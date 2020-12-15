Раді залишилося проголосувати ще один законопроєкт щодо врегулювання конституційної кризи, - "слуга народу" Монастирський

У Верховній Раді до кінця тижня зареєструють ще один законопроєкт щодо врегулювання конституційної кризи.

Про це розповів у коментарі журналістам керівник робочої групи з врегулювання конституційної кризи, глава Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція "Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми відновили повноваження НАЗК і встановили особливості у перевірці декларації суддів – так, як це вимагав Конституційний Суд у своєму рішенні. Ці законопроєкти проголосовані за основу і в цілому, понад 300 голосів за обидва законопроєкти. Це говорить про те, що парламент зміг знайти той компроміс, який був потрібний між відновленням антикорупційної інфраструктури - з одного боку і, з іншого - виконанням позиції КС, щоб не допустити тиску на суддів", - сказав парламентарій.

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"І залишилася третина - з вдосконалення процедури роботи Конституційного Суду. Зараз робоча група завершує роботу над даним законопроєктом, вона ведеться активно, я прогнозую що до кінця цього, або на наступному тижні буде зареєстрований четвертий законопроєкт, який повинен завершити повноваження робочої групи (за рішенням конституційної кризи. - Ред)", - додав Монастирський.