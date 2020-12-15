Найманці РФ на Донбасі проводять масштабні військові збори, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів.

"Для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК прибули групи офіцерів управління 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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