Законопроект, восстанавливающий полномочия НАПК, может быть проголосован на этой неделе, - Разумков

На текущей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о возобновлении работы Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также об особенностях составления админпротоколов о коррупции судей.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый Берег".

"Была создана рабочая группа, она действительно работает над тремя вопросами, один из которых уже решен — это законопроект об электронном декларировании. Он был проголосован на прошлой неделе в стенах парламента. Второй аспект — это вопросы, связанные с урегулированием работы НАПК, с теми выводами, которые были сделаны Конституционным Судом. И также два законопроекта, зарегистрированные профильным комитетом, и я надеюсь, что на этой неделе они будут проголосованы", - сказал Разумков.

Он также считает необходимым принять закон о регламенте Конституционного Суда. По мнению Разумкова, поскольку парламент "живет по таким правилам, и другие тоже должны жить по таким правилам".

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Антикоррупционный комитет Рады рассмотрел два законопроекта рабочей группы, которые возвращают институциональный механизм предотвращения коррупции и полномочия Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, и одобрил их.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.