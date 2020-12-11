Выводы и рекомендации Венецианской комиссии по электронному декларированию можно имплементировать по пунктам, - советник главы ОП Подоляк

Выводы Венецианской комиссии относительно решений Конституционного суда Украины в части электронного декларирования абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

"Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение Президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам ", - отметил он.

Так, по его словам, была поддержана позиция Президента Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

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Также Подоляк заявил, что Венецианская комиссия поддержала позицию Президента о том, что КСУ должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента.

Кроме того, советник председателя ОП подчеркнул, что комиссией поддержана отметка о том, что деятельность КСУ должна быть реформирована.

"Венецианская комиссия очень четко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Все это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро", - сказал Подоляк.

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