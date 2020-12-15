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Наемники РФ на Донбассе проводят масштабные военные сборы, - разведка

Наемники РФ на Донбассе проводят масштабные военные сборы, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия по боевой подготовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противником одновременно проводятся сборы с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений.

"Для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения занятий в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе оборудуют дополнительные окопы и размещают минометы в покинутых домах местных жителей, - разведка
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Топ комментарии
+6
Бубочці не кажіть. Йому ніколи. Він втомився, він їде відпочивать.
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15.12.2020 14:42
+2
Готовятся к мирному решению проблемы оккупированных территорий, к гадалке не ходи.
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15.12.2020 14:32
+1
В Минске договоримся , если что ?
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15.12.2020 14:22
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В Минске договоримся , если что ?
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15.12.2020 14:22 Ответить
это за это им особый статус продлили? ну так они и будут продолжать в том же духе
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15.12.2020 14:27 Ответить
Готовятся к мирному решению проблемы оккупированных территорий, к гадалке не ходи.
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15.12.2020 14:32 Ответить
Бубочці не кажіть. Йому ніколи. Він втомився, він їде відпочивать.
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15.12.2020 14:42 Ответить
Тим часом в ЗСУ припинили прийом військовослужбовцім за контрактом!!!!!!!!!!!!!!! Без пояснень!!!! З середньою укомплектованостю частин 60 % !!! Співпадіння? І чи виподково віслюк хоче виїхати за кордон?!
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15.12.2020 18:07 Ответить
Готовят План Б, - Только вопрос , кто Раньше начнет, а так как нам нельзя Стрелять и до принятия решения проходит до 3 суток и выше , согласование Сценария , утверждение.Исход уже ясен.
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15.12.2020 15:24 Ответить
Пускай собираются, скапливаются. Больше ковидом заразятся и еше и разнесут по частям.
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15.12.2020 15:26 Ответить
Я бы с большим удовольствием прочитал какое-нибудь сообщение на ГУР, а ГУД (Главное Управление Диверсий). Ну там складик с боеприпасами взорвался ... "случайно"
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15.12.2020 16:23 Ответить
Раньше воевали, чтобы отделиться от Украины, а теперь воюют, чтобы присоединиться?
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15.12.2020 18:02 Ответить
И ШО НА КИЕВ ИЛИ НА БЕРЛИН !?) ****** ИХ МАТЕРИ !!!
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15.12.2020 18:05 Ответить
СМЕРТНИЧКИ ТУПОРЫЛЫЕ !!!!
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15.12.2020 18:05 Ответить
Не, у напрвалении ссысрани, засрани и гарода серова, де серут па падъездам.
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15.12.2020 22:06 Ответить
для меня сейчас было открытие, что украинцы воевали на стороне рф в приднестровье...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ну скоты.
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15.12.2020 19:10 Ответить
 
 