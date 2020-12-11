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Новости Конституционный кризис
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Выводы и рекомендации Венецианской комиссии по электронному декларированию можно имплементировать по пунктам, - советник главы ОП Подоляк

Выводы и рекомендации Венецианской комиссии по электронному декларированию можно имплементировать по пунктам, - советник главы ОП Подоляк

Выводы Венецианской комиссии относительно решений Конституционного суда Украины в части электронного декларирования абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

"Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение Президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам ", - отметил он.

Так, по его словам, была поддержана позиция Президента Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Также смотрите: Зеленский принял участие в заседании Венецианской комиссии. ФОТО

Также Подоляк заявил, что Венецианская комиссия поддержала позицию Президента о том, что КСУ должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента.

Кроме того, советник председателя ОП подчеркнул, что комиссией поддержана отметка о том, что деятельность КСУ должна быть реформирована.

"Венецианская комиссия очень четко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Все это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро", - сказал Подоляк.

Также читайте: В КС увидели в выводах Венецианской комиссии подтверждение легитимности своих решений

Автор: 

Венецианская комиссия (423) КС (2248) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+3
Блін! Харя падляка нагадує мені роки моєї комсомольської юності! Там такі дебіли в тренді були. А я зараз могла б стати звіздою інстаграму, якщо воно б мені було б надо!)))
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11.12.2020 21:15
+2
Має бути реальна,адекватна відповідальність ,а не або,або!!)))
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11.12.2020 20:38
+2
Для того,что бы ПОДОБНОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ, АНТИНАРОДНОЙ ситуации не возникало - УКРАИНЕ НУЖЕН настоящий ПРЕЗИДЕНТ!!!... Сильный и патриотичный, приверженный реформам и УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. То есть ТОТ лидер, который будет УВАЖАТЬ ВОЛЮ НАРОДА и стремиться вывести страну из ТОГО ТУПИКА, в который она попала благодаря ВОТ ЭТОЙ ПАСКУДНОЙ ЗЕЛЕНИ с багажом абсолютных профанов у власти НЕ ЗНАЮЩЕЙ ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ в итоге. Пока государство будет тратить СИЛЫ НА УЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ с поднявшей голову ПРОПУТИНСКОЙ КОЛОННОЙ, Украина теряет абсолютно ВСЕ ПРИОРИТЕТЫ заработанные ею ещё при том же коррумпированном Порошенко. Но выход есть... И красная линия его лежит в АКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕНОСТИ, ВОЛЕ САМОГО НАРОДА, НАЖИМЕ НА ОП НАШИХ ВОИНОВ-ПАТРИОТОВ.
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11.12.2020 21:03
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Має бути реальна,адекватна відповідальність ,а не або,або!!)))
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11.12.2020 20:38 Ответить
Никак не пойму в чем уж такая проблема.Любые незаконные доходы являются по УК Украины воровством и хищением и наказание за это четко указаны в уголовном кодексе.
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11.12.2020 20:46 Ответить
Мают бути реальні строки покарання ,конфіскат ,люстрація родичів !!)))
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11.12.2020 20:58 Ответить
Люстрация?Есть реальный налогооложеный доход всех родственников а что выше является воровством,корупцией или скрытием доходов а наказание за эти преступления четко указаны в Уголовном Кодексе Украины и нахер здесь Конституция Украины.
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11.12.2020 21:03 Ответить
Для того,что бы ПОДОБНОЙ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ, АНТИНАРОДНОЙ ситуации не возникало - УКРАИНЕ НУЖЕН настоящий ПРЕЗИДЕНТ!!!... Сильный и патриотичный, приверженный реформам и УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. То есть ТОТ лидер, который будет УВАЖАТЬ ВОЛЮ НАРОДА и стремиться вывести страну из ТОГО ТУПИКА, в который она попала благодаря ВОТ ЭТОЙ ПАСКУДНОЙ ЗЕЛЕНИ с багажом абсолютных профанов у власти НЕ ЗНАЮЩЕЙ ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ в итоге. Пока государство будет тратить СИЛЫ НА УЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ с поднявшей голову ПРОПУТИНСКОЙ КОЛОННОЙ, Украина теряет абсолютно ВСЕ ПРИОРИТЕТЫ заработанные ею ещё при том же коррумпированном Порошенко. Но выход есть... И красная линия его лежит в АКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕНОСТИ, ВОЛЕ САМОГО НАРОДА, НАЖИМЕ НА ОП НАШИХ ВОИНОВ-ПАТРИОТОВ.
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11.12.2020 21:03 Ответить
К сожалению у нас этого никогда НЕБУДЕТ так как избирательные законы понапринимали так что никто не жеаемый туда не попадет.
Во первых того нежелаемого кто имеет хоть какой-то шанс пройти хотя-бы в депутаты уничтожают еще до избирательной компании.
Во вторых чтобы быть зарегистрированым в кандидаты нужно внести милионные залоги что чесный человек и за всю жизнь не заработает.
А по третих у кого таких денег нету то их занимает у тех кто в этом заинтересован тоесть кандидат еще не ставший ни депутатом ни Президентом уже продан спонсору и обязан в первую очередь работать на спонсора.
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11.12.2020 21:14 Ответить
Зелена пліснява поступово та послідовно здає інтереси України , нищить все що було здобуто попередниками !!)))
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11.12.2020 21:14 Ответить
Блін! Харя падляка нагадує мені роки моєї комсомольської юності! Там такі дебіли в тренді були. А я зараз могла б стати звіздою інстаграму, якщо воно б мені було б надо!)))
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11.12.2020 21:15 Ответить
панове веніціанці, мене ібуть, що робити??? сраку забери, баран......
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11.12.2020 21:36 Ответить
Венеціанка лише повторила рекомендації суддів КСУ,яких барани з ОПи не хочуть чути.
Те,що за будь-якого президента вирішилося б за тиждень,у Зєлі тягнеться вже півтора місяця.
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11.12.2020 21:55 Ответить
Венеціанська комісія через відсутність повноважень не може рекомендувати, що для перезапуску антикорреформи, судової, правоохороних систем, економіки та оборони Україні потрібні перевибори ВР і преза. На жаль.
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11.12.2020 22:35 Ответить
Імплемента́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. impleo - «наповнюю», «виконую») - здійснення, виконання державою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародних правових норм. Кожна держава сама визначає методи і засоби імплементації. У міжнародному договорі також може бути передбачена необхідність видання закону чи іншого акта для його здійснення. Перетворення норм міжнародного права на норми внутрішньодержавного.--------А чому ж не сказати просто----Висновки і рекомендації Венеціанської комісії з електронного декларування можна виконати по пунктах.
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11.12.2020 22:36 Ответить
 
 