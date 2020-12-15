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Зеленський (22448) ізоляція (61) Парасюк (191)

Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк

Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк

Володимир Зеленський нагадує персонажа голлівудського фільму "Шоу Трумана".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Володимир Парасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачили фільм "Шоу Трумана"? Якщо коротко, ця картина про людину, яку тримали в ізоляції, а все, що робилося навколо неї, - це просто написаний сценарій. Усе, чим він жив, що бачив і чув, було брехнею, в яку він вірив. Труман був переконаний, що світ саме такий, але, на жаль, це був просто побудований майданчик для телевізійного шоу, яке дивилися мільйони.

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Вам це нічого не нагадує? Приблизно за таким шоу ми зараз спостерігаємо. Тільки нашого персонажа звати не Труман, а Володимир і він не головний герой телевізійної програми, а президент багатомільйонної країни, в якій живуть реальні люди, а не актори. На жаль, Зеленський остаточно ізольований від сьогодення і реальності. Хто режисер цього всього, я не знаю, але якщо нашому герою для заспокоєння власного его потрібно буде стати грізним головнокомандувачем - цю сцену пропишуть. Йому дадуть форму, бронежилет і каску, його будуть боятись і слухати, але головне, щоб він не вийшов за межі знімального майданчика, де на нього чекатиме правда. Буде війна, корупція, суддівське свавілля, інфляція, бідність, олігархічні монополії, агентура Росії, Татаров, Медведчук, контрабанда, трудова міграція, ковід і ще багато-багато зла.

А зараз коротка пауза.

Напевно, це зло і є режисером.

Чи вирветься наш Труман з цього світу? Думаю, ні. Він не здатний на таке. Він - слабкий і заляканий до неможливості. І тут доведеться глядачам, яким це шоу починає все менше і менше подобатися, знову все вирішувати.

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Взагалі таке відчуття, що у Володимира Олександровича якийсь свій власний фейсбук", - заявив Парасюк.

Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк 01
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк 02
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк 03

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Топ коментарі
+75
Тільки повний ідіот міг повірити, що недолугий дурник хоче і може щось змінити на краще.
А таких ідіотів у нас виявилось 73%
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15.12.2020 14:25
+65
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 8598
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15.12.2020 14:35
+55
Случайный человек . Я думаю , что он давно понял , что х.. по роялю спокойнее и выгоднее .
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15.12.2020 14:25
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"Зеленский изолирован от реальности. Он слабый и запуганный до невозможности, - Парасюк" - кроме того, https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Над ним даже в Израиле смеются. Долго ещё нам с этим позором жить?
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15.12.2020 16:01 Відповісти
він не ізольований, йому там комфортно самому. Це зараз допис Парасюка, що "бояри" навколо погані і тримають нашого бубочку в "теплій ванні".
Парасюк боїться визнати, що привів до влади зрадника. От і все
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15.12.2020 16:15 Відповісти
Парасюк провел "глубокий анализ Зе" ... Я думал, Парасюк - человек дела. А он - капитан очевидность. С этим, якобы президентом, уже давно все ясно, И ...?
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15.12.2020 16:19 Відповісти
Пане Парасюк, при всій повазі до вас ви голосували та настроювали усіх проти Порошенка та Порохоботів. Отже бачили ваші очі, як приводили популіста(ів) при владі та навіть сприяли ним.
То ж на кого ви недалекий нарікаєте?
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15.12.2020 16:26 Відповісти
Бачили очі, в тому числі Парасюка, що купували. Тепер нехай повилазять в прямому сенсі цього слова. Тому, що людина мисляча " homo sapiens" такого "володьку наполєйона" ніколи до руля не допустила б. Так, що вовчику передай привіт вовчику і іди відпочивати.
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15.12.2020 16:57 Відповісти
А чьо,Парасюкова нога без депутатської корочки вже не працює ?
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 30
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15.12.2020 17:05 Відповісти
просто всі генерали сбу поховались
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15.12.2020 18:49 Відповісти
А часом не Парасюк був одним із тих "патрійотів" що виливали тони лайна на Порошенка аби тільки той не залишився президентом???? Довбо#об
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15.12.2020 17:28 Відповісти
пройди те, що пройшов Парасюк, довбойобе, а потім можливо, будеш мати право щось вякати
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15.12.2020 18:50 Відповісти
Може тобі Ліза і ЗЕлене гівно до самку?! Тоді вам з паном Парасюком по-дорозі....
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16.12.2020 15:39 Відповісти
ПРОСТО ЗЕЛЕНСКОМУ НЕОБХОДИМ ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ !)
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15.12.2020 17:56 Відповісти
ОН ЗАЖРАЛСЯ И ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСУЕТ КАК СБЕРЕЧЬ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ !!!
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15.12.2020 18:01 Відповісти
зеленьськый не просто слабый... он еще и безумный... о слова НЕТ УМА...
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15.12.2020 18:00 Відповісти
А зачем же Поросюк последние трусы пропил призывая голосовать за "несостоявшегося"?
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15.12.2020 18:34 Відповісти
якби не Прасюк, то жив би ти до тепер при янику і кровосісі, але тобі по-ходу похєр, бо мову вивчити тобі хромосома зайва заважає.
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15.12.2020 18:53 Відповісти
Ага. Миллион людей выходили на Майдан, а ты одного Поросюка помнишь? А не помнишь, как Поросюк и еще два десятка му..ков как и он агитировали народ Украины за нового Януковича? И шо этот новый Янукович-Зеленский предьявил уголовное обвинение за участие в Майдане не Поросюку, а Татьяне Черновол? Потому, что для пророссийского Зеленского-Поросюк свой!
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15.12.2020 20:47 Відповісти
А мы думали, о "Ежик в тумане".
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15.12.2020 19:54 Відповісти
товарищ парасюк режисером этого зла есть ..беня .он же твой работодатель которому ты лизал пятки .а про зелю и так все знают что он чмо сцыкло подонок
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15.12.2020 21:00 Відповісти
Таки факт !
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 804
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16.12.2020 00:39 Відповісти
ЗЄля не ізолірований...Він просто чмо....Ну не чєкав він такої власті для себе!!!!! Думав поіграю цюцюркой на роялі і все...
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15.12.2020 22:41 Відповісти
Ермак погладить Зе-дурачка поголівці і скаже що все добре!))
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15.12.2020 23:05 Відповісти
Может я ошибаюсь,свечку не держал,но у меня такое чувство что Зеленский с Ермаком супружеская парочка и спят в одной постели.
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16.12.2020 14:37 Відповісти
Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк - Цензор.НЕТ 8399
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16.12.2020 00:26 Відповісти
Знову цар гарний, але він чомусъ не в курсі. Парасюк - зрадник України, був і є
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16.12.2020 01:04 Відповісти
каждое слово парасюка - брехня.
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17.12.2020 16:32 Відповісти
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