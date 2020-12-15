Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Обмен произошел поздно вечером 14 декабря.

Армянской стороне были переданы 44 человека, азербайджанской - 12. Также стороны передали друг другу тела погибших, находившихся на поле боя вблизи города Шуша.

Министерство обороны России утверждает, что процесс обмена удерживаемыми лицами происходит при посредничестве российских "миротворцев".

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