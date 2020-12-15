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акциз (414) бюджет (2950) ВР (14832) Зеленський (22448) Київ (19122) Кличко (3477) місцеве самоврядування (311) паливо (887) Разумков Дмитро (1526)

Кличко: Місцеві бюджети втратять 7,5 млрд гривень через рішення Верховної Ради

Кличко: Місцеві бюджети втратять 7,5 млрд гривень через рішення Верховної Ради

Мер Києва Віталій Кличко закликав не допустити втрати 7,5 млрд грн місцевими бюджетами.

Про це йдеться в його зверненні до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова і голів депутатських фракцій, опублікованому на сайті Асоціації міст України, яку очолює Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Українські громади – села, селища, міста – занепокоєні тим, що у нещодавно прийнятих Верховною Радою України законах про підтримку підприємців на 2021 рік така підтримка передбачена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з наступного року припиняється зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Внаслідок такого рішення громади втратять 7,5 млрд гривень. В той же час держава втратить ефективний інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального", - йдеться у зверненні Віталія Кличка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко під час відкриття сесії Київради: Нам треба в короткі терміни ухвалити бюджет

Кличко зазначає, що відрахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів було запроваджене у 2015 році як компенсація за зменшення надходжень від ПДФО з 75% до 60%, скасування субвенції на комунальне дорожнє господарство, низки інших податкових платежів. Місцевий акциз з пального для громад – це суттєвий фінансовий ресурс на розвиток: соціальна інфраструктура, місцеві дороги, освітні та медичні заклади, спортивні та дитячі майданчики.

"Скасування місцевого акцизу на пальне призведе до критичних соціальних наслідків для населення України. Громади втратять надійне джерело надходжень до місцевих бюджетів у часи економічної кризи, спричиненої пандемією і, як результат, можливість утримувати заклади освіти та охорони здоров’я; фінансувати зарплати вчителів, вихователів, лікарів; здійснювати закупівлі медикаментів та медичного устаткування, необхідних сьогодні для допомоги хворим на COVID-19. Адже, для багатьох громад акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети", - зауважує Кличко.

Кличко від імені Асоціації міст України також закликав Президента України, Голову Верховної Ради України, голів депутатських фракцій і груп підтримати збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввозиться на митну територію України пального.

"Переконаний, що це дозволить не допустити зростання дефіциту місцевих бюджетів та сприятиме забезпеченню фінансової спроможності місцевого самоврядування як здобутку децентралізації", - резюмував Кличко.

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Топ коментарі
+7
Потому что вся зелень экономически безграмотная и в этом отношении может только копировать своего учителя Азарова и использовать только рыговско-совдепские "наработки".
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15.12.2020 13:45
+5
А зендону по-фиг, оно, как сказала Мандельша, скоро запалит елку и сдрыснет греть свои булки и зеквадратики опять куда-нидь в Оман.. Блазень тешится.
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15.12.2020 13:41
+5
Чи не занадто послідовно зелена влада знищує все, що захищає Україну, щоб вважати це примітивним незнанням, недалекоглядністю і недосвідченістю?
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15.12.2020 13:52
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о, Віталька прокинувся...
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15.12.2020 13:38 Відповісти
Кличко: Місцеві бюджети втратять 7,5 млрд гривень через рішення Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5124
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15.12.2020 15:11 Відповісти
отнимают уже поделенное....
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15.12.2020 13:40 Відповісти
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15.12.2020 13:45 Відповісти
Меньше будете воровать.
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15.12.2020 13:40 Відповісти
Ну ты и мразь **********. Все по себе, тварь, судишь, вороватая морда? Бюджеты местные не получать деньги для бюджетников, а тварь кремлевско- зеленогнойная сразу киздит, что Кличко воровать не будет. Когда же вы манкурты уже уе... навсегда в свой конченный мордор, лаптеногие баблалайки и язык у вас , наконец- то , отсохнет! Мозги и совесть вам при рождению даже даны не были.
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15.12.2020 13:57 Відповісти
Виталя? Узнал тебя.
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15.12.2020 14:00 Відповісти
Та щас ... Вспоминается анекдот про батю-алкоголоика, которому зарплату уменьшили.
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15.12.2020 16:33 Відповісти
А зендону по-фиг, оно, как сказала Мандельша, скоро запалит елку и сдрыснет греть свои булки и зеквадратики опять куда-нидь в Оман.. Блазень тешится.
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15.12.2020 13:41 Відповісти
с 1го января ещё массово закрываются ФОПы, поступления в бюджет от них тоже прекратятся, он просто этого ещё не знает
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15.12.2020 13:42 Відповісти
Не ходите дети в класс, ваш учитель - фантомас!
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15.12.2020 13:47 Відповісти
молодец, теперь давай куплет
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15.12.2020 13:50 Відповісти
Потому что вся зелень экономически безграмотная и в этом отношении может только копировать своего учителя Азарова и использовать только рыговско-совдепские "наработки".
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15.12.2020 13:45 Відповісти
Кличко: Местные бюджеты потеряют 7,5 млрд гривен из-за решения Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7509
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15.12.2020 13:52 Відповісти
Чи не занадто послідовно зелена влада знищує все, що захищає Україну, щоб вважати це примітивним незнанням, недалекоглядністю і недосвідченістю?
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15.12.2020 13:52 Відповісти
Местные бюджеты потеряли,! это правда !! А вы скажите кто на этом нажился!! Что это за полу- правда такая!!
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15.12.2020 14:42 Відповісти
ЗЕкоманда повертає все взад, все у вас відібрати, а потім по крихті видавати щоб ви раділи яка добра влада.
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15.12.2020 15:17 Відповісти
В Украине децентрализация вообще то и идет война! Это означает, что 75% средств остается в тех же районах, где эти деньги были заработаны. И нет ничего страшного в том, чтобы за счет местных бюджетов была бы выделена эта жалкая единоразовая помощь людям с кучей условий, по которым не факт, что люди и получат.
Свои деньги Кличко считать научился, а вот свои обязательства легко забывает.
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15.12.2020 18:35 Відповісти
 
 