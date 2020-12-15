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Найманці РФ на Донбасі проводять масштабні військові збори, - розвідка

Найманці РФ на Донбасі проводять масштабні військові збори, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів.

"Для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК прибули групи офіцерів управління 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі обладнують додаткові окопи і розміщують міномети в покинутих будинках місцевих жителів, - розвідка

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Топ коментарі
+6
Бубочці не кажіть. Йому ніколи. Він втомився, він їде відпочивать.
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15.12.2020 14:42
+2
Готовятся к мирному решению проблемы оккупированных территорий, к гадалке не ходи.
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15.12.2020 14:32
+1
В Минске договоримся , если что ?
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15.12.2020 14:22
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В Минске договоримся , если что ?
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15.12.2020 14:22 Відповісти
это за это им особый статус продлили? ну так они и будут продолжать в том же духе
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15.12.2020 14:27 Відповісти
Готовятся к мирному решению проблемы оккупированных территорий, к гадалке не ходи.
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15.12.2020 14:32 Відповісти
Бубочці не кажіть. Йому ніколи. Він втомився, він їде відпочивать.
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15.12.2020 14:42 Відповісти
Тим часом в ЗСУ припинили прийом військовослужбовцім за контрактом!!!!!!!!!!!!!!! Без пояснень!!!! З середньою укомплектованостю частин 60 % !!! Співпадіння? І чи виподково віслюк хоче виїхати за кордон?!
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15.12.2020 18:07 Відповісти
Готовят План Б, - Только вопрос , кто Раньше начнет, а так как нам нельзя Стрелять и до принятия решения проходит до 3 суток и выше , согласование Сценария , утверждение.Исход уже ясен.
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15.12.2020 15:24 Відповісти
Пускай собираются, скапливаются. Больше ковидом заразятся и еше и разнесут по частям.
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15.12.2020 15:26 Відповісти
Я бы с большим удовольствием прочитал какое-нибудь сообщение на ГУР, а ГУД (Главное Управление Диверсий). Ну там складик с боеприпасами взорвался ... "случайно"
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15.12.2020 16:23 Відповісти
Раньше воевали, чтобы отделиться от Украины, а теперь воюют, чтобы присоединиться?
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15.12.2020 18:02 Відповісти
И ШО НА КИЕВ ИЛИ НА БЕРЛИН !?) ****** ИХ МАТЕРИ !!!
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15.12.2020 18:05 Відповісти
СМЕРТНИЧКИ ТУПОРЫЛЫЕ !!!!
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15.12.2020 18:05 Відповісти
Не, у напрвалении ссысрани, засрани и гарода серова, де серут па падъездам.
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15.12.2020 22:06 Відповісти
для меня сейчас было открытие, что украинцы воевали на стороне рф в приднестровье...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ну скоты.
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15.12.2020 19:10 Відповісти
 
 