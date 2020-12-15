Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Обмін відбувся пізно увечері 14 грудня.

Вірменській стороні були передані 44 людини, азербайджанській - 12. Також сторони передали одна одній тіла загиблих, які перебували на полі бою поблизу міста Шуша.

Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських "миротворців".