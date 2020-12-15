Зеленський ізольований від реальності. Він слабкий і заляканий до неможливості, - Парасюк

Володимир Зеленський нагадує персонажа голлівудського фільму "Шоу Трумана".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Володимир Парасюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачили фільм "Шоу Трумана"? Якщо коротко, ця картина про людину, яку тримали в ізоляції, а все, що робилося навколо неї, - це просто написаний сценарій. Усе, чим він жив, що бачив і чув, було брехнею, в яку він вірив. Труман був переконаний, що світ саме такий, але, на жаль, це був просто побудований майданчик для телевізійного шоу, яке дивилися мільйони.

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Вам це нічого не нагадує? Приблизно за таким шоу ми зараз спостерігаємо. Тільки нашого персонажа звати не Труман, а Володимир і він не головний герой телевізійної програми, а президент багатомільйонної країни, в якій живуть реальні люди, а не актори. На жаль, Зеленський остаточно ізольований від сьогодення і реальності. Хто режисер цього всього, я не знаю, але якщо нашому герою для заспокоєння власного его потрібно буде стати грізним головнокомандувачем - цю сцену пропишуть. Йому дадуть форму, бронежилет і каску, його будуть боятись і слухати, але головне, щоб він не вийшов за межі знімального майданчика, де на нього чекатиме правда. Буде війна, корупція, суддівське свавілля, інфляція, бідність, олігархічні монополії, агентура Росії, Татаров, Медведчук, контрабанда, трудова міграція, ковід і ще багато-багато зла.

А зараз коротка пауза.

Напевно, це зло і є режисером.

Чи вирветься наш Труман з цього світу? Думаю, ні. Він не здатний на таке. Він - слабкий і заляканий до неможливості. І тут доведеться глядачам, яким це шоу починає все менше і менше подобатися, знову все вирішувати.

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Взагалі таке відчуття, що у Володимира Олександровича якийсь свій власний фейсбук", - заявив Парасюк.





