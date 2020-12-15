Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк

Владимир Зеленский напоминает персонажа голливудского фильма "Шоу Трумана".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видели фильм "Шоу Трумана"? Если коротко, эта картина о человеке, которого держали в изоляции, а все, что делалось вокруг него - это просто написанный сценарий. Все, чем он жил, что видел и слышал было ложью, в которую он верил. Труман был убежден, что мир именно такой, но к сожалению, это был просто построенная площадка для телевезийного шоу, которое смотрели миллионы.

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Вам это ничего не напоминает? Примерно за таким шоу мы сейчас наблюдаем. Только нашего персонажа зовут не Труман, а Владимир и он не главный герой телевизионной программы, а президент многомиллионной страны, в которой живут реальные люди, а не актеры. К сожалению, Зеленский окончательно изолирован от настоящего и реальности. Кто режиссер этого я не знаю, но если нашему герою для успокоения собственного эго нужно будет стать грозным главнокомандующим - эту сцену пропишут. Ему дадут форму, бронежилет и каску, его будут бояться и слушать, но главное, чтобы он не вышел за пределы съемочной площадки, где его будет ждать правда. Будет война, коррупция, судейский произвол, инфляция, бедность, олигархические монополии, агентура России, Татаров, Медведчук, контрабанда, трудовая миграция, ковид и еще много-много зла.

А сейчас короткая пауза.

Наверное, это зло и является режиссером.

Вырвется ли наш Труман из этого мира? Думаю, нет. Он не способен на такое. Он - слабый и запуганный до невозможности. И здесь придется зрителям, которым это шоу начинает все меньше и меньше нравиться, опять все решать.

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Вообще такое ощущение, что у Владимира Александровича какой-то свой собственный Фейсбук", - заявил Парасюк.





