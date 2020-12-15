Армения и Азербайджан обменялись военнопленными
Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Обмен произошел поздно вечером 14 декабря.
Армянской стороне были переданы 44 человека, азербайджанской - 12. Также стороны передали друг другу тела погибших, находившихся на поле боя вблизи города Шуша.
Министерство обороны России утверждает, что процесс обмена удерживаемыми лицами происходит при посредничестве российских "миротворцев".
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Все должны знать ! Вот истинное лицо армянских фашистов.
1. Армянский солдат забивает азербайджанского солдата прикладом автомата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4
2. Тела азербайджанских солдат дают в корм свиньям. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4
7. Армянские солдаты бьют раненого Амина Мусаева. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=13
8. Армянский солдат режет горло азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=2
9. Армянский солдат пинает ногой погибшего азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=6
10. Армянские солдаты ковшом выгребают тела погибших азербайджанских солдат в одну яму. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=7
Адзербаджанці і навіть армянє у сотню разів краще кацапів бо не тримають заручників, а обмінюються полоненими.
Теперь животные продолжают захватывать в плен мирных жителей, а вторые - "миротворят" в это время. А, между прочим, гарантом этого соглашения, является президент РФ, а вовсе не выкидыш кикол.
Выход только один. Турков нужно сжечь полностью. По крайней мере, пока в пределах восточных границ Армении(до русско-турецкой оккупации в 1920 году). Когда этим займёмся? А вот думаю, что скоро. Сначала нужно освободиться от кикола. И не допустить очередного гауляйтера." http://forum.vardanank.org/lofiversion/index.php/t283116-1700.html