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Новини Конституційна криза
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У КС побачили у висновках Венеціанської комісії підтвердження легітимності своїх рішень

У КС побачили у висновках Венеціанської комісії підтвердження легітимності своїх рішень

Висновок Венеціанської Комісії свідчить, що рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня щодо електронного декларування є легітимним та підлягає безумовному виконанню з боку держави

Про це йдеться в заяві пресслужби КС в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд України констатує, що відповідно до висновку Європейської комісії за демократію через право (Венеційська Комісія) та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи рішення Конституційного Суду України №13-р/2020, попри критичні зауваження до його мотивації, є легітимним та таким, що підлягає виконанню", - говориться в повідомленні.

Як зауважують в КСУ, у своїх висновках Венеційська Комісія та Генеральний директорат дали рекомендації Верховній Раді України щодо напрямів зміни законодавства на виконання зазначеного Рішення Конституційного Суду України.

Також, стверджують у КС, у процесі підготовки документу, вказані авторитетні органи Ради Європи не дійшли висновку про необхідність зміни складу суддів Конституційного Суду України.

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"Навпаки, вони наголосили, що органи державної влади повинні поважати конституційну роль Конституційного Суду України та мають виконувати його рішення. Водночас окремі політики у засобах масової інформації подають своє трактування висновку Венеційської Комісії у вигідному їм світлі, викривлюючи при цьому справжню сутність його змісту", - заявили в КСУ.

У заяві Конституційний Суд також застерігає від маніпулювання висновком Венеціанської комісії.

"З метою запобігання маніпулюванню навколо цього питання, наголошуємо, що рішення Конституційного Суду України є легітимним та таким, що підлягає виконанню з урахуванням висновку Венеційської Комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. Фактично, робота над виконанням зазначеного рішення Конституційного Суду України розпочалася задовго до ухвалення висновку органів Ради Європи, що свідчить про конструктивну співпрацю відповідних органів, спрямовану на виконання рішення КСУ та приведення закону у відповідність до вимог Конституції України", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим, у КС визнали, що висновок містить низку критичних зауважень.

"Висновок містить низку критичних зауважень до вказаного рішення, зокрема, щодо аргументації в мотивувальній частині, порядку вирішення конфлікту інтересів по заявленим відводам суддів, можливих наслідків щодо прийнятого законодавства по боротьбі з корупцією та інших питань. Усі вони вивчаються суддями Конституційного Суду України для врахування при подальшому напрацюванні рішень", - повідомили в КСУ.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) КС (1427)


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Топ коментарі
+10
То, что вы пид@ры, еще не означает , что вас надо уважать.
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11.12.2020 20:27
+6
Тільки в Україні зрадники, вороги і корупціонери можуть безкарно вимагати до себе поваги,замість того щоб сидіти довічно з конфіскацією.ГАНЬБА.
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11.12.2020 20:43
+6
Я не розумію ,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему !!)))
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11.12.2020 20:46
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То, что вы пид@ры, еще не означает , что вас надо уважать.
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11.12.2020 20:27 Відповісти
Вони рахують, що ми маємо поважати права .....шанувальників СЛІПОЇ жінки (ідола правосуддя)
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11.12.2020 21:13 Відповісти
Еще одни легитимные как шапкокрад ))) Вы дятлы судейские прочитайте до конца выводы и предложения Там рекомендовано вас разогнать
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11.12.2020 21:22 Відповісти
Первый вопрос - какую зарплату получает КС ? Второй вопрос - какая польза от КС ? Тоесть хочу узнать КПД этого КС !
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11.12.2020 20:34 Відповісти
ПРоституційний суд ..в*яже під себе !
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11.12.2020 20:39 Відповісти
тут уже не о пользе речь, а хотя бы об отсутствии вреда. Но и с этим не фортануло...
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11.12.2020 20:47 Відповісти
Зразу видно сутність і кваліфікацію нашого КСУ. В повазі до інституції Конституційного суду європейців вони бачать повагу до себе і свою правоту. Однак тут все навпаки, і там і натяку немає на повагу до нашого КМУ. А навпаки говориться що тут потрібні термінові рішення. щоб забезпечити Украхну від цих зас..ців.
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11.12.2020 20:42 Відповісти
Тільки в Україні зрадники, вороги і корупціонери можуть безкарно вимагати до себе поваги,замість того щоб сидіти довічно з конфіскацією.ГАНЬБА.
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11.12.2020 20:43 Відповісти
Я тщетно пытаюсь подобрать в своём словарном запасе цензурные проклятья в адрес того КС. Пока безуспешно.
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11.12.2020 20:46 Відповісти
Нет слов ,одни междометия !!)))
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11.12.2020 20:47 Відповісти
Да нет, оно конечно можно, просто тут как бэ форум, тут люди бывают. Стыдно однако такое извергать на непричастных людей.
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11.12.2020 20:50 Відповісти
Мона,але не тре !!!)))
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11.12.2020 20:54 Відповісти
Я не розумію ,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему !!)))
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11.12.2020 20:46 Відповісти
Никак. А отсюда вывод-либо она гигнется окончательно, лбо разгонят и так-так придётся начинать всё с нуля.
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11.12.2020 20:52 Відповісти
Стопудово ,лише демонтаж до нуля !!)))
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11.12.2020 20:55 Відповісти
Даже если бы шла речь о конце Вселенной, сначала потребовалось бы разрушить Вселенную, а лишь потом канцелярии (с) Лем
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11.12.2020 20:58 Відповісти
Не бери взятки и живи по закону и никто давить из-за поданной декларации не сможет. Конституционные судьи обычные коррупционеры-взяточники на высших государственных должностях на мыло их!
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11.12.2020 20:47 Відповісти
Саме так.тому вони стидливо промовчали про конфлікт інтересів окремих суддів, про який заявила ВК. А при конфлікті інтересів участі у прийнятті рішень ці судді брати не мали. А отже і кворуму б не було. І само собою цього резонансного рішення теж. Це я без матюків, старався дуже.
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11.12.2020 21:13 Відповісти
Мда, моча в глаза. Читаю заключение еврпейцев и вижу кучу замечаний по решению КСУ.

Забавно, что КСУ еще и путают легитимность и легальность/законность.
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11.12.2020 20:49 Відповісти
У КС побачили у висновках Венеціанської комісії підтвердження легітимності своїх рішень - Цензор.НЕТ 4890
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11.12.2020 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=te0NW704eu8 Мама, я хочу Пикачу
Вроде этот, как его, .... забей, поёт)))
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11.12.2020 21:00 Відповісти
Не бери хабарі....мммм,та щоб ти жив на одну з/п радник !!!))))
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11.12.2020 20:50 Відповісти
Ну не знаю... Я увидел только "ребята, не расстреливайте их пока". А вот легитимность... У нас уже есть "легитимный" в Ростове. Можем и этим на билетик скинуться
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11.12.2020 20:59 Відповісти
От одразу ж скинусь на квитки зелєбобам до растова! Пшлі нах, тварюки малороські! Не житимите ви в Україні ! Бо це не ваша земля! Хіба, що пограбувати . Пшлінах, дибіли беніни!
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11.12.2020 21:46 Відповісти
Закон, что дышло.. вся суть украинского правосудия, которую КС только закрепил
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11.12.2020 21:06 Відповісти
Тобто,"побачили" ? А працівники Цензора щось інше побачили ?
Може,різний текст читали ?
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11.12.2020 21:14 Відповісти
Они видят то что им нравится, вот и весь наш суд, конституционный...
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11.12.2020 21:42 Відповісти
Все это маневры возле продажи земли с надрами водой и лесами. Если были в КС уверены
его бы не подставили.Он последняя перепона перед распродажей теретории. Но буратинам все не до этого, есть и поважнее дела, как уберечься от ковида например. А что детей по миру пустят без страны то не так важно.
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12.12.2020 07:50 Відповісти
 
 