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Зеленский (19056) изоляция (105) Парасюк (248)

Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк

Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк

Владимир Зеленский напоминает персонажа голливудского фильма "Шоу Трумана".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видели фильм "Шоу Трумана"? Если коротко, эта картина о человеке, которого держали в изоляции, а все, что делалось вокруг него - это просто написанный сценарий. Все, чем он жил, что видел и слышал было ложью, в которую он верил. Труман был убежден, что мир именно такой, но к сожалению, это был просто построенная площадка для телевезийного шоу, которое смотрели миллионы.

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Вам это ничего не напоминает? Примерно за таким шоу мы сейчас наблюдаем. Только нашего персонажа зовут не Труман, а Владимир и он не главный герой телевизионной программы, а президент многомиллионной страны, в которой живут реальные люди, а не актеры. К сожалению, Зеленский окончательно изолирован от настоящего и реальности. Кто режиссер этого я не знаю, но если нашему герою для успокоения собственного эго нужно будет стать грозным главнокомандующим - эту сцену пропишут. Ему дадут форму, бронежилет и каску, его будут бояться и слушать, но главное, чтобы он не вышел за пределы съемочной площадки, где его будет ждать правда. Будет война, коррупция, судейский произвол, инфляция, бедность, олигархические монополии, агентура России, Татаров, Медведчук, контрабанда, трудовая миграция, ковид и еще много-много зла.

А сейчас короткая пауза.

Наверное, это зло и является режиссером.

Вырвется ли наш Труман из этого мира? Думаю, нет. Он не способен на такое. Он - слабый и запуганный до невозможности. И здесь придется зрителям, которым это шоу начинает все меньше и меньше нравиться, опять все решать.

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Вообще такое ощущение, что у Владимира Александровича какой-то свой собственный Фейсбук", - заявил Парасюк.

Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк 01
Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк 02
Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк 03

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Топ комментарии
+75
Тільки повний ідіот міг повірити, що недолугий дурник хоче і може щось змінити на краще.
А таких ідіотів у нас виявилось 73%
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15.12.2020 14:25
+65
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 8598
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15.12.2020 14:35
+55
Случайный человек . Я думаю , что он давно понял , что х.. по роялю спокойнее и выгоднее .
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15.12.2020 14:25
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"Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк" - кроме того, https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Над ним даже в Израиле смеются. Долго ещё нам с этим позором жить?
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15.12.2020 16:01 Ответить
він не ізольований, йому там комфортно самому. Це зараз допис Парасюка, що "бояри" навколо погані і тримають нашого бубочку в "теплій ванні".
Парасюк боїться визнати, що привів до влади зрадника. От і все
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15.12.2020 16:15 Ответить
Парасюк провел "глубокий анализ Зе" ... Я думал, Парасюк - человек дела. А он - капитан очевидность. С этим, якобы президентом, уже давно все ясно, И ...?
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15.12.2020 16:19 Ответить
Пане Парасюк, при всій повазі до вас ви голосували та настроювали усіх проти Порошенка та Порохоботів. Отже бачили ваші очі, як приводили популіста(ів) при владі та навіть сприяли ним.
То ж на кого ви недалекий нарікаєте?
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15.12.2020 16:26 Ответить
Бачили очі, в тому числі Парасюка, що купували. Тепер нехай повилазять в прямому сенсі цього слова. Тому, що людина мисляча " homo sapiens" такого "володьку наполєйона" ніколи до руля не допустила б. Так, що вовчику передай привіт вовчику і іди відпочивати.
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15.12.2020 16:57 Ответить
А чьо,Парасюкова нога без депутатської корочки вже не працює ?
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 30
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15.12.2020 17:05 Ответить
просто всі генерали сбу поховались
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15.12.2020 18:49 Ответить
А часом не Парасюк був одним із тих "патрійотів" що виливали тони лайна на Порошенка аби тільки той не залишився президентом???? Довбо#об
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15.12.2020 17:28 Ответить
пройди те, що пройшов Парасюк, довбойобе, а потім можливо, будеш мати право щось вякати
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15.12.2020 18:50 Ответить
Може тобі Ліза і ЗЕлене гівно до самку?! Тоді вам з паном Парасюком по-дорозі....
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16.12.2020 15:39 Ответить
ПРОСТО ЗЕЛЕНСКОМУ НЕОБХОДИМ ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ !)
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15.12.2020 17:56 Ответить
ОН ЗАЖРАЛСЯ И ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСУЕТ КАК СБЕРЕЧЬ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ !!!
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15.12.2020 18:01 Ответить
зеленьськый не просто слабый... он еще и безумный... о слова НЕТ УМА...
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15.12.2020 18:00 Ответить
А зачем же Поросюк последние трусы пропил призывая голосовать за "несостоявшегося"?
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15.12.2020 18:34 Ответить
якби не Прасюк, то жив би ти до тепер при янику і кровосісі, але тобі по-ходу похєр, бо мову вивчити тобі хромосома зайва заважає.
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15.12.2020 18:53 Ответить
Ага. Миллион людей выходили на Майдан, а ты одного Поросюка помнишь? А не помнишь, как Поросюк и еще два десятка му..ков как и он агитировали народ Украины за нового Януковича? И шо этот новый Янукович-Зеленский предьявил уголовное обвинение за участие в Майдане не Поросюку, а Татьяне Черновол? Потому, что для пророссийского Зеленского-Поросюк свой!
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15.12.2020 20:47 Ответить
А мы думали, о "Ежик в тумане".
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15.12.2020 19:54 Ответить
товарищ парасюк режисером этого зла есть ..беня .он же твой работодатель которому ты лизал пятки .а про зелю и так все знают что он чмо сцыкло подонок
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15.12.2020 21:00 Ответить
Таки факт !
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 804
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16.12.2020 00:39 Ответить
ЗЄля не ізолірований...Він просто чмо....Ну не чєкав він такої власті для себе!!!!! Думав поіграю цюцюркой на роялі і все...
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15.12.2020 22:41 Ответить
Ермак погладить Зе-дурачка поголівці і скаже що все добре!))
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15.12.2020 23:05 Ответить
Может я ошибаюсь,свечку не держал,но у меня такое чувство что Зеленский с Ермаком супружеская парочка и спят в одной постели.
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16.12.2020 14:37 Ответить
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 8399
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16.12.2020 00:26 Ответить
Знову цар гарний, але він чомусъ не в курсі. Парасюк - зрадник України, був і є
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16.12.2020 01:04 Ответить
каждое слово парасюка - брехня.
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17.12.2020 16:32 Ответить
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