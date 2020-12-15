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акциз (379) бюджет (4456) ВР (27381) Зеленский (19056) Киев (24766) Кличко (4455) местное самоуправление (251) топливо (625) Разумков Дмитрий (1520)

Кличко: Местные бюджеты потеряют 7,5 млрд гривен из-за решения Верховной Рады

Кличко: Местные бюджеты потеряют 7,5 млрд гривен из-за решения Верховной Рады

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не допустить потери 7,5 млрд грн местными бюджетами.

Об этом говорится в его обращении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и председателям депутатских фракций, опубликованном на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские громады – села, поселки, города – обеспокоены тем, что в недавно принятых Верховной Радой Украины законах о поддержке предпринимателей на 2021 год такая поддержка предусмотрена за счет средств местных бюджетов. В частности, со следующего года прекращается зачисление в местные бюджеты части (13,44%) акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего. Вследствие такого решения громады потеряют 7,5 млрд гривен. В то же время государство потеряет эффективный инструмент борьбы с тенизацией в сфере обращения горючего", – говорится в обращении Виталия Кличко.

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Кличко отмечает, что отчисления части акцизного налога с горючего в местные бюджеты было введено в 2015 году в качестве компенсации за уменьшения поступлений от НДФЛ с 75 до 60%, отмену субвенции на коммунальное дорожное хозяйство, ряда других налоговых платежей. Местный акциз с топлива для громад – это существенный финансовый ресурс на развитие: социальная инфраструктура, местные дороги, образовательные и медицинские учреждения, спортивные и детские площадки.

"Отмена местного акциза на топливо приведет к критическим социальным последствиям для населения Украины. Громады потеряют надежный источник поступлений в местные бюджеты во время экономического кризиса, вызванного пандемией и, как результат, возможность содержать учреждения образования и здравоохранения; финансировать зарплаты учителей, воспитателей, врачей; осуществлять закупки медикаментов и медицинского оборудования, необходимых сегодня для помощи больным COVID-19. Ведь для многих громад акциз с топлива приносит до 50% доходов в местные бюджеты", – отмечает Кличко.

Кличко от имени Ассоциации городов Украины также призвал Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, председателей депутатских фракций и групп поддержать сохранение на постоянной основе зачисления в доходы общего фонда бюджетов местного самоуправления 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего.

"Убежден, что это позволит не допустить роста дефицита местных бюджетов и будет способствовать обеспечению финансовой состоятельности местного самоуправления как достижения децентрализации", – резюмировал Кличко.

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Топ комментарии
+7
Потому что вся зелень экономически безграмотная и в этом отношении может только копировать своего учителя Азарова и использовать только рыговско-совдепские "наработки".
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15.12.2020 13:45
+5
А зендону по-фиг, оно, как сказала Мандельша, скоро запалит елку и сдрыснет греть свои булки и зеквадратики опять куда-нидь в Оман.. Блазень тешится.
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15.12.2020 13:41
+5
Чи не занадто послідовно зелена влада знищує все, що захищає Україну, щоб вважати це примітивним незнанням, недалекоглядністю і недосвідченістю?
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15.12.2020 13:52
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о, Віталька прокинувся...
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15.12.2020 13:38 Ответить
Кличко: Місцеві бюджети втратять 7,5 млрд гривень через рішення Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5124
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15.12.2020 15:11 Ответить
отнимают уже поделенное....
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15.12.2020 13:40 Ответить
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15.12.2020 13:45 Ответить
Меньше будете воровать.
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15.12.2020 13:40 Ответить
Ну ты и мразь **********. Все по себе, тварь, судишь, вороватая морда? Бюджеты местные не получать деньги для бюджетников, а тварь кремлевско- зеленогнойная сразу киздит, что Кличко воровать не будет. Когда же вы манкурты уже уе... навсегда в свой конченный мордор, лаптеногие баблалайки и язык у вас , наконец- то , отсохнет! Мозги и совесть вам при рождению даже даны не были.
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15.12.2020 13:57 Ответить
Виталя? Узнал тебя.
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15.12.2020 14:00 Ответить
Та щас ... Вспоминается анекдот про батю-алкоголоика, которому зарплату уменьшили.
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15.12.2020 16:33 Ответить
А зендону по-фиг, оно, как сказала Мандельша, скоро запалит елку и сдрыснет греть свои булки и зеквадратики опять куда-нидь в Оман.. Блазень тешится.
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15.12.2020 13:41 Ответить
с 1го января ещё массово закрываются ФОПы, поступления в бюджет от них тоже прекратятся, он просто этого ещё не знает
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15.12.2020 13:42 Ответить
Не ходите дети в класс, ваш учитель - фантомас!
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15.12.2020 13:47 Ответить
молодец, теперь давай куплет
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15.12.2020 13:50 Ответить
Потому что вся зелень экономически безграмотная и в этом отношении может только копировать своего учителя Азарова и использовать только рыговско-совдепские "наработки".
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15.12.2020 13:45 Ответить
Кличко: Местные бюджеты потеряют 7,5 млрд гривен из-за решения Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7509
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15.12.2020 13:52 Ответить
Чи не занадто послідовно зелена влада знищує все, що захищає Україну, щоб вважати це примітивним незнанням, недалекоглядністю і недосвідченістю?
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15.12.2020 13:52 Ответить
Местные бюджеты потеряли,! это правда !! А вы скажите кто на этом нажился!! Что это за полу- правда такая!!
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15.12.2020 14:42 Ответить
ЗЕкоманда повертає все взад, все у вас відібрати, а потім по крихті видавати щоб ви раділи яка добра влада.
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15.12.2020 15:17 Ответить
В Украине децентрализация вообще то и идет война! Это означает, что 75% средств остается в тех же районах, где эти деньги были заработаны. И нет ничего страшного в том, чтобы за счет местных бюджетов была бы выделена эта жалкая единоразовая помощь людям с кучей условий, по которым не факт, что люди и получат.
Свои деньги Кличко считать научился, а вот свои обязательства легко забывает.
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15.12.2020 18:35 Ответить
 
 