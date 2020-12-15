Наемники РФ на Донбассе проводят масштабные военные сборы, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия по боевой подготовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противником одновременно проводятся сборы с расчетами противотанковых ракетных комплексов, снайперами, пулеметчиками, гранатометчиками, операторами технических средств разведки разведывательных подразделений и беспилотных летательных аппаратов артиллерийских подразделений.

"Для оказания методической помощи и с целью контроля за качеством проведения занятий в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК прибыли группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ", - сказано в сообщении.

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