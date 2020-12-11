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Новости Конституционный кризис
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В КС увидели в выводах Венецианской комиссии подтверждение легитимности своих решений

В КС увидели в выводах Венецианской комиссии подтверждение легитимности своих решений

Заключение Венецианской комиссии ссвидетельствует, что решение Конституционного Суда Украины от 27 октября по электронному декларированию является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КС в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд Украины констатирует, что согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КСУ, в своих выводах Венецианская комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде Украины относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины.

Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда Украины.

"Напротив, они отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного Суда Украины и должны выполнять его решения. В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания", - заявили в КСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства

В заявлении Конституционный Суд также предостерегает от манипулирования заключением Венецианской комиссии.

"С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса подчеркиваем, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы. Фактически, работа над исполнением указанного решения Конституционного Суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на исполнение решения КСУ и приведение закона в соответствие с требованиями Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В то же время в КСУ признали, что заключение Венецианской комиссии содержит ряд критических замечаний.

Также читайте: Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по реформе Конституционного Суда Украины

"Заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, относительно аргументации в мотивировочной части, порядка разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий в отношении принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", - сообщили в КСУ.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) КС (2248)


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Топ комментарии
+10
То, что вы пид@ры, еще не означает , что вас надо уважать.
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11.12.2020 20:27
+6
Тільки в Україні зрадники, вороги і корупціонери можуть безкарно вимагати до себе поваги,замість того щоб сидіти довічно з конфіскацією.ГАНЬБА.
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11.12.2020 20:43
+6
Я не розумію ,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему !!)))
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11.12.2020 20:46
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Правила форума Совет форумчан
То, что вы пид@ры, еще не означает , что вас надо уважать.
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11.12.2020 20:27 Ответить
Вони рахують, що ми маємо поважати права .....шанувальників СЛІПОЇ жінки (ідола правосуддя)
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11.12.2020 21:13 Ответить
Еще одни легитимные как шапкокрад ))) Вы дятлы судейские прочитайте до конца выводы и предложения Там рекомендовано вас разогнать
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11.12.2020 21:22 Ответить
Первый вопрос - какую зарплату получает КС ? Второй вопрос - какая польза от КС ? Тоесть хочу узнать КПД этого КС !
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11.12.2020 20:34 Ответить
ПРоституційний суд ..в*яже під себе !
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11.12.2020 20:39 Ответить
тут уже не о пользе речь, а хотя бы об отсутствии вреда. Но и с этим не фортануло...
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11.12.2020 20:47 Ответить
Зразу видно сутність і кваліфікацію нашого КСУ. В повазі до інституції Конституційного суду європейців вони бачать повагу до себе і свою правоту. Однак тут все навпаки, і там і натяку немає на повагу до нашого КМУ. А навпаки говориться що тут потрібні термінові рішення. щоб забезпечити Украхну від цих зас..ців.
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11.12.2020 20:42 Ответить
Тільки в Україні зрадники, вороги і корупціонери можуть безкарно вимагати до себе поваги,замість того щоб сидіти довічно з конфіскацією.ГАНЬБА.
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11.12.2020 20:43 Ответить
Я тщетно пытаюсь подобрать в своём словарном запасе цензурные проклятья в адрес того КС. Пока безуспешно.
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11.12.2020 20:46 Ответить
Нет слов ,одни междометия !!)))
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11.12.2020 20:47 Ответить
Да нет, оно конечно можно, просто тут как бэ форум, тут люди бывают. Стыдно однако такое извергать на непричастных людей.
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11.12.2020 20:50 Ответить
Мона,але не тре !!!)))
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11.12.2020 20:54 Ответить
Я не розумію ,яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему !!)))
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11.12.2020 20:46 Ответить
Никак. А отсюда вывод-либо она гигнется окончательно, лбо разгонят и так-так придётся начинать всё с нуля.
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11.12.2020 20:52 Ответить
Стопудово ,лише демонтаж до нуля !!)))
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11.12.2020 20:55 Ответить
Даже если бы шла речь о конце Вселенной, сначала потребовалось бы разрушить Вселенную, а лишь потом канцелярии (с) Лем
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11.12.2020 20:58 Ответить
Не бери взятки и живи по закону и никто давить из-за поданной декларации не сможет. Конституционные судьи обычные коррупционеры-взяточники на высших государственных должностях на мыло их!
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11.12.2020 20:47 Ответить
Саме так.тому вони стидливо промовчали про конфлікт інтересів окремих суддів, про який заявила ВК. А при конфлікті інтересів участі у прийнятті рішень ці судді брати не мали. А отже і кворуму б не було. І само собою цього резонансного рішення теж. Це я без матюків, старався дуже.
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11.12.2020 21:13 Ответить
Мда, моча в глаза. Читаю заключение еврпейцев и вижу кучу замечаний по решению КСУ.

Забавно, что КСУ еще и путают легитимность и легальность/законность.
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11.12.2020 20:49 Ответить
У КС побачили у висновках Венеціанської комісії підтвердження легітимності своїх рішень - Цензор.НЕТ 4890
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11.12.2020 20:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=te0NW704eu8 Мама, я хочу Пикачу
Вроде этот, как его, .... забей, поёт)))
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11.12.2020 21:00 Ответить
Не бери хабарі....мммм,та щоб ти жив на одну з/п радник !!!))))
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11.12.2020 20:50 Ответить
Ну не знаю... Я увидел только "ребята, не расстреливайте их пока". А вот легитимность... У нас уже есть "легитимный" в Ростове. Можем и этим на билетик скинуться
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11.12.2020 20:59 Ответить
От одразу ж скинусь на квитки зелєбобам до растова! Пшлі нах, тварюки малороські! Не житимите ви в Україні ! Бо це не ваша земля! Хіба, що пограбувати . Пшлінах, дибіли беніни!
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11.12.2020 21:46 Ответить
Закон, что дышло.. вся суть украинского правосудия, которую КС только закрепил
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11.12.2020 21:06 Ответить
Тобто,"побачили" ? А працівники Цензора щось інше побачили ?
Може,різний текст читали ?
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11.12.2020 21:14 Ответить
Они видят то что им нравится, вот и весь наш суд, конституционный...
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11.12.2020 21:42 Ответить
Все это маневры возле продажи земли с надрами водой и лесами. Если были в КС уверены
его бы не подставили.Он последняя перепона перед распродажей теретории. Но буратинам все не до этого, есть и поважнее дела, как уберечься от ковида например. А что детей по миру пустят без страны то не так важно.
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12.12.2020 07:50 Ответить
 
 