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Азербайджан (771) Армения (824) обмен (1343) Нагорный Карабах (470) пленные (2070)

Армения и Азербайджан обменялись военнопленными

Армения и Азербайджан обменялись военнопленными

Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Обмен произошел поздно вечером 14 декабря.

Армянской стороне были переданы 44 человека, азербайджанской - 12. Также стороны передали друг другу тела погибших, находившихся на поле боя вблизи города Шуша.

Министерство обороны России утверждает, что процесс обмена удерживаемыми лицами происходит при посредничестве российских "миротворцев".

Также на Цензор.НЕТ: Четырех военнослужащих армии Азербайджана задержали за преступления во время войны в Карабахе

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Вернули пленного под Степанакертом, которого в российском репортаже показывали. Может тот репортаж ему таки спас жизнь. Побить, может, побили потом не на камеру, но так как "засветили", жизнь сохранили. Вернули этого солдата в числе 14 освобожденных (еще 2 были в плену с 2014 года).
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15.12.2020 17:28 Ответить
Кстати, в Азербайджане начали активно выискивать своих солдат, которые засветились на видео с отрезанными головами, осквернением тел и тому подобное. Четверых уже задержали, будут судить.
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15.12.2020 17:30 Ответить
Ссылки открываются в приложении Telegram.

Все должны знать ! Вот истинное лицо армянских фашистов.
1. Армянский солдат забивает азербайджанского солдата прикладом автомата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4

2. Тела азербайджанских солдат дают в корм свиньям. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4

7. Армянские солдаты бьют раненого Амина Мусаева. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=13
8. Армянский солдат режет горло азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=2

9. Армянский солдат пинает ногой погибшего азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=6

10. Армянские солдаты ковшом выгребают тела погибших азербайджанских солдат в одну яму. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=7
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15.12.2020 20:05 Ответить
Есть такое. Но речь не идет о том, кто больше зверств делает на войне. В Австралии вот сейчас скандал и расследование по фактам убийств австралийскими солдатами афганцев, потому что они заботятся о своей репутации. В Азербайджане тоже правильно делают, что хотят найти и наказать своих солдат, которые убивали не из-за военной необходимости, а просто так. Это повышает репутацию страны, как цивилизованной. Если армяне на зверства своих солдат закроют глаза, это будет уже на их совести и на их репутации.
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15.12.2020 21:48 Ответить
Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе. Источник: https://censor.net/ru/n3237081

Адзербаджанці і навіть армянє у сотню разів краще кацапів бо не тримають заручників, а обмінюються полоненими.
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15.12.2020 17:42 Ответить
Ари ще ті фашисти. Є у них армянский форум http://forum.vardanank.org/index.php?act=idx Вардананк [армяне, политика, история, военное дело] . Ось приклад їхньої ахінеї на форумі: "Вот цена договорённостей с русскими и турками. И те и другие не имеют понятия что такое соблюдение договорённостей.
Теперь животные продолжают захватывать в плен мирных жителей, а вторые - "миротворят" в это время. А, между прочим, гарантом этого соглашения, является президент РФ, а вовсе не выкидыш кикол.
Выход только один. Турков нужно сжечь полностью. По крайней мере, пока в пределах восточных границ Армении(до русско-турецкой оккупации в 1920 году). Когда этим займёмся? А вот думаю, что скоро. Сначала нужно освободиться от кикола. И не допустить очередного гауляйтера." http://forum.vardanank.org/lofiversion/index.php/t283116-1700.html
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15.12.2020 18:15 Ответить
 
 