Рада схвалила механізм вручення суддям протоколів про адмінпорушення

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4471 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складання протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 і 188-46, 212-15 щодо судді, судді Конституційного Суду України. Цей документ також відновлює повноваження Національного агентства із запобігання корупції.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

325 голосами "за" законопроєкт прийнятий за основу і 321 голосом - в цілому.

Законопроєкт №4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У документі прописали особливості вручення протоколів про адміністративні правопорушення суддям.

Основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. Відповідно до закону, судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або глави Конституційного суду - для судді цього суду.

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Однак якщо НАЗК не отримало у встановлені терміни пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.

Нагадаємо, Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт для розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, яка була заблокована після скандального рішення КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.