В КС увидели в выводах Венецианской комиссии подтверждение легитимности своих решений

Заключение Венецианской комиссии ссвидетельствует, что решение Конституционного Суда Украины от 27 октября по электронному декларированию является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КС в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины констатирует, что согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КСУ, в своих выводах Венецианская комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде Украины относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины.

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда Украины.

"Напротив, они отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного Суда Украины и должны выполнять его решения. В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания", - заявили в КСУ.

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В заявлении Конституционный Суд также предостерегает от манипулирования заключением Венецианской комиссии.

"С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса подчеркиваем, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы. Фактически, работа над исполнением указанного решения Конституционного Суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на исполнение решения КСУ и приведение закона в соответствие с требованиями Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в КСУ признали, что заключение Венецианской комиссии содержит ряд критических замечаний.

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"Заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, относительно аргументации в мотивировочной части, порядка разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий в отношении принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", - сообщили в КСУ.