Рада розблокувала роботу НАЗК

Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного Суду України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За законопроєкт №4470 проголосували 300 нардепів.

Закон відновлює повноваження НАЗК, зокрема стосовно суддів і суддів КСУ.

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Документ вносить зміни до ЗУ "Про запобігання корупції", якими забезпечується повноцінне функціонування НАЗК, відомство наділяють необхідними повноваженнями й правами.

Закон прописує порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення таких дій суддями або суддями КСУ.

В законі передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також вводиться правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів, прописаний порядок контролю, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування; а також порядок здійснення деяких додаткових заходів фінконтролю.

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Наголосимо, відповідно до закону, перевірку всіх декларацій здійснює НАЗК, але введений механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього чиниться тиск.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.