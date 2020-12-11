У КС побачили у висновках Венеціанської комісії підтвердження легітимності своїх рішень

Висновок Венеціанської Комісії свідчить, що рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо електронного декларування є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави

Про це йдеться в заяві пресслужби КС в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України констатує, що відповідно до висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська Комісія) та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню", - говориться в повідомленні.

Як зауважують в КСУ, у своїх висновках Венеційська Комісія та Генеральний директорат дали рекомендації Верховній Раді України щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного Рішення Конституційного Суду України.

Також, стверджують у КС, у процесі підготовки документу, вказані авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду України.

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"Навпаки, вони наголосили, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль Конституційного Суду України та мають виконувати його рішення. Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеційської Комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту", - заявили в КСУ.

У заяві Конституційний Суд також застерігає від маніпулювання висновком Венеціанської комісії.

"З метою запобігання маніпулюванню навколо цього питання, наголошуємо, що рішення Конституційного Суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеційської Комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. Фактично, робота над виконанням зазначеного рішення Конституційного Суду України розпочалася задовго до ухвалення висновку органів Ради Європи, що свідчить про конструктивну співпрацю відповідних органів, спрямовану на виконання рішення КСУ та приведення закону у відповідність до вимог Конституції України", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим, у КС визнали, що висновок містить низку критичних зауважень.

"Висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. Усі вони вивчаються суддями Конституційного Суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень", - повідомили в КСУ.