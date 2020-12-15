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Азербайджан (839) Вірменія (735) обмін (1123) Нагірний Карабах (465) полонені (2192)

Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими

Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими

Вірменія та Азербайджан обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Обмін відбувся пізно увечері 14 грудня.

Вірменській стороні були передані 44 людини, азербайджанській - 12. Також сторони передали одна одній тіла загиблих, які перебували на полі бою поблизу міста Шуша.

Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських "миротворців".

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Вернули пленного под Степанакертом, которого в российском репортаже показывали. Может тот репортаж ему таки спас жизнь. Побить, может, побили потом не на камеру, но так как "засветили", жизнь сохранили. Вернули этого солдата в числе 14 освобожденных (еще 2 были в плену с 2014 года).
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15.12.2020 17:28 Відповісти
Кстати, в Азербайджане начали активно выискивать своих солдат, которые засветились на видео с отрезанными головами, осквернением тел и тому подобное. Четверых уже задержали, будут судить.
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15.12.2020 17:30 Відповісти
Ссылки открываются в приложении Telegram.

Все должны знать ! Вот истинное лицо армянских фашистов.
1. Армянский солдат забивает азербайджанского солдата прикладом автомата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4

2. Тела азербайджанских солдат дают в корм свиньям. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=4

7. Армянские солдаты бьют раненого Амина Мусаева. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=13
8. Армянский солдат режет горло азербайджанскому солдату. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=2

9. Армянский солдат пинает ногой погибшего азербайджанского солдата. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=6

10. Армянские солдаты ковшом выгребают тела погибших азербайджанских солдат в одну яму. tg://resolve?domain=zverstvaarmyan&post=7
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15.12.2020 20:05 Відповісти
Есть такое. Но речь не идет о том, кто больше зверств делает на войне. В Австралии вот сейчас скандал и расследование по фактам убийств австралийскими солдатами афганцев, потому что они заботятся о своей репутации. В Азербайджане тоже правильно делают, что хотят найти и наказать своих солдат, которые убивали не из-за военной необходимости, а просто так. Это повышает репутацию страны, как цивилизованной. Если армяне на зверства своих солдат закроют глаза, это будет уже на их совести и на их репутации.
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15.12.2020 21:48 Відповісти
Армения и Азербайджан обменялись военнопленными, захваченными во время войны в Нагорном Карабахе. Источник: https://censor.net/ru/n3237081

Адзербаджанці і навіть армянє у сотню разів краще кацапів бо не тримають заручників, а обмінюються полоненими.
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15.12.2020 17:42 Відповісти
Ари ще ті фашисти. Є у них армянский форум http://forum.vardanank.org/index.php?act=idx Вардананк [армяне, политика, история, военное дело] . Ось приклад їхньої ахінеї на форумі: "Вот цена договорённостей с русскими и турками. И те и другие не имеют понятия что такое соблюдение договорённостей.
Теперь животные продолжают захватывать в плен мирных жителей, а вторые - "миротворят" в это время. А, между прочим, гарантом этого соглашения, является президент РФ, а вовсе не выкидыш кикол.
Выход только один. Турков нужно сжечь полностью. По крайней мере, пока в пределах восточных границ Армении(до русско-турецкой оккупации в 1920 году). Когда этим займёмся? А вот думаю, что скоро. Сначала нужно освободиться от кикола. И не допустить очередного гауляйтера." http://forum.vardanank.org/lofiversion/index.php/t283116-1700.html
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15.12.2020 18:15 Відповісти
 
 