там такі дебіли в тренді були. А я зараз могла б стати звіздою інстаграму, якщо воно б мені було б надо!)))
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11.12.2020 21:15 Відповісти
панове веніціанці, мене ібуть, що робити??? сраку забери, баран......
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11.12.2020 21:36 Відповісти
Венеціанка лише повторила рекомендації суддів КСУ,яких барани з ОПи не хочуть чути.
Те,що за будь-якого президента вирішилося б за тиждень,у Зєлі тягнеться вже півтора місяця.
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11.12.2020 21:55 Відповісти
Венеціанська комісія через відсутність повноважень не може рекомендувати, що для перезапуску антикорреформи, судової, правоохороних систем, економіки та оборони Україні потрібні перевибори ВР і преза. На жаль.
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11.12.2020 22:35 Відповісти
Імплемента́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. impleo - «наповнюю», «виконую») - здійснення, виконання державою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародних правових норм. Кожна держава сама визначає методи і засоби імплементації. У міжнародному договорі також може бути передбачена необхідність видання закону чи іншого акта для його здійснення. Перетворення норм міжнародного права на норми внутрішньодержавного.--------А чому ж не сказати просто----Висновки і рекомендації Венеціанської комісії з електронного декларування можна виконати по пунктах.
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11.12.2020 22:36 Відповісти
 
 